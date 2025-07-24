Индивидуальная
до 4 чел.
Гавана со вкусом рома, сигар, кофе и сальсы
Пешеходная экскурсия по Колониальной Гаване
Завтра в 10:00
25 июл в 10:00
€155 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Прогулка по набережной Малекон на закате солнца
Романтическая атмосфера вечерней Гаваны
Начало: Встреча в Центральном Парке
Завтра в 17:00
25 июл в 17:00
€75 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
История колониальной Гаваны
История освоения Кубы, аристократия и рабство Нового света, архитектурное наследие тех времен
Начало: Встреча в Парке Сентраль
26 июл в 10:00
27 июл в 10:00
€163 за всё до 3 чел.
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