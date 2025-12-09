Индивидуальная
до 4 чел.
Гавана со вкусом рома, сигар, кофе и сальсы
Почувствуйте ритм Гаваны через ароматы рома, сигар и кофе. Узнайте о культуре и истории столицы Кубы в увлекательной экскурсии
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€155 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Гавана и её яркие краски
Прогуляться по Старому городу и почувствовать ритмы Кубы
«Улица Обиспо — прогуляемся по оживлённой улице и заглянем в бар с живой музыкой»
Сегодня в 11:00
Завтра в 10:00
€400 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Философия кубинского стрит-арта
Погрузитесь в атмосферу Гаваны, где стрит-арт оживает на улицах. Узнайте о кубинских художниках и их творчестве, отражающем афрокубинскую культуру
Начало: В Центральном Парке
«Улицы находятся в разных точках Гаваны, отдалённых друг от друга, поэтому экскурсия предусматривает передвижение на автомобиле или микроавтобусе»
11 дек в 10:00
12 дек в 10:00
€155 за всё до 3 чел.
