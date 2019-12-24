45 отзывов оставили туристы

  1. Экскурсии

Сигулда. Понять историю Латвии

Разобраться в прошлом страны и начать лучше понимать ее настоящее в живописном авто-туре

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 🚗На автомобиле
  • Продолжительность 6 часов
  • 👥 Не более 5 человек
  • 👶Можно с детьми
  • Заказать экскурсию

От 130 за экскурсию

У этой экскурсии45 отзывов
4.84
Татьяна
Задать вопросОбычно отвечает за 47 мин.
Татьяна – Гид в Риге
Чтобы лучше узнать Латвию, не стоит ограничиваться знакомством с Ригой.

Для этого мы отправимся в Сигулду — прекрасное место в 50 км от города.

Здесь очень красивая природа и овеянные романтикой руины замков, когда-то принадлежавших могущественному ордену.

Благодаря этой поездке вы разберетесь в прошлом нашей страны и, следовательно, станете лучше понимать её настоящее.
Сигулда. Понять историю Латвии
Сигулда. Понять историю Латвии

Что вас ожидает

Я расскажу историю расцвета и падения всесильных крестоносцев, о Ливонской войне и её последствиях. О том, как могущественные властители влияли на последующие события, как менялись владельцы замков. Вы узнаете, как Сигулда становится не только известным курортом, но и известным спортивным комплексом, как живут местные жители, какую роль во всём этом сыграл князь Николай Кропоткин. С этими местами связано множество историй. Разворачивались здесь и настоящие трагедии.

После знакомства с Сигулдой мы прокатимся по канатной дороге и полюбуемся великолепными видами долины реки Гауйи с высоты птичьего полёта. Прогуляемся к источнику «Вечной молодости» и посетим замок Турайда — замок епископа, где вы познакомитесь с экспозицией музея, представляющей обитателей замка в разные времена, а я расскажу о жизни монахов и епископов.

Вас не оставит равнодушным и «Сад дайн» — сад каменных скульптур, созданных по мотивам народных сказаний.

Перед отъездом в Ригу можно будет подкрепить свои силы в настоящей придорожной харчевне «У Раганы», названной так в честь красавицы хозяйки, жившей здесь в прежние времена.

Кому подойдет экскурсия

Эта поездка будет интересна как любителям старины, так и любителям природы.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • Место и время встречи в Риге — по вашему желанию
  • Из Риги до Сигулды и обратно едем на автомобиле

Что входит в стоимость, а что — нет

  • В стоимость включены транспортные расходы
  • Дополнительные расходы: входные билеты в замки (10-12€), билеты на канатную дорогу (5€) и обед в харчевне «У Раганы»
Сигулда. Понять историю Латвии
Сигулда. Понять историю Латвии
Сигулда. Понять историю Латвии
Сигулда. Понять историю Латвии
Сигулда. Понять историю Латвии
Сигулда. Понять историю Латвии
Сигулда. Понять историю Латвии

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Татьяна
Татьяна
Я живу в Риге и работаю гидом. Мне интересно общаться с людьми и делиться своими знаниями. Нравится, когда меня не только слушают, но и задают вопросы, высказывают своё мнение.
Напишите мне

