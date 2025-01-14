Пешие экскурсии-прогулки в Боготе с экскурсоводом

Найдено 3 экскурсии в категории «Пешеходные» в Боготе на русском языке, цены от €88. Расписание для бронирования на март, апрель и май в 2025 году
Уличное искусство Боготы
Пешая
3 часа
17 отзывов
Индивидуальная
Уличное искусство Боготы
Прогулка по самым крутым граффити в историческом центре города
Завтра в 09:00
27 мар в 09:00
€88 за человека
Исторический центр Боготы - вдоль и поперёк
Пешая
6 часов
3 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Исторический центр Боготы - вдоль и поперёк
Обзорная экскурсия по колумбийской столице с посещением музеев Ботеро и золота
Сегодня в 09:00
28 мар в 09:00
от €200 за всё до 10 чел.
Изнанка Боготы
Пешая
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Изнанка Боготы
Увидеть нетуристический город - на блошином рынке, старом кладбище и в общественном транспорте
Начало: У входа на кладбище
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€90 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Андрей
    14 января 2025
    Исторический центр Боготы - вдоль и поперёк
    Экскурсия понравилась, все чётко и по месту. Рекомендую.
  • Н
    Наталия
    7 декабря 2024
    Исторический центр Боготы - вдоль и поперёк
    Светлана - замечательный гид, а также чудесный человек. Она провела со мной великолепный день, экскурсия была очень увлекательной и познавательной. С
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    ней хотелось ещё говорить и говорить. А также у меня возникли проблемы с вылетом, Светлана не бросила меня и очень мне помогла. Невероятно добрый и порядочный Человек!

    Светлана - замечательный гид, а также чудесный человекСветлана - замечательный гид, а также чудесный человекСветлана - замечательный гид, а также чудесный человекСветлана - замечательный гид, а также чудесный человекСветлана - замечательный гид, а также чудесный человекСветлана - замечательный гид, а также чудесный человекСветлана - замечательный гид, а также чудесный человекСветлана - замечательный гид, а также чудесный человекСветлана - замечательный гид, а также чудесный человекСветлана - замечательный гид, а также чудесный человек
  • D
    Dumitur
    29 ноября 2024
    Исторический центр Боготы - вдоль и поперёк
    Светлана прекрасный гид и интересный рассказчик) Мы были вдвоем и запланировали путешествие в субботу вечером с выездом на воскресенье. Мы
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    брали тур на машине, все прошло чудесно. Было очень приятно, что все сложилось, так как хорошая планировка, мы увидели все задуманные места. Спасибо за организацию экскурсии и быстрое реагирование!

    Светлана прекрасный гид и интересный рассказчик) Мы были вдвоем и запланировали путешествие в субботу вечером сСветлана прекрасный гид и интересный рассказчик) Мы были вдвоем и запланировали путешествие в субботу вечером сСветлана прекрасный гид и интересный рассказчик) Мы были вдвоем и запланировали путешествие в субботу вечером сСветлана прекрасный гид и интересный рассказчик) Мы были вдвоем и запланировали путешествие в субботу вечером сСветлана прекрасный гид и интересный рассказчик) Мы были вдвоем и запланировали путешествие в субботу вечером сСветлана прекрасный гид и интересный рассказчик) Мы были вдвоем и запланировали путешествие в субботу вечером сСветлана прекрасный гид и интересный рассказчик) Мы были вдвоем и запланировали путешествие в субботу вечером сСветлана прекрасный гид и интересный рассказчик) Мы были вдвоем и запланировали путешествие в субботу вечером сСветлана прекрасный гид и интересный рассказчик) Мы были вдвоем и запланировали путешествие в субботу вечером сСветлана прекрасный гид и интересный рассказчик) Мы были вдвоем и запланировали путешествие в субботу вечером с
  • О
    Ольга
    11 октября 2024
    Уличное искусство Боготы
    Алексей интересен, поэтому и его видение города интересно. Он художник, поэтому он видит больше, чем обыватель. Он делится и открыт в общении. Показал центр, музей Ботеро, музей золота. Гуляли, много фотографировали, говорили, сидели в милой кафешке. Спасибо.
    Алексей интересен, поэтому и его видение города интересно. Он художник, поэтому он видит больше, чем обывательАлексей интересен, поэтому и его видение города интересно. Он художник, поэтому он видит больше, чем обывательАлексей интересен, поэтому и его видение города интересно. Он художник, поэтому он видит больше, чем обывательАлексей интересен, поэтому и его видение города интересно. Он художник, поэтому он видит больше, чем обыватель
  • Е
    Елена
    14 мая 2024
    Уличное искусство Боготы
    Добрый день! Сегодня была на экскурсии! Очень посчастливилось мне ее найти и это тот случай, когда впечатления существенно превысили ожидания!
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    Алексей прекрасный гид, очень много знает не только про стрит арт, но и про историю страны и города! Прогуляли по центру вдоль и поперек, посетили все открытые музеи, никуда не торопились. Я не стеснялась переспрашивать и Алексей с готовностью по несколько раз рассказывал. Ну и вишенка на торте - Алексей помог приобрести лучший кофе и ром! Очень благодарна за экскурсию!

    Добрый день! Сегодня была на экскурсии! Очень посчастливилось мне ее найти и это тот случай, когдаДобрый день! Сегодня была на экскурсии! Очень посчастливилось мне ее найти и это тот случай, когдаДобрый день! Сегодня была на экскурсии! Очень посчастливилось мне ее найти и это тот случай, когдаДобрый день! Сегодня была на экскурсии! Очень посчастливилось мне ее найти и это тот случай, когда
  • А
    Анна
    21 ноября 2023
    Уличное искусство Боготы
    Алексей прекрасный гид. Провели отличный и насыщенный день. Очень рекомендую.

Ответы на вопросы от путешественников по Боготе в категории «Пешеходные»

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Сколько стоит экскурсия по Боготе в марте 2025
Сейчас в Боготе в категории "Пешеходные" можно забронировать 3 экскурсии от 88 до 200. Туристы уже оставили гидам 20 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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