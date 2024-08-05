Индивидуальная
до 3 чел.
Добро пожаловать в Боготу
Познакомьтесь с Боготой за один день! Узнайте о легендах Эльдорадо, посетите знаковые места и ощутите атмосферу колониальной архитектуры
Начало: По договорённости с гидом
28 мар в 06:00
29 мар в 06:00
€400 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Изнанка Боготы
Увидеть нетуристический город - на блошином рынке, старом кладбище и в общественном транспорте
Начало: У входа на кладбище
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€90 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Городок Зипакира и подземный собор
Увлекательное путешествие в Зипакиру, где можно увидеть знаменитый подземный собор и насладиться колониальной архитектурой. Откройте для себя красоту Колумбии
29 мар в 08:30
30 мар в 08:30
€190 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина5 августа 2024У меня был всего один свободный день в Боготе. И в этот день Светлана помогла увидеть всю красоту Боготы, ее самобытность, а также немного понять, как живут колумбийцы. Очень интересная экскурсия и прекрасный город.
- ООлег19 июня 2024Отлично проведенный день в Боготе! Приезжал в Колумбию в первый раз и всего на 3 дня. Один день был свободный
Ответы на вопросы от путешественников по Боготе в категории «На выходные»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Боготе
В марте 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Сколько стоит экскурсия по Боготе в марте 2025
Сейчас в Боготе в категории "На выходные" можно забронировать 3 экскурсии от 90 до 400. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Экскурсии на русском языке в Боготе (Колумбия 🇨🇴) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год на выходные, 2 ⭐ отзыва, цены от €90. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Колумбии. Сегодня можно забронировать на 📅 март, апрель и май