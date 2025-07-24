Индивидуальная
до 10 чел.
Прогулка по набережной Малекон на закате солнца
Романтическая атмосфера вечерней Гаваны
Начало: Встреча в Центральном Парке
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
€75 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Старик и море. По следам Эрнеста Хемингуэя
Тематическая прогулка по Гаване
Начало: В Парке Сентраль
Завтра в 10:00
26 июл в 10:00
€188 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Завтра в 10:00
26 июл в 08:00
€125 за всё до 4 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Гаване в категории «Можно с детьми»
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Сейчас в Гаване в категории "Можно с детьми" можно забронировать 3 экскурсии от 75 до 188.
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