1 чел. По популярности Пешая На микроавтобусе 6 часов Индивидуальная до 4 чел. Гавана со вкусом рома, сигар, кофе и сальсы Почувствуйте ритм Гаваны через ароматы рома, сигар и кофе. Узнайте о культуре и истории столицы Кубы в увлекательной экскурсии €155 за всё до 4 чел. Пешая 6.5 часов Индивидуальная до 4 чел. Гавана и её яркие краски Прогуляться по Старому городу и почувствовать ритмы Кубы «Улица Обиспо — прогуляемся по оживлённой улице и заглянем в бар с живой музыкой» €400 за всё до 4 чел. На машине 6 часов Индивидуальная до 3 чел. Философия кубинского стрит-арта Погрузитесь в атмосферу Гаваны, где стрит-арт оживает на улицах. Узнайте о кубинских художниках и их творчестве, отражающем афрокубинскую культуру Начало: В Центральном Парке «Улицы находятся в разных точках Гаваны, отдалённых друг от друга, поэтому экскурсия предусматривает передвижение на автомобиле или микроавтобусе» €155 за всё до 3 чел. Другие экскурсии Гаваны

