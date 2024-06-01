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в гостиницу подъехала машина, нас было двое. Мы отправились в увлекательное путешествие по чрезвычайно живописной дороге из Риги в Цесис. По дороге экскурсовод Александр очень интересно и захватывающе рассказывал нам об истории Латвии, о местах мимо которых мы проезжали. Экскурсия проходила настолько легко и интересно, что мы не заметили,как прошел день. В конце экскурсии Александр нам предложил проехать по незапланированным местам и посетить старую мельницу и великолепный парк с водопадами. Мы были в полном восторге от этого великолепия. Домой вернулись уставшие, но полные незабываемых впечатлений. Рекомендуем экскурсовода Александра Петровича, как не только прекрасного рассказчика, но и очень умного, интересного собеседника, который ответит вам на все ваши вопросы по истории Латвии