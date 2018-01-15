Погружение в мир кубинского стрит-арта через прогулку по Хайманитас и Эль Кайехон дэ Хамель. Уникальная возможность увидеть творчество кубинских художников, где мозаики и граффити раскрывают афрокубинский колорит и символику. Визит в дом-мастерскую Хосе Фустера и знакомство с африканскими верованиями в лесу Альмендарес делают эту экскурсию незабываемой. Индивидуальный подход и возможность обсуждения деталей маршрута обеспечат комфорт и максимальную вовлеченность

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Сердце гаванского Стритарта

В районе Хайманитас, я расскажу вам о символике мозаики “наиф” и ее связи с Антонио Гауди. Также зайдем в дом-мастерскую художника, гравера и керамиста Хосе Фустера и рассмотрим его галерею.

Африканские верования

Гуляя по Эль Кайехон дэ Хамель, расположенному в центре Гаваны, вы познакомитесь с живописью в стиле афро-кубинской религии. Вы узнаете об африканских верованиях, их роли в культуре страны и том, как они отражены в творчестве кубинцев. Эту тему мы подробно обсудим в лесу Альмендарес – сакральном месте Гаваны.

Транспорт

Транспорт не входит в стоимость экскурсии. Вид транспорта оговаривается отдельно, при бронировании экскурсии.

кабриолет – до 50€ в час

ретро автомобиль в день, до 4 человек – 200/250€, в час – 20/25€

современный автомобиль в день, до 3 человек – 250/350€, в час – 25/30€

микроавтобус в день, от 5-10 человек – 380/500€, в час- 30/35€

Организационные детали

По воскресеньям, с 12:00 проходят бесплатные концерты-шоу румбы, фольклора и религиозных танцев Оричас (афро-кубинской религии Сантерии). Поэтому в эти дни недели экскурсия затягивается до 4 часов.