  1. Экскурсии

Рига – столица стиля модерн

4.7
3 отзыва
Tatjana B.
Tatjana B. – Гид из Риги
Вы сможете пройтись по кварталам, выстроенным в рижском югендстиле, а также полюбоваться декором и барельефами старинных фасадов на прогулке 👣 по столице европейского модерна – Риге.
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • €57 за экскурсию

    Заказать экскурсию
Рига – столица стиля модерн
Рига – столица стиля модерн
Ригу часто называют европейской столицей ⭐️ югендстиля или стиля модерн, как его называют в России и Скандинавии (либерти-в Италии, ар-нуво-во Франции, тиффани — в США, сецессион-в Австрии).
Развитие этого стиля на рубеже 19–20 веков совпало с невиданным в истории 📖 Риги расцветом экономики и строительным бумом. В этом стиле или с использованием его элементов были возведены примерно 800 домов, таким образом более чем в трети застройки центра города преобладает югендстиль.
Начало
🚩 По договоренности с клиентом
Место завершения
🏁 улица Альберта
Рига – столица стиля модерн
Рига – столица стиля модерн
Рига – столица стиля модерн
Рига – столица стиля модерн

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Tatjana B.
Tatjana B.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мне

3 отзыва оставили туристы

Tatjana B. проводит ещё 4 экскурсии

Экскурсия по Старому городу
57
2 часа
Экскурсия по Старому городу
13 отзывов
Рижское бульварное кольцо
57
2 часа
Рижское бульварное кольцо
1 отзыв
Вдоль крепостных стен Старого города.
57
2 часа
Вдоль крепостных стен Старого города.
Юрмала – город на волнах
75
3 часа
Юрмала – город на волнах

Еще несколько необычных экскурсий в Риге

Ежедневная прогулка по Риге
15
2 часа
Ежедневная прогулка по Риге
304 отзыва
Узнать и полюбить город за 2 часа
Истории Старой Риги
65
2.5 часа
Истории Старой Риги
165 отзывов
О зарождении города, крестоносцах, войнах и прошлом быте рижан
История, архитектура и легенды Старой Риги
скидка19%
62
50
2 часа
История, архитектура и легенды Старой Риги
144 отзыва
Очароваться узкими улочками и деталями фасадов
Вкусные прогулки по Риге
От 53
2.5 часа
Вкусные прогулки по Риге
143 отзыва
Узнать и распробовать настоящую Ригу на нетуристической прогулке по ее самым аппетитным заведениям
Первое свидание с Ригой
скидка24%
59
45
2 часа
Первое свидание с Ригой
114 отзывов
Открыть все лучшие стороны Риги и полюбить ее по-настоящему
Легенды средневековой Риги
65
2.5 часа
Легенды средневековой Риги
113 отзывов
Проникнуть в тайны площадей, подземелий и секретных уголков Старого города