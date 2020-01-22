16 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Матанзас — кубинская Венеция

Выезжая с Варадеро, первый город, который вы встретите по дороге в Гавану, — столица провинции Матанзас или, как он известен на Кубе, город мостов. На самом высоком мосту острова — Вакунаягуа — со смотровой площадки вы окинете взглядом окрестности и попробуете натуральный коктейль «Пинья Колада» в превосходном местном исполнении. По пути я расскажу о своеобразной архитектуре одного из крупнейших центров сахарной промышленности и его роли в истории национальной литературы. Кроме того, вы узнаете, почему Матанзас называют не только кубинской Венецией, но и кубинскими Афинами.

Гавана колониальная

Добравшись до столицы, вы начнете путешествие по главным кварталам Гаваны, каждый из которых отражает дух разных исторических эпох. В колониальной части вам предстоит пройти по колоритным улочкам, посетить уютные барчики, послушать мелодии знаменитых кубинских гитар и погрузиться в мир старой испанской эпохи, сохранившейся в фасадах построек. Вы увидите площадь Сан Франциско де Азис, на Старой поговорим о печальном периоде работорговли, на Оружейной я расскажу о парадах колонизаторов, демонстрирующих военную мощь. А на Кафедральной площади вы рассмотрите главный действующий католический собор — гордость местных жителей.

Гавана историческая

В этом районе вы осмотрите крепости, построенные испанцами для защиты города от карибских пиратов, и услышите истории о знаменитых морских разбойниках. А затем подниметесь на старинном лифте на террасу легендарного отеля «Амбос Мундос», в котором Хемингуэй написал свой знаменитый рассказ «Старик и Море». Здесь вы сможете продегустировать любимый напиток писателя — «Мохито» — и полюбоваться великолепным видом на весь центр.

Гавана центральная

Из исторического квартала на автомобиле вы переедете в центральный район, где увидите визитные карточки столицы — здание парламента Кубы, Капитолий, и Большой театр. Прогуляетесь по центральному парку и посетите любимый бар Хемингуэя «Флоридита», где за барной стойкой встретите бронзовый памятник старины Хэма. В заведении никак нельзя обойти стороной коктейль «Дайкири» — пока вы будете его пробовать, я расскажу историю напитка. После этого вы отправитесь гулять на известную набережную Малекон, любимое место отдыха жителей и гостей города. А в завершение посетите Площадь Революции, где узнаете самые важные факты о Кубинской революции и борьбе против авторитарного режима Фульхенсио Батисты.

Во время экскурсии мы сделаем перерыв на обед — по пути я покажу вам ресторан, где вы сможете попробовать блюда национальной кухни.