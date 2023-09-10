Что вас ждет Прогулка по болотам Кемери словно визит на другую планету. Это удивительное место останется в вашем сердце навсегда. Кажется, слова «болото» и «красота» не могут стоять вместе, и все же вы поразитесь необычайной красоте этих мест. Особую живописность болоту придает лабиринт маленьких озер, которые делают его одним из самых фотографируемых мест в Латвии. Маленькие озера, в которых отражается бескрайнее небо, похожи на осколки разбившегося гигантского зеркала. Кемерское болото — одно из самых больших верховых озер Латвии. Здесь проложены деревянные мостки, сваи которых уходят в глубь болота на несколько метров. Впечатляет болотная тропа, которая проложена, чтобы познакомить посетителей Национального парка с болотными пейзажами. На болоте есть смотровая вышка, с которой хорошо просматриваются окрестности. Увидим редкие растений — росянку, шикшу чернау и, если повезет, птиц фифи и золотистую ржанку, которые гнездятся только в сфагновых болотах. Важно знать На прогулке пригодится удобная одежда и обувь. В стоимость экскурсии включено:

• услуги гида. Туристы оплачивают самостоятельно:

транспорт, • обед, • плата за стоянку авто.