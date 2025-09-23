Индивидуальная
до 3 чел.
Гавана вдоль и поперек
Пешеходная прогулка и поездка на ретро-кабриолете по Новой и Старой Гаване
Начало: Встреча в Парке Сентраль
Сегодня в 10:00
25 сен в 10:00
€103 за всё до 3 чел.
Квест
до 5 чел.
Квест-экскурсия по Старой Гаване
Погрузитесь в атмосферу Старой Гаваны, разгадывая загадки и узнавая её тайны. Откройте для себя историю и культуру города через увлекательные задания
Начало: В районе Капитолия
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€103 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Обзорная экскурсия по Гаване
Колониальный вайб, модерн, социализм и вечный праздник
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от €375 за всё до 6 чел.