45 отзывов оставили туристы

24 декабря 2019
Все было хорошо организовано гид отлично всё преподал большое спасибо ему
18 декабря 2019
Экскурсовод приветлив и машину водит аккуратно. Маршрут интересен, наши пожелания учитывались. Однако, рассказ бессвязный и косноязычный. Видимо, экскурсовод знает много информации по теме, но не смогла донести. В целом - не плохо.
29 ноября 2019
Я осталась очень довольна экскурсией в Сигулду. Я восхищена глубиной и обширностью знаний Татьяны, её умением донести материал до слушателя. Погода была плохой, был дождь и холодно, но это совершенно не повлияло на общее впечатление от проведённого с Татьяной интереснейшего дня! Спасибо большое, Татьяна! Удачи Вам и благополучия!
ирина
24 ноября 2019
Очень понравилась экскурсия и Татьяна экскурсовод. Прекрасные пейзажи и замки. Интересные истории. Татьяна старается понять что интереснее слушателям. Рекомендую всем.
12 ноября 2019
Татьяна, спасибо Вам большое за интересную и познавательную экскурсию! Будем обязательно рекомендовать друзьями знакомым! Надеемся ещё раз встретиться!
6 ноября 2019
Татьяна - прекрасный рассказчик, нашим детям 10 и 12 лет было интересно. Маршрут экскурсии был корректно составлен по времени, в то же время были учтены все наши пожелания. Несмотря на плохую погоду, впечатления от экскурсии в Сигулду остались самые положительные.
24 октября 2019
Мы в восторге! Великолепная природа, интересные истории, насыщенная программа - день пролетел на одном дыхании! Татьяна, спасибо Вам огромное!
2 октября 2019
С удовольствием провели день в Сигулде в компании экскурсовода Татьяны. История края, его легенды, архитектурные достопримечательности и красоты ландшафта были гармонично собраны в единое целое. Огромное спасибо!
29 сентября 2019
Нам очень понравилась экскурсия в Сигулду с Татьяной. Было очень интересно, насыщено, познавательно. Остались только положительные впечатления. Спасибо нашему прекрасному гиду)
29 августа 2019
Ездили с дочкой 13 лет в Сигулду на авто пешеходную экскурсию с гидом Татьяной. Очень насыщенная программа, красивейшие места латвийской Швейцарии. Здорово, что во время экскурсии можно было и ребенку "оторваться ", прокатившись на "санках " с горы, а потом подняться по канатной дороге, и послушать истории средневековья, посетив разрушенный готический замок на территории поместья князя Кропоткина, а затем посетить Турайдский замок, узнать про жизнь епископа и тех времен и мистическую историю Турайдской Розы. Татьяна прекрасный рассказчик, очень деликатная. Поездка на авто гида, нам было очень комфортно. Очень красивые ландшафты, глаз не оторвать!
Ещё 35 отзывов

Татьяна проводит ещё 4 экскурсии

Путешествие по замкам ДаугавыПутешествие по замкам ДаугавыПутешествие по замкам Даугавы
От 140 за экскурсию
6 часов
1 отзыв
Познакомиться с историей латышского народа через легенды и эпосы
Берега Даугавы — те самые места, в которых происходили события главного латышского эпоса «Лачплесис». Исторические факты, народные сказания и легенды, связанные с этим регионом, станут вашими проводниками в древние времена и помогут вам обратиться к истокам народного самосознания латышей.
Рижский модернРижский модернРижский модерн
скидка10%
От
€55
50 за экскурсию
1.5 часа
9 отзывов
Очароваться самыми красивыми районами города и познакомиться с их творцами
Архитектура Риги заслуживает не меньшего внимания, чем ее история. Ведь дома такие же равноправные горожане, как и мы с вами. Модерн Риги, иначе говоря, югендстиль — это и яркая, богатая декоративность, и строгость форм национального романтизма. На экскурсии со мной вы попадаете в музей архитектуры под открытым небом, услышите историю самых красивых районов города, узнаете о знаменитых архитекторах и их творениях.
В гости к виноделам ЛатвииВ гости к виноделам ЛатвииВ гости к виноделам Латвии
От 110 за экскурсию
4 часа
4 отзыва
Вино из малины, ревеня и других плодов — раскрыть секреты и вкусы уникального латвийского виноделия
Только ленивый не знает, что «настоящее» вино делают в Италии, Франции, Испании и других тёплых странах, где выращивается лучший виноград. Но о том, что в Латвии тоже делают вино, знают далеко не все. Это вино из малины, рабарбара (ревеня), морошки и других плодов и ягод, которые растут на нашей земле и, конечно же, из винограда, который тоже выращивается здесь. Во время экскурсии вы узнаете, как в Риге производят хорошее вино, сможете его попробовать и при желании приобрести.
Старая РигаСтарая РигаСтарая Рига
скидка10%
От
€55
50 за экскурсию
2 часа
97 отзывов
Почувствовать дух средневекового города и узнать, как жили рижане в те времена
История Риги уходит корнями в далёкий XIII век. Когда к берегам для освоения новых земель во славу Святой Девы Марии пришли корабли с посланником папы римского, рыцарями и купцами. Много воды утекло с тех пор. Вместо маленького поселения на берегу Даугавы вырос большой красивый город. На этой прогулке я познакомлю вас с его историей, легендами, архитектурой.

