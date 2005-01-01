Городок Лиелварде в 60 км от Риги занимает особое место в истории 📖 и культуре Латвии. Лиелварде - родина Лиелвардского пояса, в орнаментах которого зашифрованы латышские духовные знания 🎓. В Лиелвардском замке разворачивалось действие эпоса «Лачплесис» о борьбе латышей с иностранными завоевателями. Но главная «фишка» экскурсии 🧭 в Лиелварде это возможность увидеть уникальнейшее место на земном шаре по числу захоронений остатков ихтиофауны.

Хотите почувствовать себя на месте геолога и палеонтолога, первооткрывателя новых земель, путешественника в далекое прошлое планеты Земля, профессора Челленджера из романа Артура Конан-Дойла «Затерянный мир» ?

А как насчёт путешествия на 350 миллионов лет назад, чтобы познакомится с фауной и флорой девонского периода ? Приглашаю на экскурсию ⛳ из Риги в Лиелварде под названием «ПОЧУВСТВУЙ СЕБЯ ПАЛЕОНТОЛОГОМ» или «В МИР ДЕВОНСКОГО ПЕРИОДА». Особенно рекомендую для детей от 8 до 18 лет и их родителей. На основании научных данных, расскажу о девоне в Латвии и его обитателях.

Что будем делать ?: Будем искать окаменелые останки (зубы, чешую, панцири и плавники) панцирных и кистепёрых рыб девонского периода (более 300 миллионов лет тому назад).

Что еще увидим ? Тот самый утёс, где латышский богатырь Лачплесис боролся с Чёрным рыцарем, поговорим о латышской литературе. Увидим восстановленный деревянный замок 🏰 древних ливов (7-12 век).