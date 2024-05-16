Кемери национальный парк – экскурсии в Риге

Найдено 4 экскурсии в категории «Кемери национальный парк» в Риге на русском языке, цены от €55. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2025 году
Природная тропа Большого Кемерского болота
Пешая
На автобусе
4 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 1 чел.
Природная тропа Большого Кемерского болота: незабываемое приключение
Погрузитесь в мир необычайной красоты Кемерского болота, где каждый шаг открывает что-то новое и удивительное
Начало: По желанию туриста может быть Рига или Юрмала
Расписание: ежедневно в светлое время суток
Завтра в 17:00
6 июн в 09:00
€72 за экскурсию
Рижская мозаика
Пешая
4 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 1 чел.
Индивидуальная экскурсия по Риге: Рижская мозаика
Погрузитесь в атмосферу Риги на индивидуальной экскурсии. Прогулка по узким улочкам, историческим местам и живописным паркам подарит незабываемые впечатления
Начало: Театр Национальной оперы, Аспазияс бульвар, 3
Расписание: ежедневно в светлое время суток
Завтра в 09:00
6 июн в 09:00
€90 за экскурсию
Кемери - курорт с историей
Пешая
На автобусе
3 часа
Индивидуальная
до 1 чел.
Кемери - курорт с историей
Начало: По желанию туриста может быть Рига или Юрмала
Расписание: ежедневно в светлое время суток
Завтра в 17:00
6 июн в 09:00
€75 за экскурсию
Прогулка по бульварному кольцу Риги
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 1 чел.
Прогулка по бульварному кольцу Риги
Начало: Театр Национальной оперы, Аспазияс бульвар, 3
Расписание: ежедневно в светлое время суток
Завтра в 09:00
6 июн в 09:00
€55 за экскурсию

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алексей
    16 мая 2024
    Рижская мозаика
    Огромное спасибо Александре за потрясающую экскурсию по Риге! Благодаря высочайшему профессионализму гида и её увлеченности своим делом, наша встреча с Ригой стала настоящей сказкой! Будем рекомендовать всем своим друзьям и знакомым этого прекрасного гида! Александра, до новых встреч! Спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Риге в категории «Кемери национальный парк»

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  1. Природная тропа Большого Кемерского болота
  2. Рижская мозаика
  3. Кемери - курорт с историей
  4. Прогулка по бульварному кольцу Риги
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Старая Рига
  3. Старый город
  4. Домский собор
  5. Турайда
  6. Домской Собор
  7. Дом Черноголовых
  8. Рижская Ратуша
  9. Домская площадь
  10. Видземская Швейцария
Сколько стоит экскурсия по Риге в июне 2025
Сейчас в Риге в категории "Кемери национальный парк" можно забронировать 4 экскурсии от 55 до 90. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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