Что вас ожидает

Сердце гаванского Стритарта

В районе Хайманитас, я расскажу вам о символике мозаики “наиф” и ее связи с Антонио Гауди. Также зайдем в дом-мастерскую художника, гравера и керамиста Хосе Фустера и рассмотрим его галерею.

Африканские верования

Гуляя по Эль Кайехон дэ Хамель, расположенному в центре Гаваны, вы познакомитесь с живописью в стиле афро-кубинской религии. Вы узнаете об африканских верованиях, их роли в культуре страны и том, как они отражены в творчестве кубинцев. Эту тему мы подробно обсудим в лесу Альмендарес – сакральном месте Гаваны.

Транспорт

Транспорт не входит в стоимость экскурсии. Вид транспорта оговаривается отдельно, при бронировании экскурсии.