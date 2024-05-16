Индивидуальная
до 1 чел.
Природная тропа Большого Кемерского болота: незабываемое приключение
Погрузитесь в мир необычайной красоты Кемерского болота, где каждый шаг открывает что-то новое и удивительное
Начало: По желанию туриста может быть Рига или Юрмала
Расписание: ежедневно в светлое время суток
Завтра в 17:00
6 июн в 09:00
€72 за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Индивидуальная экскурсия по Риге: Рижская мозаика
Погрузитесь в атмосферу Риги на индивидуальной экскурсии. Прогулка по узким улочкам, историческим местам и живописным паркам подарит незабываемые впечатления
Начало: Театр Национальной оперы, Аспазияс бульвар, 3
Расписание: ежедневно в светлое время суток
Завтра в 09:00
6 июн в 09:00
€90 за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Кемери - курорт с историей
Начало: По желанию туриста может быть Рига или Юрмала
Расписание: ежедневно в светлое время суток
Завтра в 17:00
6 июн в 09:00
€75 за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Прогулка по бульварному кольцу Риги
Начало: Театр Национальной оперы, Аспазияс бульвар, 3
Расписание: ежедневно в светлое время суток
Завтра в 09:00
6 июн в 09:00
€55 за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- ААлексей16 мая 2024Огромное спасибо Александре за потрясающую экскурсию по Риге! Благодаря высочайшему профессионализму гида и её увлеченности своим делом, наша встреча с Ригой стала настоящей сказкой! Будем рекомендовать всем своим друзьям и знакомым этого прекрасного гида! Александра, до новых встреч! Спасибо!
Ответы на вопросы от путешественников по Риге в категории «Кемери национальный парк»
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