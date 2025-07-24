Индивидуальная
до 4 чел.
Гавана со вкусом рома, сигар, кофе и сальсы
Почувствуйте ритм Гаваны через ароматы рома, сигар и кофе. Узнайте о культуре и истории столицы Кубы в увлекательной экскурсии
Сегодня в 12:30
Завтра в 10:00
€155 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Старик и море. По следам Эрнеста Хемингуэя
Путешествие по местам, где жил и творил Хемингуэй. Узнайте о его жизни на Кубе, посетите знаковые места и насладитесь атмосферой Гаваны
Начало: В Парке Сентраль
Завтра в 10:00
26 июл в 10:00
€188 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Религиозный колорит Кубы
Барабаны и транс, ритуалы и кровь, танцы и секс
Начало: В Центральном Парке
Завтра в 10:00
26 июл в 10:00
€155 за всё до 4 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Гаване в категории «Нескучные экскурсии»
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