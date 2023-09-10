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Природная тропа Большого Кемерского болота

Индивидуальная экскурсия по болотам Кемери: узнайте больше о национальном парке
Мы отправимся на прогулку по болотам Кемери.

Поднимемся на смотровую вышку, с которой полюбуемся окрестностями, увидим лабиринт маленьких озер, редких птиц и растения. Я расскажу о кемерском национальном парке и возникновении популярного курорта в Кемери.
5
1 оценка
Природная тропа Большого Кемерского болота
Природная тропа Большого Кемерского болота
Природная тропа Большого Кемерского болота

Описание экскурсии

Что вас ждет Прогулка по болотам Кемери словно визит на другую планету. Это удивительное место останется в вашем сердце навсегда. Кажется, слова «болото» и «красота» не могут стоять вместе, и все же вы поразитесь необычайной красоте этих мест. Особую живописность болоту придает лабиринт маленьких озер, которые делают его одним из самых фотографируемых мест в Латвии. Маленькие озера, в которых отражается бескрайнее небо, похожи на осколки разбившегося гигантского зеркала. Кемерское болото — одно из самых больших верховых озер Латвии. Здесь проложены деревянные мостки, сваи которых уходят в глубь болота на несколько метров. Впечатляет болотная тропа, которая проложена, чтобы познакомить посетителей Национального парка с болотными пейзажами. На болоте есть смотровая вышка, с которой хорошо просматриваются окрестности. Увидим редкие растений — росянку, шикшу чернау и, если повезет, птиц фифи и золотистую ржанку, которые гнездятся только в сфагновых болотах. Важно знать На прогулке пригодится удобная одежда и обувь. В стоимость экскурсии включено:

• услуги гида. Туристы оплачивают самостоятельно:

транспорт, • обед, • плата за стоянку авто.

ежедневно в светлое время суток

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Кемеровский национальный парк
  • Болотную тропу с деревянным настилом
  • Прекрасные пейзажи, открывающиеся со смотровой вышки
Что включено
  • Услуги гида.
Что не входит в цену
  • Транспорт,
  • Обед,
  • Плата за стоянку авто.
Где начинаем и завершаем?
Начало: По желанию туриста может быть Рига или Юрмала
Завершение: По желанию туриста
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в светлое время суток
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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