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Из Риги в Лиелварде и обратно - палеонтологический тур

Александр Ф.
Александр Ф. – Гид из Риги
Городок Лиелварде в 60 км от Риги занимает особое место в истории 📖 и культуре Латвии.

Лиелварде — родина Лиелвардского пояса, в орнаментах которого зашифрованы латышские духовные знания 🎓.

В Лиелвардском замке разворачивалось действие эпоса «Лачплесис» о борьбе латышей с иностранными завоевателями.

Но главная «фишка» экскурсии 🧭 в Лиелварде это возможность увидеть уникальнейшее место на земном шаре по числу захоронений остатков ихтиофауны.

Хотите почувствовать себя на месте геолога и палеонтолога, первооткрывателя новых земель, путешественника в далекое прошлое планеты Земля, профессора Челленджера из романа Артура Конан-Дойла «Затерянный мир»?
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Из Риги в Лиелварде и обратно - палеонтологический тур
Из Риги в Лиелварде и обратно - палеонтологический тур

Что вы увидите

  • Обнажение с остатками девонских рыб
  • замок Ливонского Ордена
  • восстановленный замок древних латышей
Городок Лиелварде в 60 км от Риги занимает особое место в истории 📖 и культуре Латвии. Лиелварде - родина Лиелвардского пояса, в орнаментах которого зашифрованы латышские духовные знания 🎓. В Лиелвардском замке разворачивалось действие эпоса «Лачплесис» о борьбе латышей с иностранными завоевателями. Но главная «фишка» экскурсии 🧭 в Лиелварде это возможность увидеть уникальнейшее место на земном шаре по числу захоронений остатков ихтиофауны.
Хотите почувствовать себя на месте геолога и палеонтолога, первооткрывателя новых земель, путешественника в далекое прошлое планеты Земля, профессора Челленджера из романа Артура Конан-Дойла «Затерянный мир» ?
А как насчёт путешествия на 350 миллионов лет назад, чтобы познакомится с фауной и флорой девонского периода ? Приглашаю на экскурсию ⛳ из Риги в Лиелварде под названием «ПОЧУВСТВУЙ СЕБЯ ПАЛЕОНТОЛОГОМ» или «В МИР ДЕВОНСКОГО ПЕРИОДА». Особенно рекомендую для детей от 8 до 18 лет и их родителей. На основании научных данных, расскажу о девоне в Латвии и его обитателях.
Что будем делать ?: Будем искать окаменелые останки (зубы, чешую, панцири и плавники) панцирных и кистепёрых рыб девонского периода (более 300 миллионов лет тому назад).
Что еще увидим ? Тот самый утёс, где латышский богатырь Лачплесис боролся с Чёрным рыцарем, поговорим о латышской литературе. Увидим восстановленный деревянный замок 🏰 древних ливов (7-12 век).
Что входит
  • услуги гида
Что не входит
  • Билеты на поезд Рига-Лиелварде-Рига за туристов и гида.
  • Билеты в Музеи (посещение по желанию)
Начало
🚩 Памятник Свободы, Рига
Место завершения
🏁 Рижский ж.д.вокзал
Из Риги в Лиелварде и обратно - палеонтологический тур
Из Риги в Лиелварде и обратно - палеонтологический тур
Из Риги в Лиелварде и обратно - палеонтологический тур
Из Риги в Лиелварде и обратно - палеонтологический тур

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Александр Ф.
Александр Ф.
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