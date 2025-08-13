5 отзывов оставили туристы

Лучшее время для посещения Ливонской Швейцарии и замка Венден - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, что позволяет насладиться прогулками и видами на природу. Май и сентябрь также подходят для путешествия, хотя погода может быть менее предсказуемой. В остальные месяцы, особенно зимой, возможно посещение замков, но стоит учитывать более холодные условия и сокращённые часы работы.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Епископский замок Турайда
Парк «Гора дайн»
Руины замка Сегевольд
Новый Сигулдский замок
Пещера Гутманя
Бундулитис
Старый замок Венден
Новый замок Венден
Домик Принцесс
Памятник колодцу
Сгорбленный фонарщик
Чёрные лебеди
Описание экскурсии
Программа
На экскурсии в Сигулде вы увидите:
знаменитый средневековый епископский замок Трейден (Турайда), где сегодня расположен музей-заповедник;
живописный парк «Гора дайн» и могилу гордой «Турайдской розы»;
величественные руины рыцарского замка Сегевольд, откуда открываются потрясающие виды на долину реки и Турайду;
новый Сигулдский замок – резиденцию князей Кропоткиных;
пещеру Гутманя и очаровательный «Бундулитис».
Но Гауйский национальный парк Сигулдой не ограничивается. Пора отправлятся в Цесис!
Очаровательный провинциальный городок Цесис возник под сенью некогда самого могущественного замка Ливонского ордена — крепости Венден. Несмотря на грозные времена, замок сохранил свое величие. Рядом со старым замком — новый с высокой башней, на которой гордо реет флаг Латвии. Он, кстати, родом из Цесиса! Здесь яблоку негде упасть от достопримечательностей. Что ни дом — то легенда, что ни холм — то история!
Домик Принцесс, памятник колодцу, сгорбленный фонарщик — «вечный дед» Цесиса, чёрные лебеди — это далеко не все символы города. Таинственный народ венды, магистры Ливонского ордена, Иоанн Грозный, славный род Сиверсов — все они вписаны в страницы истории города.
Организационные детали
В стоимость включены услуги гида и транспорт для 1-3 человек, от 4 до 6 человек — доплата по договорённости
Если вы на своём авто, стоимость услуг гида составит €120
Дополнительные траты: входные билеты в замки (для взрослых — €23, детям, пенсионерам и студентам — со скидкой)
Я могу забрать вас на автомобиле в Риге у отеля или из центра и мы отправимся в увлекательное путешествие!
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александра — ваш гид в Риге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 3601 туриста
Мое увлечение путешествиями и историей со временем стало профессией. Я покажу Вам как самые известные места, так и романтические уголки, расскажу о богатой событиями истории города, поведаю захватывающие легенды, посоветую лучшие места для отдыха, покупок и развлечений. Помните, что восприятие города во многом зависит от того, кто тебя с ним знакомит!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 7 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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–
Алекс
Если вы хотите выехать за пределы Риги и посмотреть на земли Ливонии, это как раз то, что надо. В советской шеоле нам как-то не очень подчёркивали, что было вот такое читать дальшеуменьшить
немецкое теократически-военное государство, которое воевало с русскими на востоке, литовцами на западе и поляками на юге. Интересно увидеть замки Ордена, пусть даже и сильно реновированные (почти что построенные заново в 20 веке). Природа великолепная. Рассказы интересные. Александра прекрасно знает материал и увлекательно его подаёт. Главный замок - резиденция великого магистра Ордене, Венден впечатляет своей мощью. А замок рижского епископа в Сигулде - своим изяществом (если такое слово применимо к замку). В общем если у вас есть свободный день (экскурсия занимает посчти весь день), он того стоит.
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О
Ольга
Интересное, познавательное и очень приятное путешествие! Искренне благодарим нашего гида Александру за высокий профессионализм, внимательное отношение и вдохновляющую атмосферу всей поездки. Мы заказали экскурсию на автомобиле, поэтому особые слова благодарности читать дальшеуменьшить
хотим сказать и водителю Роберту (доброжелательный человек, аккуратный и пунктуальный водитель!) Маршрут составлен оптимально, программа интересно сочетает посещение исторических замков, музейных экспозиций и прогулки по живописным паркам и окрестностям. Все очень понравилось! Искренне рекомендуем эту экскурсию туристам разного возраста, так как профессионализм гида позволит сделать поездку одинаково интересной для детей, молодёжи и людей постарше!
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Маруся
Экскурсия с Александрой была необыкновенно насыщенной и при этом максимально удобной и интересной. Комфортная машина с детским креслом, хорошо выстроенный маршрут и очень доброжелательное отношение. В экскурсии участвовало три взрослых читать дальшеуменьшить
человека и семимесячный ребенок. Было ощущение, что мы приехали в гости к друзьям и они нас "выгуливают". Александра знает невероятное количество историй, историю и умеет это рассказать. Огромное спасибо за прекрасный день! Желаем Вам новых путешественников и побольше. И конечно новых маршрутов)) А мы подтянемся))
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И
Ирина
Большое спасибо Александре за отлично организованную экскурсию. Маршрут построен очень грамотно. Поражает объем знаний гида! Слушать ее было очень интересно! Благодаря Александре мы узнали много интересного о Латвии, обычаях и истории. Отдельное спасибо сопровождавшему нас водителю.
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N
Natalia
Хотим поблагодарить Александру за два интересных дня, проведеных в Риге и Сигулде! Александра очень приятна и деликатна в общении,настоящий профессионал своего дела, очень много знает и интересно рассказывает. Спасибо,обязательно будем Вас рекомендовать друзьям!
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Н
Наталья
Провели чудесный день. Экскурсия составлена грамотно. Много информации, но нет перенасыщенности сухими фактами. Много двигались, но была возможность отдыхать. Поездка до замков прошла интересно. Всё понравилось. Спасибо.
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