Индивидуальная
до 5 чел.
По Боготе - с русскими колумбийцами
Посетить колоритные места Старого города и подняться на фуникулёре на гору Монсеррате
Начало: По договорённости
«Насладимся панорамами города и заглянем в католический монастырь 17 века на её вершине»
1 апр в 10:00
2 апр в 10:00
€190 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Городок Зипакира и подземный собор
Увлекательное путешествие в Зипакиру, где можно увидеть знаменитый подземный собор и насладиться колониальной архитектурой. Откройте для себя красоту Колумбии
«Мы прогуляемся по улочкам Старого города с одно- и двухэтажными колониальными домами, посетим кафедральный собор начала 19 века и попробуем блюда национальной кухни в уютном ресторане с видом на центральную площадь»
5 апр в 08:30
6 апр в 08:30
€190 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Богота: ключевые достопримечательности
Откройте для себя историческую Боготу: прогулка по Канделярии, посещение площади Боливара, музеев и захватывающий вид с горы Монсеррат
«Мы посетим Кафедральный собор, а также прогуляемся по площади и парку Президентского дворца»
1 апр в 09:00
2 апр в 09:00
€90 за всё до 3 чел.
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