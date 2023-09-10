Мы отправимся на прогулку по болотам Кемери.
Поднимемся на смотровую вышку, с которой полюбуемся окрестностями, увидим лабиринт маленьких озер, редких птиц и растения. Я расскажу о кемерском национальном парке и возникновении популярного курорта в Кемери.
Поднимемся на смотровую вышку, с которой полюбуемся окрестностями, увидим лабиринт маленьких озер, редких птиц и растения. Я расскажу о кемерском национальном парке и возникновении популярного курорта в Кемери.
Описание экскурсии
Что вас ждет Прогулка по болотам Кемери словно визит на другую планету. Это удивительное место останется в вашем сердце навсегда. Кажется, слова «болото» и «красота» не могут стоять вместе, и все же вы поразитесь необычайной красоте этих мест. Особую живописность болоту придает лабиринт маленьких озер, которые делают его одним из самых фотографируемых мест в Латвии. Маленькие озера, в которых отражается бескрайнее небо, похожи на осколки разбившегося гигантского зеркала. Кемерское болото — одно из самых больших верховых озер Латвии. Здесь проложены деревянные мостки, сваи которых уходят в глубь болота на несколько метров. Впечатляет болотная тропа, которая проложена, чтобы познакомить посетителей Национального парка с болотными пейзажами. На болоте есть смотровая вышка, с которой хорошо просматриваются окрестности. Увидим редкие растений — росянку, шикшу чернау и, если повезет, птиц фифи и золотистую ржанку, которые гнездятся только в сфагновых болотах. Важно знать На прогулке пригодится удобная одежда и обувь. В стоимость экскурсии включено:
• услуги гида. Туристы оплачивают самостоятельно:
транспорт, • обед, • плата за стоянку авто.
ежедневно в светлое время суток
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Кемеровский национальный парк
- Болотную тропу с деревянным настилом
- Прекрасные пейзажи, открывающиеся со смотровой вышки
Что включено
- Услуги гида.
Что не входит в цену
- Транспорт,
- Обед,
- Плата за стоянку авто.
Где начинаем и завершаем?
Начало: По желанию туриста может быть Рига или Юрмала
Завершение: По желанию туриста
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в светлое время суток
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
A
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Входит в следующие категории Риги
€75 за экскурсию