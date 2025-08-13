5 отзывов оставили туристы

Сигулда - обязательный пункт туристической программы.Всего в 40 км от Ливонской Швейцарии находятся роскошные руины замка Венден, прославленного Бестужевым-Марлинским.Эта экскурсия предлагает совместить две поездки в одну: насладитесь пейзажами долины реки

Гауи и отправьтесь в замок магистра Ливонского ордена. В Сигулде вы увидите епископский замок Турайда, парк "Гора дайн", руины замка Сегевольд, новый Сигулдский замок, пещеру Гутманя и "Бундулитис". В Цесисе вас ждут старый и новый замки, Домик Принцесс, памятник колодцу, сгорбленный фонарщик и чёрные лебеди. Узнайте историю города и его легенды

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения Ливонской Швейцарии и замка Венден - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, что позволяет насладиться прогулками и видами на природу. Май и сентябрь также подходят для путешествия, хотя погода может быть менее предсказуемой. В остальные месяцы, особенно зимой, возможно посещение замков, но стоит учитывать более холодные условия и сокращённые часы работы.

Сейчас август — это идеальное время.