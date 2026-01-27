Индивидуальная
до 4 чел.
По Гаване на кабриолете и пешком
Прокатиться на открытом ретроавтомобиле и прогуляться по самым знаменитым и колоритным локациям
Начало: У вашего отеля
€210 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Сьенфуэгос и водопад Эль Ничо
Уникальная экскурсия в Сьенфуэгос и к водопаду Эль Ничо подарит вам незабываемые впечатления от архитектуры и природы Кубы
Начало: От вашего отеля
27 янв в 16:00
28 янв в 08:00
€77 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Всё про Гавану
Увидеть настоящую Кубу - неидеальную, красивую, противоречивую - и очень притягательную
Начало: У вашего отеля или в Старой Гаване
26 янв в 08:00
27 янв в 08:00
€155 за всё до 4 чел.
