Экскурсии выходного дня в Боготе

Найдено 3 экскурсии в категории «На выходные» в Боготе на русском языке, цены от €90. Расписание для бронирования на март, апрель и май в 2025 году
Добро пожаловать в Боготу
На машине
8 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Добро пожаловать в Боготу
Познакомьтесь с Боготой за один день! Узнайте о легендах Эльдорадо, посетите знаковые места и ощутите атмосферу колониальной архитектуры
Начало: По договорённости с гидом
28 мар в 06:00
29 мар в 06:00
€400 за всё до 3 чел.
Изнанка Боготы
Пешая
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Изнанка Боготы
Увидеть нетуристический город - на блошином рынке, старом кладбище и в общественном транспорте
Начало: У входа на кладбище
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€90 за всё до 4 чел.
Городок Зипакира и подземный собор
На машине
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Городок Зипакира и подземный собор
Увлекательное путешествие в Зипакиру, где можно увидеть знаменитый подземный собор и насладиться колониальной архитектурой. Откройте для себя красоту Колумбии
29 мар в 08:30
30 мар в 08:30
€190 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    5 августа 2024
    Добро пожаловать в Боготу
    У меня был всего один свободный день в Боготе. И в этот день Светлана помогла увидеть всю красоту Боготы, ее самобытность, а также немного понять, как живут колумбийцы. Очень интересная экскурсия и прекрасный город.
    У меня был всего один свободный день в Боготе. И в этот день Светлана помогла увидеть
  • О
    Олег
    19 июня 2024
    Добро пожаловать в Боготу
    Отлично проведенный день в Боготе! Приезжал в Колумбию в первый раз и всего на 3 дня. Один день был свободный
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    и хотелось его использовать по максимуму, чтоб познакомиться с Боготой и Колумбией в целом. В итоге получилось посмотреть и узнать намного больше, чем я мог надеяться. Успели пройтись по местному рынку с бесконечным разнообразием фруктов, подняться на гору Гваделупе и полюбоваться видами Боготы, прогуляться по району Ла Канделярия с его удивительной атмосферой и граффити, попробовать местные блюда в ресторанчике, музей Ботеро (!!!), площадь Боливара и даже съездить в Сипакиру, где посмотрели фантастический Соляной собор и площадь. Спасибо Светлане! Обширные познания в истории, современной жизни, искусстве, привычках и традициях колумбийцев сочетаются с любовью к этой стране. Плюс профессиональный подход, легкость и простота в общении. В общем, ставлю 20 из 10

Ответы на вопросы от путешественников по Боготе в категории «На выходные»

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Сколько стоит экскурсия по Боготе в марте 2025
Сейчас в Боготе в категории "На выходные" можно забронировать 3 экскурсии от 90 до 400. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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