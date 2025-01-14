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Алексей прекрасный гид, очень много знает не только про стрит арт, но и про историю страны и города! Прогуляли по центру вдоль и поперек, посетили все открытые музеи, никуда не торопились. Я не стеснялась переспрашивать и Алексей с готовностью по несколько раз рассказывал. Ну и вишенка на торте - Алексей помог приобрести лучший кофе и ром! Очень благодарна за экскурсию!