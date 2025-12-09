Индивидуальная
до 10 чел.
Прогулка по набережной Малекон на закате
Погрузитесь в атмосферу Гаваны на закате, прогуливаясь по знаменитой набережной Малекон. Откройте для себя дух города и его живописные виды
Начало: Встреча в Центральном Парке
«Прогулку можно продлить поздним ужином в ресторане на набережной или в кафе с дегустацией знаменитых коктелей: мохито, дайкири, куба либре, пиньа колада и др»
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
€75 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Гавана со вкусом рома, сигар, кофе и сальсы
Почувствуйте ритм Гаваны через ароматы рома, сигар и кофе. Узнайте о культуре и истории столицы Кубы в увлекательной экскурсии
«В Гаване вы встретите на каждом углу кафе-бары-ресторанчики, где всегда можно послушать живую музыку — «Гуантанамера», «Чан-Чан» и легендарного «Команданте Че Гевара», потягивая приятный коктейльчик»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€155 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Индивидуальная прогулка по Гаване
Прогулка по улочкам старого города окунёт вас в жизнь Гаваны прошлых веков. Увидите знаменитые площади и здания, которые расскажут о богатой истории города
Начало: Встреча в Парке Сентраль
«Отель Амбос Мундос и №511 (музей-комната), где жил Хемингуэй, бар-ресторан на крыше отеля со знаменитыми кубинскими коктейлями и незабываемым видом на старый город»
11 дек в 10:00
12 дек в 10:00
€163 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Гавана вдоль и поперек
Пешеходная прогулка и поездка на ретро-кабриолете по Новой и Старой Гаване
Начало: Встреча в Парке Сентраль
«Обед-ужин (после экскурсии) в одном из не дорогих, очень популярном, частном ресторанчике «Чанчуеро», от 5€ еда и от 2»
11 дек в 10:00
12 дек в 10:00
€103 за всё до 3 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Гаване в категории «Гастрономические»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Гаване
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
Какие места ещё посмотреть в Гаване
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит экскурсия по Гаване в декабре 2025
Сейчас в Гаване в категории "Гастрономические" можно забронировать 4 экскурсии от 75 до 163.
На данных экскурсиях вы обязательно попробуете что-то из местной кухни Гаваны, познакомитесь с местными напитками, едой, десертами и кулинарными изделиями. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Кубы на русском языке. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль 2025