45 отзывов оставили туристы

Сигулда и Турайда: от Ливонского ордена до наших дней
Откройте для себя богатую историю Латвии в Сигулде и Турайде. Насладитесь природой и узнайте о жизни крестоносцев
Путешествие в Сигулду и Турайду позволит вам глубже понять историю Латвии. Посетите руины замков, узнайте о Ливонской войне и её последствиях. Полюбуйтесь видами долины Гауйи с канатной дороги и посетите замок Турайда. Прогулка по "Саду дайн" оставит незабываемые впечатления. Завершите день в харчевне "У Раганы", где сможете ощутить атмосферу прошлых веков
Лучшее время для посещения Сигулды и Турайды - с мая по сентябрь, когда природа в полном расцвете, а погода тёплая и приятная. В эти месяцы можно насладиться прогулками и видами без лишней суеты. В апреле и октябре также комфортно, но может быть прохладнее. Зимой, с ноября по март, экскурсия будет менее комфортной из-за холодов, но всё же возможна для тех, кто не боится морозов.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Замок Турайда
Руины замков
Сад дайн
Описание экскурсии
Я расскажу историю расцвета и падения всесильных крестоносцев, о Ливонской войне и её последствиях. О том, как могущественные властители влияли на последующие события, как менялись владельцы замков. Вы узнаете, как Сигулда становится не только известным курортом, но и известным спортивным комплексом, как живут местные жители, какую роль во всём этом сыграл князь Николай Кропоткин. С этими местами связано множество историй. Разворачивались здесь и настоящие трагедии.
После знакомства с Сигулдой мы прокатимся по канатной дороге и полюбуемся великолепными видами долины реки Гауйи с высоты птичьего полёта. Прогуляемся к источнику «Вечной молодости» и посетим замок Турайда — замок епископа, где вы познакомитесь с экспозицией музея, представляющей обитателей замка в разные времена, а я расскажу о жизни монахов и епископов.
Вас не оставит равнодушным и «Сад дайн» — сад каменных скульптур, созданных по мотивам народных сказаний.
Перед отъездом в Ригу можно будет подкрепить свои силы в настоящей придорожной харчевне «У Раганы», названной так в честь красавицы хозяйки, жившей здесь в прежние времена.
Кому подойдет экскурсия
Эта поездка будет интересна как любителям старины, так и любителям природы.
Организационные детали
В стоимость включены транспортные расходы и услуги гида
Дополнительно оплачиваются: входные билеты в замки, билеты на канатную дорогу, обед, личные расходы
Как проходит экскурсия
Место и время встречи в Риге — по вашему желанию
Из Риги до Сигулды и обратно едем на автомобиле
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваш гид в Риге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2013 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 1766 туристов
Я живу в Риге и работаю гидом. Мне интересно общаться с людьми и делиться своими знаниями. Нравится, когда меня не только слушают, но и задают вопросы, высказывают своё мнение.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 56 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Елена
Огромное спасибо Татьяне за увлекательную экскурсию! Татьяна отличный рассказчик, нам все очень понравилось!
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Майя
Широкая эрудиция, интересная подача материала. Мы прекрасно провели время. Экскурсия была великолепна.
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Юлия
Новогодняя сказка. Огромное спасибо Татьяне. Очень хорошая коммуникация, человек открытый, дружелюбный. 6 часов пролетели незаметно. Чётко выверенный маршрут. За короткое время мы успели многое увидеть и услышать множество легенд. Я родилась и училась читать дальшеуменьшить
в Риге, часто бывала в Сигулде. Но 30 лет назад переехала в другую страну. В Сигулду я отправилась с друзьями, которые первый раз посещают Латвию. Из экскурсии я вынесла много интересного и познавательного. Честно говоря, у меня даже появилась энергия для новых исследований. Машина, на которой мы ездили, просторная и чистая. Отдельное сппсибо за таверну "Рагана", которую нам посоветовала Татьяна. Там был серый горох, хлебный суп и чай с бальзамом! Цены приемлемые и легенда о ведьмочке захватывающая.
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Ирина
Всем рекомендую Татьяну, как профессионального гида и рассказчика, любящего свой город 😊 Все было интересно и познавательно, узнала много нового из истории Риги, о культуре и традициях. Мои благодарности и до новых встреч!
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Юлия
замечательная экскурсия! несмотря на дождливую погоду день прошел тепло и душевно 🥰 огромное спасибо Татьяне за эту поездку 🥰
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Р
Рита
Спасибо Татьяне за интересную экскурсию. Очень хорошо провели день. Узнали много нового, полюбовались природой и замками Ливонии.
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