Сергей И. проводит ещё 5 экскурсий

Оказывается, что Старый город 🏙️ в Риге украшен большим числом изображений различных животных.

Среди этих изображений особое место занимают животные китайского гороскопа — дракон, лошадь, обезьяна, петух, змея и другие.

На основе изображений этих 12 животных китайского гороскопа Вы познакомитесь с историей 📖, архитектурой и легендами Риги.