Найдено 3 экскурсии в категории « На машине » в Гаване на русском языке, цены от €155. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2025 году

1 чел. По популярности На машине 6 часов Индивидуальная до 4 чел. Старик и море. По следам Эрнеста Хемингуэя Путешествие по местам, где жил и творил Хемингуэй. Узнайте о его жизни на Кубе, посетите знаковые места и насладитесь атмосферой Гаваны Начало: В Парке Сентраль €188 за всё до 4 чел. На машине 13 часов Индивидуальная до 4 чел. Лас Террасас и долина Виньялес - красота кубинской природы Познакомиться с западной частью острова Начало: В указанном вами месте €155 за всё до 4 чел. На машине 6 часов 3 отзыва Индивидуальная до 4 чел. Религиозный колорит Кубы Барабаны и транс, ритуалы и кровь, танцы и секс Начало: В Центральном Парке €155 за всё до 4 чел. Другие экскурсии Гаваны

Ответы на вопросы от путешественников по Гаване в категории «На машине»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Гаване Старик и море. По следам Эрнеста Хемингуэя Лас Террасас и долина Виньялес - красота кубинской природы Религиозный колорит Кубы В июле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3 Сколько стоит экскурсия по Гаване в июле 2025 Сейчас в Гаване в категории "На машине" можно забронировать 3 экскурсии от 155 до 188. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5

Экскурсии на русском языке в Гаване (Куба 🇨🇺) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год на машине, 3 ⭐ отзыва, цены от €155. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Кубы. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь