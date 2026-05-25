Наша экскурсия — лучший способ познакомиться с Гаваной — парадной, романтичной и революционной.
Вы прокатитесь по городу на открытом ретроавтомобиле, полюбуетесь панорамами океана, колониальной архитектурой и насладитесь атмосферой вечного праздника. А затем пешком исследуете Старый город и услышите о самых ярких страницах его истории.
Описание экскурсии
По Гаване на кабриолете (2 ч)
- Статуя Христа — покровителя Гаваны
- Смотровая площадка, с которой открывается изумительный вид на современную Гавану и на её колониальную часть
- Кастильо-де-лос-Трес-Рейес-дель-Морро, или Замок трёх королей Морро, охраняющий вход в Гаванскую гавань
- Набережная Малекон — любимое место местных жителей и встреч влюблённых пар
- Отель «Националь» — историческая гостиница в испанском эклектичном стиле
- Парк Альмендарес, или Гаванский лес — реликт древних тропических лесов, который называют Кубинским Аватаром
- Площадь Революции — одна из крупнейших в мире
Пешеходная экскурсия по Старому городу (4 ч)
- 4 площади: Оружия, Кафедральная, Старая и Святого Франциска
- Бар «Флоридита», где за барной стойкой в 30–40-е годы частенько сидел Эрнест Хемингуэй. Теперь на этом месте его бронзовая статуя
- Капитолий — здание парламента Кубы
- Большой театр Гаваны имени Алисии Алонсо — символ национальной гордости и центр балетного искусства страны
- Бульвар Прадо — центральная улица города и точная копия мадридской
- Музей Революции — бывший Президентский дворец
Порядок осмотра достопримечательностей может меняться.
Вы узнаете:
- за счет чего богатела местная аристократия
- почему Куба является центром сахарного производства
- какие взаимоотношения связывают Кубу и Россию
- как живут простые кубинцы
Организационные детали
- Поездка проходит на американском кабриолете (входит в цену), какие раньше можно было увидеть только в старых фильмах. Цвет машины — на ваш выбор: красный, розовый, голубой, сиреневый и другие. Детские кресла на Кубе не используются
- Все объекты по маршруту мы осмотрим снаружи. По желанию можем посетить Капитолий с местным гидом ($20 за чел.), продолжительность экскурсии в этом случае увеличится на час, условия обсудим в переписке
- Дополнительно по желанию оплачивается обед — от €20 за чел.
- Поездку на кабриолете можно продлить — каждые дополнительные 2 часа — €100
- По договорённости мы встретим вас в аэропорту Гаваны
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — ваша команда гидов в Гаване
Я кубинка, училась в России в Волгоградском университете, на Кубе окончила курсы русских гидов. Работаю гидом с 2010 года — и это занятие доставляет мне огромное удовольствие. Люблю работать с русскими
