Что вас ожидает

Обзорная прогулка по Сьенфуэгос

Сьенфуэгос был основан французами в 19 веке, он резко отличается от других колониальных городов Кубы. Это город бесподобной архитектуры, чистоты и легенд. Мы прогуляемся по центральной площади, площади Марти, где находятся самые главные достопримечательности, и набережной Малекон. Вы увидите самую длинную – центральную улицу и знаменитый дворец “Паласио дэ Вайе” 1917г.,выдающееся здание, представляющее особую архитектурную ценность провинции.

Водопад Эль Ничо и домашняя кубинская кухня

В 40 км от Сиенфуэгос находится удивительно красивое место, в котором мечтают побывать многие туристы, отдыхающие на Кубе. Это великолепная зелёная зона с разнообразными водоёмами для купания на разной высоте многоступенчатого водопада и смотровая площадка на высоте 700 м с панорамными видами на горы, заросшие богатой тропической растительностью. Дорога на водопад – достаточно крутой серпантин, сам подъем на водопад обычно не представляет большой сложности для человека со средней степенью физической подготовки. Возле водопада есть отличные частные ранчо-паладары, где на свежем воздухе можно отведать типичную кубинскую деревенскую кухню и пообщаться с местными жителями. Готовят здесь очень просто, но вкусно и сытно!

Транспорт

Транспорт не входит в стоимость экскурсии. Вид транспорта оговаривается отдельно, при бронировании экскурсии.