Экскурсии по пригородам Риги

Рундальский дворецРундальский дворецРундальский дворец
105 за экскурсию
5 часов
8 отзывов
Знакомство с великолепием творения великого Растрелли, историей его создания и связанных с ним судеб
Приглашаю вас на экскурсию в великолепный дворец, построенный в 18 веке в стиле барокко для фаворита императрицы российской Анны Иоанновны — Эрнста Иоганна Бирона.
Божественная Сигулда в тени креста и мечаБожественная Сигулда в тени креста и мечаБожественная Сигулда в тени креста и меча
скидка15%
€78
67 за экскурсию
5.5 часов
11 отзывов
Узнать о жизни средневековых рыцарей и впитать дух старины в окружении красивых ландшафтов
Эта экскурсия — для любителей средневековья и ценителей природы: необыкновенный ландшафт долины, чудом сохранившиеся руины средневековых замков и, конечно, легенды о грозных рыцарях, отважных вождях местных племен и величественных жрецах. Мы будем подниматься по крутым лестницам, спускаться по узким тропинкам, лазить по руинам и впитывать дух старины.
Путешествие в Видземскую Швейцарию. Сигулда и ТурайдаПутешествие в Видземскую Швейцарию. Сигулда и ТурайдаПутешествие в Видземскую Швейцарию. Сигулда и Турайда
105 за экскурсию
5 часов
33 отзыва
Чистый воздух, великолепная природа и богатая история — в самой живописной латвийской местности
Уважаемые гости Риги! Приглашаю вас провести несколько часов в одном из самых красивых городков Латвии — Сигулде, познакомиться с его историческими достопримечательностями и насладиться живописными видами, располагающими к атмосферному отдыху.
Ливонская Швейцария и замок ВенденЛивонская Швейцария и замок ВенденЛивонская Швейцария и замок Венден
105 за экскурсию
9 часов
5 отзывов
Величественное наследие и символы Латвии в обрамлении дивной природы — авто-путешествие
Сигулда — это обязательный пункт туристической программы. Но немногие догадываются, что всего в 40 км от Ливонской Швейцарии (как романтично называют Сигулду) находятся роскошные руины некогда грозного замка Венден, прославленного Бестужевым-Марлинским в одноименной повести. Я предлагаю совместить две поездки в одну и, насладившись дивными пейзажами долины реки Гауи, отправиться в замок магистра Ливонского ордена.
Рундальский дворец и Бауский замок — застывшая музыка прошлогоРундальский дворец и Бауский замок — застывшая музыка прошлогоРундальский дворец и Бауский замок — застывшая музыка прошлого
скидка15%
€91
78 за экскурсию
5.5 часов
8 отзывов
Окунуться в мир галантного века, вспомнить мифологические сюжеты и историю Государства Российского
Эта экскурсия — прекрасная возможность окунуться в мир галантного века, вспомнить мифологические сюжеты и историю Государства Российского, увидеть средневековый замок и барочный парк версальского типа.
Балтийская Ривьера: автомобильная поездка в ЮрмалуБалтийская Ривьера: автомобильная поездка в ЮрмалуБалтийская Ривьера: автомобильная поездка в Юрмалу
90 за экскурсию
3 часа
11 отзывов
Узнать самое интересное о главном курорте Латвии
Дорогие друзья, Юрмала прекрасна круглый год. Конечно, жизнь курорта кардинально меняется с приходом тепла, но и зимой чудеснее место для неспешной прогулки наедине с природой трудно придумать! После прогулки со мной Юрмала покажется вам уютной и знакомой, ведь вы познакомитесь с самыми интересными уголками и историями города.

Выбирайте и другие экскурсии в Риге

ГастрономическиеКрыши и панорамыОбзорныеИстория и архитектураМежапаркФотосессииМосковский форштадтВечерниеГрупповыеВ другой городБауский замокНеобычные маршрутыПешкомОстров КипсалаМузеи и искусствоБалтикаВидземская ШвейцарияДомской СоборНа автомобилеВсеСтарая РигаЗамок ВенденИндивидуальныеЗа городомСо скидкойЮрмалаТрансферыРундальский дворецТурайдаНа автобусеЗамки ДаугавыВодныеНа кораблике
От130 за экскурсию
Заказать экскурсию