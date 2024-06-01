1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3.5 часа
Балтийская Ривьера: увлекательная автомобильная экскурсия в Юрмалу из Риги
Погрузитесь в атмосферу Юрмалы, где солнце, море и уникальная архитектура создают неповторимое настроение. Вас ждет познавательное путешествие
10 июня в 09:00
12 июня в 14:00
€165 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5.5 часов
Божественная Сигулда: путешествие сквозь время и природу Латвии
Погрузитесь в мир средневековья и природных чудес в Сигулде. Откройте для себя замки, легенды и дыхание древности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€174 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Юрмала - курорт романтиков: экскурсия с личным гидом
Погрузитесь в атмосферу курортной Юрмалы, где каждый уголок хранит истории любви, творчества и природной гармонии
Завтра в 15:00
10 июня в 08:00
€160 за всё до 3 чел.
Групповая
10 часов
Замки и парки Цесис: путешествие из Риги в сердце истории и природы
Погрузитесь в атмосферу средневековья и природной красоты, посетив замки и парки Цесис. Идеальное путешествие для любителей истории и живописных пейзажей
Начало: В Риге в месте вашего проживания
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 09:00
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
€30 за человека
Индивидуальная
6 часов
Сигулда и Турайда: от Ливонского ордена до наших дней
Разобраться в прошлом Латвии и начать лучше понимать ее настоящее в живописном авто-туре
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от €150 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
6 часов
Путешествие по замкам Даугавы: от древних ливов до латышского эпоса
Откройте для себя мир легенд и историй на берегах Даугавы. Путешествие по замкам Даугавы - это погружение в древнюю историю Латвии
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
от €170 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4 часа
В гости к виноделам Латвии: индивидуальная экскурсия
Узнайте, как в Латвии производят уникальное вино из местных ягод и фруктов. Посетите винодельню, насладитесь дегустацией и историей Сигулды
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
от €110 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
5.5 часов
Рундальский дворец и Бауский замок: великолепие архитектуры Риги
Погрузитесь в атмосферу галантного века, исследуя средневековый Бауский замок и барочный Рундальский дворец в Риге
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
€187 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
9 часов
Ливонская Швейцария и замок Венден: индивидуальная экскурсия
Индивидуальная экскурсия по Сигулде и Цесису. Посетите замок Венден и насладитесь живописными видами долины реки Гауи. Услуги гида и транспорт включены
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
€254 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4 часа
Природная тропа Большого Кемерского болота: незабываемое приключение
Погрузитесь в мир необычайной красоты Кемерского болота, где каждый шаг открывает что-то новое и удивительное
Начало: По желанию туриста может быть Рига или Юрмала
Расписание: ежедневно в светлое время суток
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
€72 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Индивидуальная экскурсия: Юрмала - жемчужина курортной Риги
Погрузитесь в атмосферу Юрмалы, где каждый уголок наполнен историей и красотой прибрежного курорта
Начало: Рига, центральный ж/д вокзал
Расписание: ежедневно в светлое время суток
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
€70 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Кемери - курорт с историей
Начало: По желанию туриста может быть Рига или Юрмала
Расписание: ежедневно в светлое время суток
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€75 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
5.5 часов
Из Риги - в Сигулду и Турайду
Увидеть «латвийскую Швейцарию» и средневековые замки Ливонии
14 июня в 08:00
16 июня в 08:00
€150 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛюсьена1 июня 2024Нам всё очень понравилось и транспорт перемещения, и рассказ, и общение! Всё было очень хорошо организованно и проведенно 👍
- ААнна21 мая 2024Лучшая экскурсия на который мы были. Александра рассказывает очень интересно, колоссальное количество исторических фактов. Маршрут приятный, вдоволь можно насладиться каждой локацией. Очень рекомендуем к посещению. Остались максимально приятные впечатления.
- AAlexey9 апреля 2024Прекрасная экскурсия, очень интересная и познавательная. Очень понравилась: живая подача материала, интересные факты из истории и красивые виды на окружающую природу и средневековые замки. Александра очень приятный собеседник и замечательный экскурсовод.
- AAlexey6 апреля 2024Прекрасная коммуникация с гидом с самого момента заказа тура. Посетили много интересных локаций и замечательно провели время в приятной беседе. Инга посоветовала нам места для посещения на оставшиеся дни прибывания. Мы с сыном остались очень довольны. Всем рекомендую.
- ННаталия4 апреля 2024Огромная благодарность Инге за чудесную экскурсию по Юрмале🥰🥰 Все же огромную роль в восприятии нового места играет первое впечатление. Здесь звезды сошлись:
- ДДарья13 марта 2024Рундальский дворецИнга прекрасный экскурсовод. Провела нам экскурсию в Рундальском дворце 12.03.24. По дороге во дворец она рассказывала предысторию дворца, это очень сэкономило время в самом дворце где мы слушали истории залов и событий в них происходивших. Очень рекомендую Ингу как экскурсовода.
- XXenia7 января 2024Инга очень эрудированная и отлично знает Юрмалу. По дороге рассказала про Ригу и Латвию. Чувствуется что она любит страну в которой живет. На все вопросы ответила нам и показывала те места которые нас интересовали. Мы проверили замечательно время, спасибо большое.
- ККусаинова4 сентября 2023Отличная экскурсия. Всё грамотно организовано. Гид заехала за нами в гостиницу. Сразу поехали в Юрмалу. Там много гуляли по побережью,
- ИИрина27 августа 2023Очень удобно заказывать Экскурсии через Трипстер. Экскурсовод Александра сразу же после заказала была на связи и отвечала на наши вопросы. Экскурсия и её организация нам очень понравились!
- ТТатьяна13 августа 2023Экскурсия "замки и парки - в Цесис из Риги" проходила с экскурсоводом Александром Петровичем. Утром в день экскурсии ко входу
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Сейчас в Риге в категории "Выездные" можно забронировать 13 экскурсий и билетов от 30 до 254. Туристы уже оставили гидам 143 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Экскурсии по окрестностям Риги и местам Латвии в 2024 году, индивидуальные и групповые, с посещением достопримечательностей. Все экскурсии проводятся на русском языке, местными гидами, цены очень низкие, а так ещё много отзывов и фото от туристов. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Латвии