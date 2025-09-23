Найдено 3 экскурсии в категории « Капитолий » в Гаване на русском языке, цены от €103. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году

1 чел. По популярности Пешая На кабриолете 6 часов Индивидуальная до 3 чел. Гавана вдоль и поперек Пешеходная прогулка и поездка на ретро-кабриолете по Новой и Старой Гаване Начало: Встреча в Парке Сентраль €103 за всё до 3 чел. Пешая 4 часа Квест до 5 чел. Квест-экскурсия по Старой Гаване Погрузитесь в атмосферу Старой Гаваны, разгадывая загадки и узнавая её тайны. Откройте для себя историю и культуру города через увлекательные задания Начало: В районе Капитолия €103 за всё до 5 чел. На машине 6 часов Индивидуальная до 6 чел. Обзорная экскурсия по Гаване Колониальный вайб, модерн, социализм и вечный праздник от €375 за всё до 6 чел. Другие экскурсии Гаваны

