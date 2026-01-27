Найдено 3 экскурсии в категории « От вашего отеля » в Гаване на русском языке, цены от €77. Расписание для бронирования на январь, февраль и март 2026 г.

На машине На кабриолете 6 часов Индивидуальная до 4 чел. По Гаване на кабриолете и пешком Прокатиться на открытом ретроавтомобиле и прогуляться по самым знаменитым и колоритным локациям Начало: У вашего отеля €210 за всё до 4 чел. На машине 13 часов Индивидуальная до 4 чел. Сьенфуэгос и водопад Эль Ничо Уникальная экскурсия в Сьенфуэгос и к водопаду Эль Ничо подарит вам незабываемые впечатления от архитектуры и природы Кубы Начало: От вашего отеля €77 за всё до 4 чел. Пешая 3 часа Индивидуальная до 4 чел. Всё про Гавану Увидеть настоящую Кубу - неидеальную, красивую, противоречивую - и очень притягательную Начало: У вашего отеля или в Старой Гаване €155 за всё до 4 чел.

