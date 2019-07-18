5 отзывов оставили туристы

Программа

На экскурсии в Сигулде вы увидите:

знаменитый средневековый епископский замок Трейден (Турайда), где сегодня расположен музей-заповедник;

живописный парк «Гора дайн» и могилу гордой «Турайдской розы»;

величественные руины рыцарского замка Сегевольд, откуда открываются потрясающие виды на долину реки и Турайду;

новый Сигулдский замок – резиденцию князей Кропоткиных;

пещеру Гутманя и очаровательный «Бундулитис».

Но Гауйский национальный парк Сигулдой не ограничивается. Пора отправлятся в Цесис!

Очаровательный провинциальный городок Цесис возник под сенью некогда самого могущественного замка Ливонского ордена — крепости Венден. Несмотря на грозные времена, замок сохранил свое величие. Рядом со старым замком — новый с высокой башней, на которой гордо реет флаг Латвии. Он, кстати, родом из Цесиса! Здесь яблоку негде упасть от достопримечательностей. Что ни дом — то легенда, что ни холм — то история!

Домик Принцесс, памятник колодцу, сгорбленный фонарщик — «вечный дед» Цесиса, черные лебеди — это далеко не все символы города. Таинственный народ венды, магистры Ливонского ордена, Иоанн Грозный, славный род Сиверсов — все они вписаны в страницы истории города.