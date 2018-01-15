  1. Куба
  2. Гавана
  3. Экскурсии

  4. Философия кубинского стрит-арта

Самые красочные улицы-галереи Гаваны: Фустера и Хамель

Ната
Задать вопрос
Ната – представитель гидов
Гуляя по двум самым ярким и интересным, с точки зрения уличного искусства, местам, вы познакомитесь с неизвестной большинству туристов частью Гаваны.

Здесь вы увидите уникальные городские проекты – разрисованные заборы и стены домов, в которых отразилось творчество кубинских художников, их особое видение мира и афрокубинский колорит.
120 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 1 друга
На автомобиле
Продолжительность 6 часов
До 2 человек
Можно с детьми
Встреча В Центральном Парке
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии1 отзыв
5
Философия кубинского стрит-арта
Философия кубинского стрит-арта

Что вас ожидает

Сердце гаванского Стритарта
В районе Хайманитас, я расскажу вам о символике мозаики “наиф” и ее связи с Антонио Гауди. Также зайдем в дом-мастерскую художника, гравера и керамиста Хосе Фустера и рассмотрим его галерею.

Африканские верования
Гуляя по Эль Кайехон дэ Хамель, расположенному в центре Гаваны, вы познакомитесь с живописью в стиле афро-кубинской религии. Вы узнаете об африканских верованиях, их роли в культуре страны и том, как они отражены в творчестве кубинцев. Эту тему мы подробно обсудим в лесу Альмендарес – сакральном месте Гаваны.

Транспорт

Транспорт не входит в стоимость экскурсии. Вид транспорта оговаривается отдельно, при бронировании экскурсии.

  • кабриолет – до 50€ в час
  • ретро автомобиль в день, до 4 человек – 200/250€, в час – 20/25€
  • современный автомобиль в день, до 3 человек – 250/350€, в час – 25/30€
  • микроавтобус в день, от 5-10 человек – 380/500€, в час- 30/35€

Организационные детали

По воскресеньям, с 12:00 проходят бесплатные концерты-шоу румбы, фольклора и религиозных танцев Оричас (афро-кубинской религии Сантерии). Поэтому в эти дни недели экскурсия затягивается до 4 часов.

  • Мы встретим вас в отеле/частном секторе/терминале круизников и отвезем обратно после экскурсии.
  • Улицы находятся в разных точках Гаваны, отдалённых друг от друга, поэтому экскурсия предусматривает передвижение на автомобиле или микроавтобусе.
  • Отдельно оплачивается вход в заповедные зоны и музеи, а также питание и напитки.
  • Что стоит взять с собой: крем для загара, головные уборы, средство от комаров, воду на экскурсию.
Философия кубинского стрит-арта
Философия кубинского стрит-арта
Философия кубинского стрит-арта
Философия кубинского стрит-арта
Философия кубинского стрит-арта
Философия кубинского стрит-арта
Философия кубинского стрит-арта
Философия кубинского стрит-арта
Философия кубинского стрит-арта

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура В Центральном Парке.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Июль 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Август 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Сентябрь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Ната
Ната
Меня зовут Ната, я представляю команду опытных и профессиональных гидов с многолетним опытом работы в туризме. Мы с радостью покажем вам Гавану, Сиенфуегос, Тринидад, Матанзас, Гуаму, Санта Клара, Виньалес, Террасу, Сороа. У Кубы удивительная история, которая поможет вам понять значимость открытия Нового Света!
Напишите мне

1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

15 января 2018
Экскурсия с Натой была в последний день нашего прибывания на Кубе,она оказалась красочным завершающим итогом нашего впечатления об этой контрастной,но живописной стране! Ната показала все изюминки кубинского стрит-арта,владея глубокими знаниями о культуре,религии,истории Кубы,а также она донесла свою безграничную любовь к этой стране в наши сердца.Подарочки в конце экскурсии были неожиданным бонусом!Спасибо,Ната,что частичку Кубы мы увезли с собой,благодаря Вам!!!

