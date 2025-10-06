Индивидуальная
до 10 чел.
Прогулка по набережной Малекон на закате
Погрузитесь в атмосферу Гаваны на закате, прогуливаясь по знаменитой набережной Малекон. Откройте для себя дух города и его живописные виды
Начало: Встреча в Центральном Парке
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
€75 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Сьенфуэгос и водопад Эль Ничо
Уникальная экскурсия в Сьенфуэгос и к водопаду Эль Ничо подарит вам незабываемые впечатления от архитектуры и природы Кубы
Начало: От вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 17:00
€77 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Гавана и её яркие краски
Прогуляться по Старому городу и почувствовать ритмы Кубы
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€400 за всё до 4 чел.
