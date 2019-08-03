Уникальная экскурсия в Сьенфуэгос и к водопаду Эль Ничо подарит вам незабываемые впечатления от архитектуры и природы Кубы
Экскурсия в Сьенфуэгос и к водопаду Эль Ничо - это уникальная возможность посетить город, который называют жемчужиной Карибского бассейна 19 века. Сьенфуэгос поражает своим архитектурным стилем и чистотой. Здесь вы читать дальшеуменьшить
увидите знаменитый дворец Паласио дэ Вайе и прогуляетесь по набережной Малекон.
Водопад Эль Ничо, расположенный в 40 км от города, впечатляет своей красотой и многоступенчатыми водоёмами. На смотровой площадке вас ждут захватывающие виды на тропические горы. Также вы сможете попробовать настоящую кубинскую кухню в местных паладорах
Сьенфуэгос был основан французами в 19 веке, он резко отличается от других колониальных городов Кубы. Это город бесподобной архитектуры, чистоты и легенд. Мы прогуляемся по центральной площади, площади Марти, где находятся самые главные достопримечательности, и набережной Малекон. Вы увидите самую длинную – центральную улицу и знаменитый дворец “Паласио дэ Вайе” 1917г.,выдающееся здание, представляющее особую архитектурную ценность провинции.
Водопад Эль Ничо и домашняя кубинская кухня
В 40 км от Сиенфуэгос находится удивительно красивое место, в котором мечтают побывать многие туристы, отдыхающие на Кубе. Это великолепная зелёная зона с разнообразными водоёмами для купания на разной высоте многоступенчатого водопада и смотровая площадка на высоте 700 м с панорамными видами на горы, заросшие богатой тропической растительностью. Дорога на водопад – достаточно крутой серпантин, сам подъем на водопад обычно не представляет большой сложности для человека со средней степенью физической подготовки. Возле водопада есть отличные частные ранчо-паладары, где на свежем воздухе можно отведать типичную кубинскую деревенскую кухню и пообщаться с местными жителями. Готовят здесь очень просто, но вкусно и сытно!
Транспорт
Транспорт не входит в стоимость экскурсии. Вид транспорта оговаривается отдельно, при бронировании экскурсии.
кабриолет – до 50€ в час
ретро автомобиль в день, до 4 человек – 200/250€, в час – 20/25€
современный автомобиль в день, до 3 человек – 250/350€, в час – 25/30€
микроавтобус в день, от 5-10 человек – 380/500€, в час- 30/35€
Организационные детали
Встреча/выезд в отеле/частном секторе в 8.30 утра в Варадеро и в 7.00 в Гаване.
Взять с собой: полотенца, головные уборы, крем для загара, средство от комаров, одноразовые дождевики, воду, тапочки для кораллов.
Не включено: оплата входа в заповедники, питание и напитки. Обед/ужин от 10 кук за человека.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
От вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ната — ваша команда гидов в Гаване
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 3 часа 50 минут
Провели экскурсии для 1714 туристов
Куба — мой дом с 1990 года, а Гавана — моя пристань, источник вдохновения и точка притяжения. Создаю авторские маршруты по острову. В 2009 году начала изучать историю, архитектуру, религии, читать дальшеуменьшить
культуру и традиции Кубы под руководством выдающегося историка Еусебио Леаля. Эти знания стали фундаментом моей работы, которую глубоко люблю.
В 2019 году собрала вокруг себя команду гидов-единомышленников, передала им свои наработки, подходы и авторские истории, которые мы теперь вместе рассказываем гостям. Сейчас выступаю куратором и вдохновителем дружной команды.
Мы стремимся не просто показать Кубу, а дать возможность её почувствовать, прожить, влюбиться в атмосферу. Наша команда — это сочетание разных культур и характеров: кубинцы с жизнерадостной энергетикой, русскоязычные гиды, живущие на острове и совмещающие в себе оба мира. Мы разные по стилю и подаче экскурсий, но нас объединяет одно — любовь к Кубе и желание делиться ею с другими.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Жанна
Это была незабываемая экскурсия. Хоть экскурсия была длинной мы ничуть не устали. Узнали много интересного о Кубе не только по программе но и все что нас интерисовало. Город Сьенфуэгос после читать дальшеуменьшить
Гаванны нас удивил спокойствием и красотой. Мы открыли Кубу с другой стороны. Водоспад прекрасен. В целом очень довольные. Гид учитывает все наши пожелания. Дорога длинная, но ехади мы в комфорте. Спасибо что помогли проникнуться Кубой. Обязательно прилетим еще
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Д
Денис
Очень рекомендую к Наталье на экскурсию! Настолько качественно и с душой подойти к организации просто не возможно! Наталья настолько сильно любит Кубу и в частности Гавану, что мы просто не могли не полюбить этот прекрасный город! Спасибо от всей души!
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А
Алина
Спасибо за организацию выезда за пределы Варадеро во время ограничений. Нам все понравилось.
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