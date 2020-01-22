16 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Большое путешествие по знаковым местам столицы

Марина
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Марина – ваш гид
Неповторимая смесь афрокубинской культуры, атмосферы обветшалых колониальных построек, рассказов о легендарных морских разбойниках и влияния грандиозных фигур Че Гевары и Фиделя Кастро на историю Острова Свободы делают Гавану совершенно особым городом.

И для того, чтобы понять его дух, мало просто пройти по самым ярким кварталам столицы.

Со мной вы проследите путь, который прошла Куба со времен доколумбовых цивилизаций до создания социалистической республики; попробуете всемирно известные коктейли в лучших заведениях; послушаете звуки кубинской гитары; побываете в местах, связанных со стариной Хэмом, и узнаете о том, как и где любят проводить свободное время кубинцы.
290 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 8 часов
До 4 человек
Можно с детьми
Встреча у отеля
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У этой экскурсии16 отзывов
4.5
Гавана: о пиратах, колонизаторах и революционерах
Гавана: о пиратах, колонизаторах и революционерах

Что вас ожидает

Матанзас — кубинская Венеция
Выезжая с Варадеро, первый город, который вы встретите по дороге в Гавану, — столица провинции Матанзас или, как он известен на Кубе, город мостов. На самом высоком мосту острова — Вакунаягуа — со смотровой площадки вы окинете взглядом окрестности и попробуете натуральный коктейль «Пинья Колада» в превосходном местном исполнении. По пути я расскажу о своеобразной архитектуре одного из крупнейших центров сахарной промышленности и его роли в истории национальной литературы. Кроме того, вы узнаете, почему Матанзас называют не только кубинской Венецией, но и кубинскими Афинами.

Гавана колониальная
Добравшись до столицы, вы начнете путешествие по главным кварталам Гаваны, каждый из которых отражает дух разных исторических эпох. В колониальной части вам предстоит пройти по колоритным улочкам, посетить уютные барчики, послушать мелодии знаменитых кубинских гитар и погрузиться в мир старой испанской эпохи, сохранившейся в фасадах построек. Вы увидите площадь Сан Франциско де Азис, на Старой поговорим о печальном периоде работорговли, на Оружейной я расскажу о парадах колонизаторов, демонстрирующих военную мощь. А на Кафедральной площади вы рассмотрите главный действующий католический собор — гордость местных жителей.

Гавана историческая
В этом районе вы осмотрите крепости, построенные испанцами для защиты города от карибских пиратов, и услышите истории о знаменитых морских разбойниках. А затем подниметесь на старинном лифте на террасу легендарного отеля «Амбос Мундос», в котором Хемингуэй написал свой знаменитый рассказ «Старик и Море». Здесь вы сможете продегустировать любимый напиток писателя — «Мохито» — и полюбоваться великолепным видом на весь центр.

Гавана центральная
Из исторического квартала на автомобиле вы переедете в центральный район, где увидите визитные карточки столицы — здание парламента Кубы, Капитолий, и Большой театр. Прогуляетесь по центральному парку и посетите любимый бар Хемингуэя «Флоридита», где за барной стойкой встретите бронзовый памятник старины Хэма. В заведении никак нельзя обойти стороной коктейль «Дайкири» — пока вы будете его пробовать, я расскажу историю напитка. После этого вы отправитесь гулять на известную набережную Малекон, любимое место отдыха жителей и гостей города. А в завершение посетите Площадь Революции, где узнаете самые важные факты о Кубинской революции и борьбе против авторитарного режима Фульхенсио Батисты.

Во время экскурсии мы сделаем перерыв на обед — по пути я покажу вам ресторан, где вы сможете попробовать блюда национальной кухни.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии входит транспорт
  • В стоимость не входят: коктейли, обед в стильном частном ресторанчике, билеты для входа в достопримечательности
  • На экскурсию забираем вас из отеля в 8 утра и под вечер отвозим обратно
Гавана: о пиратах, колонизаторах и революционерах
Гавана: о пиратах, колонизаторах и революционерах
Гавана: о пиратах, колонизаторах и революционерах
Гавана: о пиратах, колонизаторах и революционерах
Гавана: о пиратах, колонизаторах и революционерах
Гавана: о пиратах, колонизаторах и революционерах
Гавана: о пиратах, колонизаторах и революционерах
Гавана: о пиратах, колонизаторах и революционерах

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура у отеля.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Марина
Марина
На Кубе живу с 1980 года. Этот удивительный остров я полюбила с первого взгляда. Его жизнерадостный, вечно танцующий и поющий народ меня поразили в самое сердце. С начала развития туризма на Кубе работаю персональным гидом. За столько лет тесно познакомилась с историей и культурой этого острова, той жизнью кубинского народа, которую вы прочувствуете и увидите в моей компании. Ежедневно общаюсь с кубинцами, с их радостями и невзгодами. Здесь вы почувствуете огромное уважение к русскому человеку, для них вы — братья. Моя специализация — это индивидуальные VIP-экскурсии. Я подстраиваюсь под настроение, интересы и желания каждого человека. Экскурсии проходят на автомобилях по вашему выбору: американский ретро 50-х (отделанный и с кондиционером), современная легковая машина, минивэн. Есть желание прокатиться на «Ладе» или «Москвиче» — заказывайте! Куба — это музей на колёсах!
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16 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

