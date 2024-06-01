Выездные экскурсии из Риги

Найдено 13 экскурсий в категории «Выездные» в Риге на русском языке, цены от €30. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Балтийская Ривьера: автомобильная поездка в Юрмалу
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
27 отзывов
Балтийская Ривьера: увлекательная автомобильная экскурсия в Юрмалу из Риги
Погрузитесь в атмосферу Юрмалы, где солнце, море и уникальная архитектура создают неповторимое настроение. Вас ждет познавательное путешествие
10 июня в 09:00
12 июня в 14:00
165 за всё до 4 чел.
Божественная Сигулда в тени креста и меча
🚗 На машине
Индивидуальная
5.5 часов
16 отзывов
Божественная Сигулда: путешествие сквозь время и природу Латвии
Погрузитесь в мир средневековья и природных чудес в Сигулде. Откройте для себя замки, легенды и дыхание древности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
174 за всё до 3 чел.
Юрмала - курорт романтиков
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
16 отзывов
Юрмала - курорт романтиков: экскурсия с личным гидом
Погрузитесь в атмосферу курортной Юрмалы, где каждый уголок хранит истории любви, творчества и природной гармонии
Завтра в 15:00
10 июня в 08:00
160 за всё до 3 чел.
Замки и парки - в Цесис из Риги
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
8 отзывов
Замки и парки Цесис: путешествие из Риги в сердце истории и природы
Погрузитесь в атмосферу средневековья и природной красоты, посетив замки и парки Цесис. Идеальное путешествие для любителей истории и живописных пейзажей
Начало: В Риге в месте вашего проживания
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 09:00
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
30 за человека
Сигулда и Турайда: от Ливонского ордена до наших дней
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
48 отзывов
Сигулда и Турайда: от Ливонского ордена до наших дней
Разобраться в прошлом Латвии и начать лучше понимать ее настоящее в живописном авто-туре
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 150 за всё до 5 чел.
Путешествие по замкам Даугавы
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
2 отзыва
Путешествие по замкам Даугавы: от древних ливов до латышского эпоса
Откройте для себя мир легенд и историй на берегах Даугавы. Путешествие по замкам Даугавы - это погружение в древнюю историю Латвии
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
от 170 за всё до 5 чел.
В гости к виноделам Латвии
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
7 отзывов
В гости к виноделам Латвии: индивидуальная экскурсия
Узнайте, как в Латвии производят уникальное вино из местных ягод и фруктов. Посетите винодельню, насладитесь дегустацией и историей Сигулды
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
от 110 за всё до 5 чел.
Рундальский дворец и Бауский замок - застывшая музыка прошлого
🚗 На машине
Индивидуальная
5.5 часов
12 отзывов
Рундальский дворец и Бауский замок: великолепие архитектуры Риги
Погрузитесь в атмосферу галантного века, исследуя средневековый Бауский замок и барочный Рундальский дворец в Риге
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
187 за всё до 3 чел.
Ливонская Швейцария и замок Венден
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
6 отзывов
Ливонская Швейцария и замок Венден: индивидуальная экскурсия
Индивидуальная экскурсия по Сигулде и Цесису. Посетите замок Венден и насладитесь живописными видами долины реки Гауи. Услуги гида и транспорт включены
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
254 за всё до 6 чел.
Природная тропа Большого Кемерского болота
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Индивидуальная
4 часа
1 отзыв
Природная тропа Большого Кемерского болота: незабываемое приключение
Погрузитесь в мир необычайной красоты Кемерского болота, где каждый шаг открывает что-то новое и удивительное
Начало: По желанию туриста может быть Рига или Юрмала
Расписание: ежедневно в светлое время суток
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
72 за всё до 10 чел.
Город-курорт Юрмала
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Индивидуальная
3 часа
Индивидуальная экскурсия: Юрмала - жемчужина курортной Риги
Погрузитесь в атмосферу Юрмалы, где каждый уголок наполнен историей и красотой прибрежного курорта
Начало: Рига, центральный ж/д вокзал
Расписание: ежедневно в светлое время суток
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
70 за всё до 10 чел.
Кемери - курорт с историей
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Индивидуальная
3 часа
Кемери - курорт с историей
Начало: По желанию туриста может быть Рига или Юрмала
Расписание: ежедневно в светлое время суток
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
75 за всё до 10 чел.
Из Риги - в Сигулду и Турайду
🚗 На машине
Индивидуальная
5.5 часов
Из Риги - в Сигулду и Турайду
Увидеть «латвийскую Швейцарию» и средневековые замки Ливонии
14 июня в 08:00
16 июня в 08:00
150 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Люсьена
    1 июня 2024
    Божественная Сигулда в тени креста и меча
    Нам всё очень понравилось и транспорт перемещения, и рассказ, и общение! Всё было очень хорошо организованно и проведенно 👍
  • А
    Анна
    21 мая 2024
    Божественная Сигулда в тени креста и меча
    Лучшая экскурсия на который мы были. Александра рассказывает очень интересно, колоссальное количество исторических фактов. Маршрут приятный, вдоволь можно насладиться каждой локацией. Очень рекомендуем к посещению. Остались максимально приятные впечатления.
  • A
    Alexey
    9 апреля 2024
    Божественная Сигулда в тени креста и меча
    Прекрасная экскурсия, очень интересная и познавательная. Очень понравилась: живая подача материала, интересные факты из истории и красивые виды на окружающую природу и средневековые замки. Александра очень приятный собеседник и замечательный экскурсовод.
  • A
    Alexey
    6 апреля 2024
    Балтийская Ривьера: автомобильная поездка в Юрмалу
    Прекрасная коммуникация с гидом с самого момента заказа тура. Посетили много интересных локаций и замечательно провели время в приятной беседе. Инга посоветовала нам места для посещения на оставшиеся дни прибывания. Мы с сыном остались очень довольны. Всем рекомендую.
  • Н
    Наталия
    4 апреля 2024
    Балтийская Ривьера: автомобильная поездка в Юрмалу
    Огромная благодарность Инге за чудесную экскурсию по Юрмале🥰🥰 Все же огромную роль в восприятии нового места играет первое впечатление. Здесь звезды сошлись:
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    и погода была прекрасная, и Инга с такой любовью рассказала о городе и показала его, что захотелось вернуться🥰. Что я и сделала в ближайшие дни. Прошлась по уже знакомым местам, заглянула в те, которые посоветовала Инга. Получился еще один замечательный день в Юрмале🥰 Спасибо!! Очень рекомендую эту экскурсию ❤️❤️