Ната проводит ещё 11 экскурсий

Гавана вдоль и поперекГавана вдоль и поперекГавана вдоль и поперек
125 за экскурсию
6 часов
61 отзыв
Пешеходная прогулка и поездка на ретро-кабриолете по Новой и Старой Гаване
За один день вы испытаете максимум впечатлений, которые можно получить в Гаване. Познакомитесь с необычными местами, главными достопримечательностями, популярными барами Хемингуэя, окунетесь в ритмы зажигающей кубинской музыки и одурманивающих запахов кофе, рома и сигар. И, конечно, совершите то, ради чего сюда приезжает большинсво туристов - прокатитесь на ретро-кабриолете по городу, полностью погрузившись в атмосферу 50-х.
Влюбиться в ГавануВлюбиться в ГавануВлюбиться в Гавану
100 за экскурсию
4 часа
8 отзывов
Познать все красоты старого города и окунуться в жизнь прошлых веков
На пешеходной четырехчасовой экскурсии по колониальной Гаване я познакомлю вас с основными достопримечательностями исторического центра. Прогулка по улочкам старого города окунёт вас в жизнь Гаваны прошлых веков. Я покажу вам красавицу Гавану, какой я её знаю и обожаю, моя главная цель — заразить вас этой любовью!
Гавана со вкусом рома, сигар, кофе и сальсыГавана со вкусом рома, сигар, кофе и сальсыГавана со вкусом рома, сигар, кофе и сальсы
125 за экскурсию
6 часов
2 отзыва
Пешеходная экскурсия по Колониальной Гаване
Гавану невозможно представить без ароматов свежего кофе, непревзойденного местного рома, благородного табачного дыма сигар и непрекращающейся зажигательной музыки. На экскурсии по Колониальной Гаване вы познакомитесь с главными достопримечательностями и историей старого города, побываете в музее рома, на фабрике сигар, попробуете лучшие коктейли в «алкогольном треугольнике Хемингуэйя», порадуете себя лучшим кофе в городе и в результате сможете с уверенностью сказать, что по-настоящему погрузились в атмосферу кубинской столицы.
История колониальной ГаваныИстория колониальной ГаваныИстория колониальной Гаваны
120 за экскурсию
6 часов
7 отзывов
История освоения Кубы, аристократия и рабство Нового света, архитектурное наследие тех времен
Пешеходный тур «Колониальная Гавана» — углублённая иcторико-архитектурная экскурсия, на которой я познакомлю вас с появлением первых поселений Нового света. Вы узнаете, почему Куба считалась ключом Нового света и Гавана была выбрана как главная сокровищница Карибов; какая архитектура была привнесена испанскими завоевателями в Новый свет и почему. Вы познакомитесь с 5 площадями старого города, их назначением, любопытнейшей историей каждой из них, узнаете, как возникали названия городов и площадей в испаноговорящей Америке.
Старик и море. По следам Эрнеста ХемингуэяСтарик и море. По следам Эрнеста ХемингуэяСтарик и море. По следам Эрнеста Хемингуэя
120 за экскурсию
6 часов
4 отзыва
Тематическая прогулка по Гаване
Куба стала особым периодом в жизни и творчестве Эрнеста Хемингуэя. Поэтому прогулка по знаковым местам, где жил и творил великий писатель – это не только рассказы о его привычках, женщинах, друзьях и увлечениях. Это попытка погрузиться в атмосферу острова, в которой когда-то стало возможным создание шедевров литературы 20 века.
Сьенфуэгос и водопад Эль НичоСьенфуэгос и водопад Эль НичоСьенфуэгос и водопад Эль Ничо
120 за экскурсию
13 часов
1 отзыв
Открыть красоту центральной части Кубы
Вы побываете в городке Сьенфуэгос, который называют жемчужиной Карибского бассейна 19 века за выдающийся архитектурный стиль, и в экзотической заповедной зоне, где полюбуетесь одним из самых красивых водопадов острова – Эль Ничо. Откроете для себя историю одноименной провинции и попробуете настоящую кубинскую кухню - простую и очень вкусную.
Прогулка по набережной Малекон на закате солнцаПрогулка по набережной Малекон на закате солнцаПрогулка по набережной Малекон на закате солнца
