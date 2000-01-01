Мы отправимся на прогулку по болотам Кемери
Мы отправимся на прогулку по болотам Кемери.
Поднимемся на смотровую вышку, с которой полюбуемся окрестностями, увидим лабиринт маленьких озер, редких птиц и растения.
Я расскажу о кемерском национальном парке и возникновении популярного курорта в Кемери.
Поднимемся на смотровую вышку, с которой полюбуемся окрестностями, увидим лабиринт маленьких озер, редких птиц и растения.
Я расскажу о кемерском национальном парке и возникновении популярного курорта в Кемери.
Что вы увидите 🤩
- Кемеровский национальный парк
- болотную тропу с деревянным настилом
- прекрасные пейзажи, открывающиеся со смотровой вышки.
Что вас ждет
Прогулка по болотам Кемери словно визит на другую планету. Это удивительное место останется в вашем сердце навсегда. Кажется, слова «болото» и «красота» не могут стоять вместе, и все же вы поразитесь необычайной красоте этих мест.
Особую живописность болоту придает лабиринт маленьких озер, которые делают его одним из самых фотографируемых мест в Латвии. Маленькие озера, в которых отражается бескрайнее небо, похожи на осколки разбившегося гигантского зеркала.
Кемерское болото — одно из самых больших верховых озер Латвии. Здесь проложены деревянные мостки, сваи которых уходят в глубь болота на несколько метров. Впечатляет болотная тропа, которая проложена, чтобы познакомить посетителей Национального парка с болотными пейзажами.
На болоте есть смотровая вышка, с которой хорошо просматриваются окрестности.
Увидим редкие растений — росянку, шикшу чернау и, если повезет, птиц фифи и золотистую ржанку, которые гнездятся только в сфагновых болотах.
Важно знать
На прогулке пригодится удобная одежда и обувь.
В стоимость экскурсии включено:
- услуги гида.
Туристы оплачивают самостоятельно:
- транспорт,
- обед,
- плата за стоянку авто.
Цены на экскурсию
Ответы на вопросы
- Что входит
- услуги гида.
- Что не входит
- транспорт
- обед
- плата за стоянку авто.
- Где начинаем и завершаем
- Начало: По желанию туриста может быть Рига или ЮрмалаЗавершение: по желанию туриста
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в светлое время сутокЭкскурсия длится около 4 часов
- Кто ещё будет на экскурсии?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
- А если я передумаю?
- Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
- Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
- У меня есть вопрос
- Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос
ежедневно в светлое время суток
Александра В.
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