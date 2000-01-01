Природная тропа Большого Кемерского болота

Мы отправимся на прогулку по болотам Кемери

Мы отправимся на прогулку по болотам Кемери.

Поднимемся на смотровую вышку, с которой полюбуемся окрестностями, увидим лабиринт маленьких озер, редких птиц и растения.

Я расскажу о кемерском национальном парке и возникновении популярного курорта в Кемери.
Природная тропа Большого Кемерского болота
Природная тропа Большого Кемерского болота
Природная тропа Большого Кемерского болота
Природная тропа Большого Кемерского болота
Природная тропа Большого Кемерского болота
Природная тропа Большого Кемерского болота
Природная тропа Большого Кемерского болота

Что вы увидите 🤩

  • Кемеровский национальный парк
  • болотную тропу с деревянным настилом
  • прекрасные пейзажи, открывающиеся со смотровой вышки.
Что вас ждет
Прогулка по болотам Кемери словно визит на другую планету. Это удивительное место останется в вашем сердце навсегда. Кажется, слова «болото» и «красота» не могут стоять вместе, и все же вы поразитесь необычайной красоте этих мест.
Особую живописность болоту придает лабиринт маленьких озер, которые делают его одним из самых фотографируемых мест в Латвии. Маленькие озера, в которых отражается бескрайнее небо, похожи на осколки разбившегося гигантского зеркала.
Кемерское болото — одно из самых больших верховых озер Латвии. Здесь проложены деревянные мостки, сваи которых уходят в глубь болота на несколько метров. Впечатляет болотная тропа, которая проложена, чтобы познакомить посетителей Национального парка с болотными пейзажами.
На болоте есть смотровая вышка, с которой хорошо просматриваются окрестности.
Увидим редкие растений — росянку, шикшу чернау и, если повезет, птиц фифи и золотистую ржанку, которые гнездятся только в сфагновых болотах.
Важно знать
На прогулке пригодится удобная одежда и обувь.

В стоимость экскурсии включено:

  • услуги гида.

Туристы оплачивают самостоятельно:

  • транспорт,
  • обед,
  • плата за стоянку авто.

Цены на экскурсию

Для группы 1-5 человек
на русском
€80

Ответы на вопросы

Что входит
  • услуги гида.
Что не входит
  • транспорт
  • обед
  • плата за стоянку авто.
Где начинаем и завершаем
Начало: По желанию туриста может быть Рига или Юрмала
Завершение: по желанию туриста
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в светлое время суток
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

ежедневно в светлое время суток

Александра В.
Александра В.
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