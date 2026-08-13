45 отзывов оставили туристы

Лучшее время для посещения Сигулды и Турайды - с мая по сентябрь, когда природа в полном расцвете, а погода тёплая и приятная. В эти месяцы можно насладиться прогулками и видами без лишней суеты. В апреле и октябре также комфортно, но может быть прохладнее. Зимой, с ноября по март, экскурсия будет менее комфортной из-за холодов, но всё же возможна для тех, кто не боится морозов.

Путешествие в Сигулду и Турайду позволит вам глубже понять историю Латвии. Посетите руины замков, узнайте о Ливонской войне и её последствиях. Полюбуйтесь видами долины Гауйи с канатной дороги и посетите замок Турайда. Прогулка по "Саду дайн" оставит незабываемые впечатления. Завершите день в харчевне "У Раганы", где сможете ощутить атмосферу прошлых веков

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Описание экскурсии

Я расскажу историю расцвета и падения всесильных крестоносцев, о Ливонской войне и её последствиях. О том, как могущественные властители влияли на последующие события, как менялись владельцы замков. Вы узнаете, как Сигулда становится не только известным курортом, но и известным спортивным комплексом, как живут местные жители, какую роль во всём этом сыграл князь Николай Кропоткин. С этими местами связано множество историй. Разворачивались здесь и настоящие трагедии.

После знакомства с Сигулдой мы прокатимся по канатной дороге и полюбуемся великолепными видами долины реки Гауйи с высоты птичьего полёта. Прогуляемся к источнику «Вечной молодости» и посетим замок Турайда — замок епископа, где вы познакомитесь с экспозицией музея, представляющей обитателей замка в разные времена, а я расскажу о жизни монахов и епископов.

Вас не оставит равнодушным и «Сад дайн» — сад каменных скульптур, созданных по мотивам народных сказаний.

Перед отъездом в Ригу можно будет подкрепить свои силы в настоящей придорожной харчевне «У Раганы», названной так в честь красавицы хозяйки, жившей здесь в прежние времена.

Кому подойдет экскурсия

Эта поездка будет интересна как любителям старины, так и любителям природы.

Организационные детали

В стоимость включены транспортные расходы и услуги гида

Дополнительно оплачиваются: входные билеты в замки, билеты на канатную дорогу, обед, личные расходы

Как проходит экскурсия