Экскурсия в Сьенфуэгос и к водопаду Эль Ничо - это уникальная возможность посетить город, который называют жемчужиной Карибского бассейна 19 века. Сьенфуэгос поражает своим архитектурным стилем и чистотой. Здесь вы

увидите знаменитый дворец Паласио дэ Вайе и прогуляетесь по набережной Малекон. Водопад Эль Ничо, расположенный в 40 км от города, впечатляет своей красотой и многоступенчатыми водоёмами. На смотровой площадке вас ждут захватывающие виды на тропические горы. Также вы сможете попробовать настоящую кубинскую кухню в местных паладорах

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Обзорная прогулка по Сьенфуэгос

Сьенфуэгос был основан французами в 19 веке, он резко отличается от других колониальных городов Кубы. Это город бесподобной архитектуры, чистоты и легенд. Мы прогуляемся по центральной площади, площади Марти, где находятся самые главные достопримечательности, и набережной Малекон. Вы увидите самую длинную – центральную улицу и знаменитый дворец “Паласио дэ Вайе” 1917г.,выдающееся здание, представляющее особую архитектурную ценность провинции.

Водопад Эль Ничо и домашняя кубинская кухня

В 40 км от Сиенфуэгос находится удивительно красивое место, в котором мечтают побывать многие туристы, отдыхающие на Кубе. Это великолепная зелёная зона с разнообразными водоёмами для купания на разной высоте многоступенчатого водопада и смотровая площадка на высоте 700 м с панорамными видами на горы, заросшие богатой тропической растительностью. Дорога на водопад – достаточно крутой серпантин, сам подъем на водопад обычно не представляет большой сложности для человека со средней степенью физической подготовки. Возле водопада есть отличные частные ранчо-паладары, где на свежем воздухе можно отведать типичную кубинскую деревенскую кухню и пообщаться с местными жителями. Готовят здесь очень просто, но вкусно и сытно!

Транспорт

Транспорт не входит в стоимость экскурсии. Вид транспорта оговаривается отдельно, при бронировании экскурсии.

кабриолет – до 50€ в час

ретро автомобиль в день, до 4 человек – 200/250€, в час – 20/25€

современный автомобиль в день, до 3 человек – 250/350€, в час – 25/30€

микроавтобус в день, от 5-10 человек – 380/500€, в час- 30/35€

Организационные детали