Экскурсии в Юрмалу из Риги

Найдено 5 экскурсий в категории «Юрмала» в Риге на русском языке, цены от €70. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Балтийская Ривьера: автомобильная поездка в Юрмалу
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
27 отзывов
Балтийская Ривьера: увлекательная автомобильная экскурсия в Юрмалу из Риги
Погрузитесь в атмосферу Юрмалы, где солнце, море и уникальная архитектура создают неповторимое настроение. Вас ждет познавательное путешествие
10 июня в 09:00
12 июня в 14:00
165 за всё до 4 чел.
Юрмала - курорт романтиков
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
16 отзывов
Юрмала - курорт романтиков: экскурсия с личным гидом
Погрузитесь в атмосферу курортной Юрмалы, где каждый уголок хранит истории любви, творчества и природной гармонии
Завтра в 15:00
10 июня в 08:00
160 за всё до 3 чел.
Природная тропа Большого Кемерского болота
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Индивидуальная
4 часа
1 отзыв
Природная тропа Большого Кемерского болота: незабываемое приключение
Погрузитесь в мир необычайной красоты Кемерского болота, где каждый шаг открывает что-то новое и удивительное
Начало: По желанию туриста может быть Рига или Юрмала
Расписание: ежедневно в светлое время суток
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
72 за всё до 10 чел.
Город-курорт Юрмала
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Индивидуальная
3 часа
Индивидуальная экскурсия: Юрмала - жемчужина курортной Риги
Погрузитесь в атмосферу Юрмалы, где каждый уголок наполнен историей и красотой прибрежного курорта
Начало: Рига, центральный ж/д вокзал
Расписание: ежедневно в светлое время суток
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
70 за всё до 10 чел.
Кемери - курорт с историей
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Индивидуальная
3 часа
Кемери - курорт с историей
Начало: По желанию туриста может быть Рига или Юрмала
Расписание: ежедневно в светлое время суток
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
75 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • A
    Alexey
    6 апреля 2024
    Балтийская Ривьера: автомобильная поездка в Юрмалу
    Прекрасная коммуникация с гидом с самого момента заказа тура. Посетили много интересных локаций и замечательно провели время в приятной беседе. Инга посоветовала нам места для посещения на оставшиеся дни прибывания. Мы с сыном остались очень довольны. Всем рекомендую.
  • Н
    Наталия
    4 апреля 2024
    Балтийская Ривьера: автомобильная поездка в Юрмалу
    Огромная благодарность Инге за чудесную экскурсию по Юрмале🥰🥰 Все же огромную роль в восприятии нового места играет первое впечатление. Здесь звезды сошлись:
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    и погода была прекрасная, и Инга с такой любовью рассказала о городе и показала его, что захотелось вернуться🥰. Что я и сделала в ближайшие дни. Прошлась по уже знакомым местам, заглянула в те, которые посоветовала Инга. Получился еще один замечательный день в Юрмале🥰 Спасибо!! Очень рекомендую эту экскурсию ❤️❤️

    Огромная благодарность Инге за чудесную экскурсию по Юрмале🥰🥰Огромная благодарность Инге за чудесную экскурсию по Юрмале🥰🥰Огромная благодарность Инге за чудесную экскурсию по Юрмале🥰🥰Огромная благодарность Инге за чудесную экскурсию по Юрмале🥰🥰
  • X
    Xenia
    7 января 2024
    Балтийская Ривьера: автомобильная поездка в Юрмалу
    Инга очень эрудированная и отлично знает Юрмалу. По дороге рассказала про Ригу и Латвию. Чувствуется что она любит страну в которой живет. На все вопросы ответила нам и показывала те места которые нас интересовали. Мы проверили замечательно время, спасибо большое.
  • К
    Кусаинова
    4 сентября 2023
    Юрмала - курорт романтиков
    Отличная экскурсия. Всё грамотно организовано. Гид заехала за нами в гостиницу. Сразу поехали в Юрмалу. Там много гуляли по побережью,
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    посетили музей под открытым небом, прогулялись по Юрмальскому "Арбату". Услышали много интересных фактов и историй этого курортного местечка. Гид Александра - замечательный рассказчик!!! Желаю много любознательных туристов и занимательных экскурсий!!!

    Отличная экскурсия. Всё грамотно организовано. Гид заехала за нами в гостиницу. Сразу поехали в Юрмалу. ТамОтличная экскурсия. Всё грамотно организовано. Гид заехала за нами в гостиницу. Сразу поехали в Юрмалу. ТамОтличная экскурсия. Всё грамотно организовано. Гид заехала за нами в гостиницу. Сразу поехали в Юрмалу. ТамОтличная экскурсия. Всё грамотно организовано. Гид заехала за нами в гостиницу. Сразу поехали в Юрмалу. ТамОтличная экскурсия. Всё грамотно организовано. Гид заехала за нами в гостиницу. Сразу поехали в Юрмалу. ТамОтличная экскурсия. Всё грамотно организовано. Гид заехала за нами в гостиницу. Сразу поехали в Юрмалу. Там
  • И
    Ирина
    27 августа 2023
    Юрмала - курорт романтиков
    Очень удобно заказывать Экскурсии через Трипстер. Экскурсовод Александра сразу же после заказала была на связи и отвечала на наши вопросы. Экскурсия и её организация нам очень понравились!
  • O
    Olena
    21 июля 2023
    Юрмала - курорт романтиков
    Спасибо огромное за очень интересную экскурсию и душевную и доброжелательную атмосферу! Александра прекрасный гид, знающий и любящий своё дело. Если ещё будем в Риге, обязательно воспользуемся её услугами. Отдельное спасибо нашему замечательному и терпеливому водителю!

Ответы на вопросы от путешественников по Риге в категории «Юрмала»

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  1. Балтийская Ривьера: автомобильная поездка в Юрмалу
  2. Юрмала - курорт романтиков
  3. Природная тропа Большого Кемерского болота
  4. Город-курорт Юрмала
  5. Кемери - курорт с историей
Какие места ещё посмотреть в Риге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Старая Рига
  3. Старый город
  4. Домский собор
  5. Домской Собор
  6. Домская площадь
  7. Турайда
  8. Церковь св. Яна
  9. Собор Святого Петра
  10. Памятник Свободы
Сколько стоит экскурсия по Риге в июне 2024
Сейчас в Риге в категории "Юрмала" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 70 до 165. Туристы уже оставили гидам 44 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Экскурсии на русском языке в Риге (Латвия 🇱🇻) – у нас можно купить 5 экскурсий на 2024 год по теме «Юрмала», 44 ⭐ отзыва, цены от €70. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Латвии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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