Индивидуальная
до 4 чел.
Луангпрабанг от рассвета до заката: взгляд изнутри
Погрузиться в атмосферу древней столицы Лаоса и уловить тонкое переплетение духовного с мирским
Начало: У вашего отеля
11 мар в 05:30
12 мар в 05:30
$670 за всё до 4 чел.
Аудиогид
Первый день в Луангпхабанге: обзорная поездка на электромобиле + аудиогид
Познакомиться с историей и атмосферой города без гида - на тихом и экологичном авто
Начало: На улице Сахалин
Расписание: ежедневно в 15:00
Завтра в 15:00
27 фев в 15:00
$39 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Луангпрабанг: путешествие в сердце древнего Лаоса
Насыщенное знакомство с духом и историей региона
27 фев в 10:00
28 фев в 10:00
$490 за всё до 4 чел.
