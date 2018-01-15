В районе Хайманитас, я расскажу вам о символике мозаики “наиф” и ее связи с Антонио Гауди. Также зайдем в дом-мастерскую художника, гравера и керамиста Хосе Фустера и рассмотрим его галерею.
Африканские верования
Гуляя по Эль Кайехон дэ Хамель, расположенному в центре Гаваны, вы познакомитесь с живописью в стиле афро-кубинской религии. Вы узнаете об африканских верованиях, их роли в культуре страны и том, как они отражены в творчестве кубинцев. Эту тему мы подробно обсудим в лесу Альмендарес – сакральном месте Гаваны.
Транспорт
Транспорт не входит в стоимость экскурсии. Вид транспорта оговаривается отдельно, при бронировании экскурсии.
кабриолет – до 50€ в час
ретро автомобиль в день, до 4 человек – 200/250€, в час – 20/25€
современный автомобиль в день, до 3 человек – 250/350€, в час – 25/30€
микроавтобус в день, от 5-10 человек – 380/500€, в час- 30/35€
Организационные детали
По воскресеньям, с 12:00 проходят бесплатные концерты-шоу румбы, фольклора и религиозных танцев Оричас (афро-кубинской религии Сантерии). Поэтому в эти дни недели экскурсия затягивается до 4 часов.
Мы встретим вас в отеле/частном секторе/терминале круизников и отвезем обратно после экскурсии.
Улицы находятся в разных точках Гаваны, отдалённых друг от друга, поэтому экскурсия предусматривает передвижение на автомобиле или микроавтобусе.
Отдельно оплачивается вход в заповедные зоны и музеи, а также питание и напитки.
Что стоит взять с собой: крем для загара, головные уборы, средство от комаров, воду на экскурсию.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Центральном Парке
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ната — ваша команда гидов в Гаване
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 3 часа 50 минут
Провели экскурсии для 1714 туристов
Куба — мой дом с 1990 года, а Гавана — моя пристань, источник вдохновения и точка притяжения. Создаю авторские маршруты по острову. В 2009 году начала изучать историю, архитектуру, религии, читать дальшеуменьшить
культуру и традиции Кубы под руководством выдающегося историка Еусебио Леаля. Эти знания стали фундаментом моей работы, которую глубоко люблю.
В 2019 году собрала вокруг себя команду гидов-единомышленников, передала им свои наработки, подходы и авторские истории, которые мы теперь вместе рассказываем гостям. Сейчас выступаю куратором и вдохновителем дружной команды.
Мы стремимся не просто показать Кубу, а дать возможность её почувствовать, прожить, влюбиться в атмосферу. Наша команда — это сочетание разных культур и характеров: кубинцы с жизнерадостной энергетикой, русскоязычные гиды, живущие на острове и совмещающие в себе оба мира. Мы разные по стилю и подаче экскурсий, но нас объединяет одно — любовь к Кубе и желание делиться ею с другими.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Ангелина
Экскурсия с Натой была в последний день нашего прибывания на Кубе,она оказалась красочным завершающим итогом нашего впечатления об этой контрастной,но живописной стране! Ната показала все изюминки кубинского стрит-арта,владея глубокими знаниями о культуре,религии,истории Кубы,а также она донесла свою безграничную любовь к этой стране в наши сердца. Подарочки в конце экскурсии были неожиданным бонусом! Спасибо,Ната,что частичку Кубы мы увезли с собой,благодаря Вам!!!
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