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1 чел. По популярности Пешая На автобусе 4 часа 1 отзыв Индивидуальная до 1 чел. Природная тропа Большого Кемерского болота: незабываемое приключение Погрузитесь в мир необычайной красоты Кемерского болота, где каждый шаг открывает что-то новое и удивительное Начало: По желанию туриста может быть Рига или Юрмала Расписание: ежедневно в светлое время суток €72 за экскурсию Пешая 4 часа 1 отзыв Индивидуальная до 1 чел. Индивидуальная экскурсия по Риге: Рижская мозаика Погрузитесь в атмосферу Риги на индивидуальной экскурсии. Прогулка по узким улочкам, историческим местам и живописным паркам подарит незабываемые впечатления Начало: Театр Национальной оперы, Аспазияс бульвар, 3 Расписание: ежедневно в светлое время суток €90 за экскурсию Пешая На автобусе 3 часа Индивидуальная до 1 чел. Кемери - курорт с историей Начало: По желанию туриста может быть Рига или Юрмала Расписание: ежедневно в светлое время суток €75 за экскурсию Пешая 2 часа Индивидуальная до 1 чел. Прогулка по бульварному кольцу Риги Начало: Театр Национальной оперы, Аспазияс бульвар, 3 Расписание: ежедневно в светлое время суток €55 за экскурсию Другие экскурсии Риги Последние отзывы на экскурсии А Алексей Рижская мозаика Огромное спасибо Александре за потрясающую экскурсию по Риге! Благодаря высочайшему профессионализму гида и её увлеченности своим делом, наша встреча с Ригой стала настоящей сказкой! Будем рекомендовать всем своим друзьям и знакомым этого прекрасного гида! Александра, до новых встреч! Спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Риге в категории «Кемери национальный парк»

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