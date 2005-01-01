3 отзыва оставили туристы

Ригу часто называют европейской столицей ⭐️ югендстиля или стиля модерн, как его называют в России и Скандинавии (либерти-в Италии, ар-нуво-во Франции, тиффани — в США, сецессион-в Австрии).

Развитие этого стиля на рубеже 19–20 веков совпало с невиданным в истории 📖 Риги расцветом экономики и строительным бумом. В этом стиле или с использованием его элементов были возведены примерно 800 домов, таким образом более чем в трети застройки центра города преобладает югендстиль.