    Огромная благодарность Инге за чудесную экскурсию по Юрмале🥰🥰Огромная благодарность Инге за чудесную экскурсию по Юрмале🥰🥰Огромная благодарность Инге за чудесную экскурсию по Юрмале🥰🥰Огромная благодарность Инге за чудесную экскурсию по Юрмале🥰🥰
  • Д
    Дарья
    13 марта 2024
    Рундальский дворец
    Инга прекрасный экскурсовод. Провела нам экскурсию в Рундальском дворце 12.03.24. По дороге во дворец она рассказывала предысторию дворца, это очень сэкономило время в самом дворце где мы слушали истории залов и событий в них происходивших. Очень рекомендую Ингу как экскурсовода.
  • X
    Xenia
    7 января 2024
    Балтийская Ривьера: автомобильная поездка в Юрмалу
    Инга очень эрудированная и отлично знает Юрмалу. По дороге рассказала про Ригу и Латвию. Чувствуется что она любит страну в которой живет. На все вопросы ответила нам и показывала те места которые нас интересовали. Мы проверили замечательно время, спасибо большое.
  • К
    Кусаинова
    4 сентября 2023
    Юрмала - курорт романтиков
    Отличная экскурсия. Всё грамотно организовано. Гид заехала за нами в гостиницу. Сразу поехали в Юрмалу. Там много гуляли по побережью,
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    посетили музей под открытым небом, прогулялись по Юрмальскому "Арбату". Услышали много интересных фактов и историй этого курортного местечка. Гид Александра - замечательный рассказчик!!! Желаю много любознательных туристов и занимательных экскурсий!!!

    Отличная экскурсия. Всё грамотно организовано. Гид заехала за нами в гостиницу. Сразу поехали в Юрмалу. ТамОтличная экскурсия. Всё грамотно организовано. Гид заехала за нами в гостиницу. Сразу поехали в Юрмалу. ТамОтличная экскурсия. Всё грамотно организовано. Гид заехала за нами в гостиницу. Сразу поехали в Юрмалу. ТамОтличная экскурсия. Всё грамотно организовано. Гид заехала за нами в гостиницу. Сразу поехали в Юрмалу. ТамОтличная экскурсия. Всё грамотно организовано. Гид заехала за нами в гостиницу. Сразу поехали в Юрмалу. ТамОтличная экскурсия. Всё грамотно организовано. Гид заехала за нами в гостиницу. Сразу поехали в Юрмалу. Там
  • И
    Ирина
    27 августа 2023
    Юрмала - курорт романтиков
    Очень удобно заказывать Экскурсии через Трипстер. Экскурсовод Александра сразу же после заказала была на связи и отвечала на наши вопросы. Экскурсия и её организация нам очень понравились!
  • Т
    Татьяна
    13 августа 2023
    Замки и парки - в Цесис из Риги
    Экскурсия "замки и парки - в Цесис из Риги" проходила с экскурсоводом Александром Петровичем. Утром в день экскурсии ко входу
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    в гостиницу подъехала машина, нас было двое. Мы отправились в увлекательное путешествие по чрезвычайно живописной дороге из Риги в Цесис. По дороге экскурсовод Александр очень интересно и захватывающе рассказывал нам об истории Латвии, о местах мимо которых мы проезжали. Экскурсия проходила настолько легко и интересно, что мы не заметили,как прошел день. В конце экскурсии Александр нам предложил проехать по незапланированным местам и посетить старую мельницу и великолепный парк с водопадами. Мы были в полном восторге от этого великолепия. Домой вернулись уставшие, но полные незабываемых впечатлений. Рекомендуем экскурсовода Александра Петровича, как не только прекрасного рассказчика, но и очень умного, интересного собеседника, который ответит вам на все ваши вопросы по истории Латвии

Ответы на вопросы от путешественников по Риге в категории «Выездные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Риге
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 13
  1. Балтийская Ривьера: автомобильная поездка в Юрмалу
  2. Божественная Сигулда в тени креста и меча
  3. Юрмала - курорт романтиков
  4. Замки и парки - в Цесис из Риги
  5. Сигулда и Турайда: от Ливонского ордена до наших дней
Какие места ещё посмотреть в Риге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Старая Рига
  3. Старый город
  4. Домский собор
  5. Домской Собор
  6. Домская площадь
  7. Турайда
  8. Церковь св. Яна
  9. Собор Святого Петра
  10. Памятник Свободы
Сколько стоит экскурсия по Риге в июне 2024
Сейчас в Риге в категории "Выездные" можно забронировать 13 экскурсий и билетов от 30 до 254. Туристы уже оставили гидам 143 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Экскурсии по окрестностям Риги и местам Латвии в 2024 году, индивидуальные и групповые, с посещением достопримечательностей. Все экскурсии проводятся на русском языке, местными гидами, цены очень низкие, а так ещё много отзывов и фото от туристов. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Латвии
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