Найдено 3 экскурсии в категории « Природа и пейзажи » в Варадеро на русском языке, цены от €103. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2025 году

На машине 13 часов Индивидуальная до 4 чел. Сокровища провинции Матансас Лучшие биосферные заповедники и лазурные пляжи Карибского моря «Прогулка на моторных лодках по системе каналов с прозрачной водой и чистейшим воздухом оставит в памяти незабываемые природные пейзажи и приятные ощущения» €103 за всё до 4 чел. На машине 13 часов Индивидуальная до 10 чел. В гости к розовым фламинго Знакомство с богатой флорой и фауной кубинских заповедников «Эта экскурсия выведет вас из состояния однообразного отдыха на великолепных белых пляжах Варадеро и откроет красоту девственной природы экологических заповедников провинций Матанзас и Сиенфуэгос» от €156 за всё до 10 чел. На машине 13 часов 6 отзывов Индивидуальная до 10 чел. Тринидад и заповедник Топес де Койантес Природа, история и культура центральной части Кубы Начало: У отеля «Если вам быстро станет жарко, мы сделаем остановку и вы сможете искупаться в прелестной реке, окруженной изумительными пейзажами» €155 за всё до 10 чел. Другие экскурсии Варадеро

Ответы на вопросы от путешественников по Варадеро в категории «Природа и пейзажи»

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