Сергей И. проводит ещё 5 экскурсий

Оказывается, что Старый город 🏙️ в Риге украшен большим числом изображений различных животных.
Среди этих изображений особое место занимают животные китайского гороскопа — дракон, лошадь, обезьяна, петух, змея и другие.
На основе изображений этих 12 животных китайского гороскопа Вы познакомитесь с историей 📖, архитектурой и легендами Риги.
Начало и место завершения
🚩 Liepaja
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- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 1 человек.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
- Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Сергей И.
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