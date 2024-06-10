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Мини-группа
1 час
Китайский гороскоп Старого города
Начало: Liepaja
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€60 за человека
Мини-группа
1 час
Русский акцент Старого города
Начало: Liepaja
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€60 за человека
Мини-группа
2 часа
Прогулка по Старому городу
Начало: Liepaja
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€60 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Лиепае в категории «Популярные места»
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