75 за экскурсию
3 часа
Романтическая атмосфера вечерней Гаваны
Жители Гаваны ласково называют Малекон семикилометровой лавочкой любви. Это одно из самых людных мест Ночной Гаваны. В выходные дни сюда приходит ¼ часть населения столицы, каждый вечер здесь – неповторим. На прогулке вы станете свидетелями игры красок солнца, опускающегося в воды Атлантики, и почувствуете атмосферу и дух города.
Квест-экскурсия по Старой Гаване для детей и взрослыхКвест-экскурсия по Старой Гаване для детей и взрослыхКвест-экскурсия по Старой Гаване для детей и взрослых
100 за экскурсию
4 часа
1 отзыв
Более 30 must-see мест исторического центра, увлекательные задания, неожиданные открытия и сюрпризы!
В интерактивном формате вы познакомитесь с ключевыми достопримечательностями, от Капитолия до портовой площади Св. Франциска. Узнаете о первых поселениях и откроете, почему Гавану выбрали главной сокровищницей Карибов. Услышите истории о революционерах, аристократах и призраках. А еще — отыщете волшебное дерево и отправите открытку с Кубы.
Старинные крепости ГаваныСтаринные крепости ГаваныСтаринные крепости Гаваны
120 за экскурсию
6 часов
1 отзыв
Оборонительные сооружения колониальной эпохи
Экскурсия перенесёт вас в эпоху Нового Света, когда Испания начала строительство оборонительных крепостей, защищавших от пиратских набегов и посягательств противников на Гавану — главный связующий порт региона. Вы посетите 4 колониальных крепости, побродите по залам затонувших кораблей, услышите легенды о привидениях, познакомитесь с традициями и бытом первых обитателей острова в зале аборигенов, а также взглянете на окрестности с нескольких прекрасных смотровых точек.
Лас Террасас и долина Виньялес – красота кубинской природыЛас Террасас и долина Виньялес – красота кубинской природыЛас Террасас и долина Виньялес – красота кубинской природы
150 за экскурсию
13 часов
2 отзыва
Познакомиться с западной частью острова
В провинции Пинар дель Рио вы увидите необычные заповедные зеленые зоны, поселения с табачными плантациями и самое большое скопление карстовых пещер, доступных к посещению. А также сможете испытать единственный в стране канопи-тур, который позволит вам пролететь над тропическими джунглями и полюбоваться панорамной идиллией местности.
Религиозный колорит КубыРелигиозный колорит КубыРелигиозный колорит Кубы
120 за экскурсию
6 часов
Барабаны и транс, ритуалы и кровь, танцы и секс
Эта экскурсия станет для вас путешествием в особенный мир афрокубинских верований. Вы познакомитесь с главной религией Кубы – сантерией, которую исповедует 70% населения острова, услышите историю появления африканских религий в Новом свете и узнаете, где и как они практикуются.

Необычные маршруты по Гаване

Авторский тур по нетуристической ГаванеАвторский тур по нетуристической ГаванеАвторский тур по нетуристической Гаване
скидка50%
От
€124
62 за экскурсию
2 часа
7 отзывов
Увидеть аутентичную часть города, которой нет в официальных турах
Несмотря на то, что экскурсия связывает две топовые достопримечательности Гаваны — Капитолий и набережную Малекон, ее маршрут проходит по нетуристической центральной Гаване. Вы узнаете, что такое гуарапо, кахитас и планчао, какой ром и сигары предпочитают местные жители, увидите гаванские хабы и маршрутки, секретный театр и религиозные лавки, а также откроете особое явление на Кубе — места массового сбора в зонах Wi-Fi. Выпьете сок из сахарного тростника, купите сувениры на рынке для своих и отметите этот день дивным мохито в приятном баре.

Выбирайте и другие экскурсии в Гаване

Для детейВсеИстория и архитектураСо скидкойИндивидуальныеОбзорныеВ другой городКвестыБары и ночная жизньНа автомобилеНеобычные маршрутыПешком