22 января 2020
Заказали экскурсию у Марины. Она пообещала хорошего гида вместо неё. В результате оказалось, что расхваленный "гид" даже с ней не знаком, как впрочем и с заявленной программой,но не по своей вине. Очень приятный Кубинец просто старался познакомить нас с Гаваной как мог, но стоимость данной экскурсии подразумевает наличие профессионального гида. Поэтому экскурсии как в описании не было, половину мест не посетили, в том числе знаменитую терассу отеля "Амбос Мундос",просто погуляли по разным местам почти без каких-либо рассказов и без посещения "достопримечательностей"(посещение подразумевает именно посещение, а не осмотр со стороны). Самое неприятное в данной ситуации, что на все вопросы Марина перестала отвечать после оплаты,хотя до оплаты отвечала почти сразу.в общем с Гаванной центральной, колонниальной и исторической мы не познакомились мягко говоря.
8 января 2020
Все было насыщенно и очень интересно! Спасибо огромное!
4 января 2020
За один день в Гаване погрузились в историю острова, очень интересно и хорошо организованно
12 декабря 2019
Отличная экскурсия, гида рекомендую!
30 ноября 2019
Как чудесно прогуляться по прекрасной Гаване! А если Вам повезет и Вас будет сопровождать Марина, то прогулка будет просто незабываемой. Отличная организация экскурсии. Пунктуальность. Доброжелательнось, очень хорошее знание Кубы и ее истории. Родной русский язык. Только одни плюсы. Хочется отметить ещё обед в прекрасном ресторане (самим туда не попасть, т.к. совершенно не туристическое место). Отличный водитель. Всем, кто хочет познакомиться с Гаваной - рекомендую однозначно.
26 ноября 2019
Восьмичасовая поездка с Мариной в Гавану прошла на одном дыхании!!! Мы ездили на американском ретро автомобиле с водителем. Марина удивительно эрудированный, весёлый, чуткий и легкий в общении человек! Она нас просто с головой погрузила в атмосферу Гаваны. За время экскурсии мы не только узнали об истории Кубы, но и прочувствовали весь незабываемый колорит местной культуры!!! Особенно тем, кто только начинает пробовать индивидуальный формат экскурсий! Ни одна автобусная экскурсия не оставит вам столько эмоций, сколько вот такая поездка с любящим свою работу гидом!!!
Обед оплачивается отдельно и не входит в стоимость экскурсии. Но те места, в которые нас приводила Марина, достойны и безопасны, что немаловажно, учитывая специфический кубинский сервис))).
Однозначно всем рекомендую!
Ноябрь 2019
21 ноября 2019
Это была не экскурсия, как мы понимаем экскурсию! То есть наш гид не рассказал вообще ничего! От слова Совсем! Про историю страны и Гаваны практически не было сказано ни слова, нас просто провезли по каким-то интересным местам, на что мы смогли просто полюбоваться, но рассказа экскурсовода просто не было! Как внезапно оказалось, наш экскурсовод Марина (которой, собственно, мы заказывали экскурсию и платили деньги, прочитав отзывы и понадеявшись на качество) , заболела и вместо неё был некий Андрей, который много жаловался на трудность бытия в этой стране, но не удосужил себя трудностями экскурсовода... Нас не предупредили заблаговременно о болезни экскурсовода и мы не смогли скорректировать свои планы, отказавших от низкокачественной экскурсии. Нам уже некуда было деваться и пришлось согласиться на замену гида. Но эта замена была просто полной подставой! Гид только курил и ничего не делал, иногда делая нам сообщения типа "Вот это площадь Революции" И ВСЁ! Мы просто ощутили себя полными лохами, заплатив вообще-то очень прилично - 250 евро за экскурсию. Короче, покатались на машинке, сами себе всё представили. И я уже даже не хочу сравнивать заявленный маршрут в описании с фактическим, чтобы не портить себе остатки впечатлений. Я заказывала эту экскурсию, уговорила остальных, что всё будет замечательно, т к Трипстер никогда не подводит, и теперь мне бесконечно стыдно перед ними, что я отговорила от качественной экскурсии и повелась на Трипстер! Не хочу больше связываться с такой подставой!
11 ноября 2019
Спасибо Марине за отличную экскурсию. Подстраивалась под наши желания и интересы. Рекомендую однозначно.
21 октября 2019
Ездили на экскурсию из Варадеро в Гавану с гидом Мариной. Экскурсия прошла замечательно, спасибо Марине. Много интересной и полезной информации. Гавана впечатлила. Детей часть экскурсии про пиратов:)). Индивидуальная экскурсия это очень удобно, а в таких жарких странах тем более.
5 октября 2019
Экскурсия понравилась!Забрали во время(что не типично для Кубы))) Марина интересный рассказчик ,мы узнали много нового и интересного!Спасибо!
Ещё 6 отзывов

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