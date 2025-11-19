Куба стала особым периодом в жизни Эрнеста Хемингуэя. Экскурсия предлагает прогулку по знаковым местам, где жил и творил великий писатель.
Дом-музей в поместье Финка Вихия, где Хемингуэй написал знаменитую повесть «Старик
Дом-музей в поместье Финка Вихия, где Хемингуэй написал знаменитую повесть «Старик
5 причин купить эту экскурсию
- 📚 Уникальная возможность прикоснуться к истории
- 🏠 Посещение дома-музея Хемингуэя
- 🍹 Знаменитые бары Гаваны
- 🌅 Панорамные виды на Старую Гавану
- 🎶 Живая музыка и атмосфера богемной Гаваны
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для посещения - с ноября по апрель, когда погода на Кубе наиболее комфортная, а туристическая активность умеренная. В мае и октябре также можно насладиться экскурсиями, хотя возможны кратковременные дожди. В летние месяцы, с июня по сентябрь, стоит быть готовым к жаре и влажности, но это не мешает наслаждаться культурными достопримечательностями.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Дом-музей в поместье Финка Вихия
- Бухта Кохимар
- Отель Амбос Мундос
- Бодегита дэль Медио
- Флоридита
Описание экскурсии
- Дом-музей в поместье Финка Вихия, где находится небольшой домик в техасском стиле и знаменитая яхта «Пилар». Именно там Хемингуэй написал знаменитую повесть “Старик и море”, за которую он получил Пулитцеровскую премию и которая отчасти повияла на присуждение ему Нобелевской премии по литературе.
- Бухта Кохимар, «гражданином» которой считал себя писатель.
- Интересные легенды со слов жителей Кохимара.
- Отель Амбос Мундос и номер 511 — комната-музей писателя. Кроме того, с крыши отеля открывается прекрасный панорамный вид на Старую Гавану, порт и крепость.
- Злачные места — Бодегита дэль Медио с мохито и Флоридита с 14-ю рецептами коктейля дайкири: чем страннее названия тем вкуснее.
- Вы сможете расписаться на стене бара Бодегита — это традиция, заложенная самим Хемингуэем.
- Во Флоридите каждому посетителю предлагается обнять писателя (его статую в натуральную величину), послушать живую музыку и окунуться в атмосферу богемной Гаваны конца 19 – начала 20 веков.
- Кубинский обед в колоритном частном ресторане (по желанию).
Транспорт
Транспорт не входит в стоимость экскурсии. Вид транспорта оговаривается отдельно, при бронировании экскурсии.
- кабриолет – до 50€ в час
- ретро автомобиль в день, до 4 человек – 200/250€, в час – 20/25€
- современный автомобиль в день, до 3 человек – 250/350€, в час – 25/30€
- микроавтобус в день, от 5-10 человек – 380/500€, в час- 30/35€
Организационные детали
- Отель Амбос Мундос временно на реставрации, пока возможен только внешний осмотр
- Встреча в отеле или каса-партикуляр.
- Музеи не работают по понедельникам, входные билеты оплачиваются отдельно.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Парке Сентраль
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ната — ваша команда гидов в Гаване
Провели экскурсии для 1600 туристов
Куба — мой дом с 1990 года, а Гавана — моя пристань, источник вдохновения и точка притяжения. Создаю авторские маршруты по острову. В 2009 году начала изучать историю, архитектуру, религии,
Входит в следующие категории Гаваны
Похожие экскурсии из Гаваны
Индивидуальная
до 4 чел.
Гавана - любовь с первого взгляда
Начало: По договоренности с гидом-координатором
Расписание: Ежедневно, начало экскурсий с 8:00 до 13:00
Завтра в 09:00
20 ноя в 09:00
$180 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Индивидуальная прогулка по Гаване
Прогулка по улочкам старого города окунёт вас в жизнь Гаваны прошлых веков. Увидите знаменитые площади и здания, которые расскажут о богатой истории города
Начало: Встреча в Парке Сентраль
Завтра в 10:00
21 ноя в 10:00
€163 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Всё про Гавану
Увидеть настоящую Кубу - неидеальную, красивую, противоречивую - и очень притягательную
Начало: У вашего отеля или в Старой Гаване
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€155 за всё до 4 чел.