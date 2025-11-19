Мои заказы

Старик и море. По следам Эрнеста Хемингуэя

Путешествие по местам, где жил и творил Хемингуэй. Узнайте о его жизни на Кубе, посетите знаковые места и насладитесь атмосферой Гаваны
Куба стала особым периодом в жизни Эрнеста Хемингуэя. Экскурсия предлагает прогулку по знаковым местам, где жил и творил великий писатель.

Дом-музей в поместье Финка Вихия, где Хемингуэй написал знаменитую повесть «Старик
читать дальше

и море», бухта Кохимар, отель Амбос Мундос и легендарные бары Бодегита дэль Медио и Флоридита - все это позволяет погрузиться в атмосферу острова, в которой когда-то создавались шедевры литературы 20 века

5 причин купить эту экскурсию

  • 📚 Уникальная возможность прикоснуться к истории
  • 🏠 Посещение дома-музея Хемингуэя
  • 🍹 Знаменитые бары Гаваны
  • 🌅 Панорамные виды на Старую Гавану
  • 🎶 Живая музыка и атмосфера богемной Гаваны

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для посещения - с ноября по апрель, когда погода на Кубе наиболее комфортная, а туристическая активность умеренная. В мае и октябре также можно насладиться экскурсиями, хотя возможны кратковременные дожди. В летние месяцы, с июня по сентябрь, стоит быть готовым к жаре и влажности, но это не мешает наслаждаться культурными достопримечательностями.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Что можно увидеть

  • Дом-музей в поместье Финка Вихия
  • Бухта Кохимар
  • Отель Амбос Мундос
  • Бодегита дэль Медио
  • Флоридита

Описание экскурсии

  • Дом-музей в поместье Финка Вихия, где находится небольшой домик в техасском стиле и знаменитая яхта «Пилар». Именно там Хемингуэй написал знаменитую повесть “Старик и море”, за которую он получил Пулитцеровскую премию и которая отчасти повияла на присуждение ему Нобелевской премии по литературе.
  • Бухта Кохимар, «гражданином» которой считал себя писатель.
  • Интересные легенды со слов жителей Кохимара.
  • Отель Амбос Мундос и номер 511 — комната-музей писателя. Кроме того, с крыши отеля открывается прекрасный панорамный вид на Старую Гавану, порт и крепость.
  • Злачные места — Бодегита дэль Медио с мохито и Флоридита с 14-ю рецептами коктейля дайкири: чем страннее названия тем вкуснее.
  • Вы сможете расписаться на стене бара Бодегита — это традиция, заложенная самим Хемингуэем.
  • Во Флоридите каждому посетителю предлагается обнять писателя (его статую в натуральную величину), послушать живую музыку и окунуться в атмосферу богемной Гаваны конца 19 – начала 20 веков.
  • Кубинский обед в колоритном частном ресторане (по желанию).

Транспорт

Транспорт не входит в стоимость экскурсии. Вид транспорта оговаривается отдельно, при бронировании экскурсии.

  • кабриолет – до 50€ в час
  • ретро автомобиль в день, до 4 человек – 200/250€, в час – 20/25€
  • современный автомобиль в день, до 3 человек – 250/350€, в час – 25/30€
  • микроавтобус в день, от 5-10 человек – 380/500€, в час- 30/35€

Организационные детали

  • Отель Амбос Мундос временно на реставрации, пока возможен только внешний осмотр
  • Встреча в отеле или каса-партикуляр.
  • Музеи не работают по понедельникам, входные билеты оплачиваются отдельно.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В Парке Сентраль
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ната
Ната — ваша команда гидов в Гаване
Провели экскурсии для 1600 туристов
Куба — мой дом с 1990 года, а Гавана — моя пристань, источник вдохновения и точка притяжения. Создаю авторские маршруты по острову. В 2009 году начала изучать историю, архитектуру, религии,
читать дальше

культуру и традиции Кубы под руководством выдающегося историка Еусебио Леаля. Эти знания стали фундаментом моей работы, которую глубоко люблю. В 2019 году собрала вокруг себя команду гидов-единомышленников, передала им свои наработки, подходы и авторские истории, которые мы теперь вместе рассказываем гостям. Сейчас выступаю куратором и вдохновителем дружной команды. Мы стремимся не просто показать Кубу, а дать возможность её почувствовать, прожить, влюбиться в атмосферу. Наша команда — это сочетание разных культур и характеров: кубинцы с жизнерадостной энергетикой, русскоязычные гиды, живущие на острове и совмещающие в себе оба мира. Мы разные по стилю и подаче экскурсий, но нас объединяет одно — любовь к Кубе и желание делиться ею с другими.

