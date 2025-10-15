8 отзывов оставили туристы

Зачем терять драгоценные моменты в ожидании следующего рейса, когда можно исследовать уникальную архитектуру и историю этого великолепного
7 причин купить эту экскурсию
- ✈️ Экскурсия начинается прямо из аэропорта
- 🏰 Увидите средневековые церкви и башни
- 🐱 Узнаете легенды о черных кошках и сороке-ведьме
- 🎭 Полюбуетесь кварталами Югендстиля
- 🌳 Прогуляетесь по парку Кронвальда
- 🍽️ Возможность насладиться местной кухней
- 🌙 Экскурсия возможна в ночное время
Лучшее время для посещения
Что можно увидеть
- Старая Рига
- Дом Черноголовых
- Церковь Святого Петра
- Шведские ворота
- Ратушная площадь
- Латвийская Национальная Опера
- Парк Кронвальда
- Улица Альберта
Описание экскурсии
Маршрут
Я встречу вас в аэропорту и привезу в Старую Ригу. Здесь начнется наша пешая прогулка: средневековые церкви, башни, домик последнего рижского палача, Шведские ворота, Ратушная площадь, ослепительный в своей красоте Дом Черноголовых и любимая рижанами церковь Святого Петра. Шкодливые черные кошки, задравшие хвосты и сорока-ведьма, притаившаяся на одном из домов “Старушки”.
Наша экскурсия продолжится в сквере у Латвийской Национальной Оперы, где вы увидите один из самых красивых и необычных памятников Риги и услышите об одном из выдающихся рижский градоначальников — Д. Армистеде. Время его правления считается самым успешным периодом в истории Риги. Ослепительные кварталы Югендстиля, автомобильный завод, павильоны Центрального рынка, Рижский зоопарк, школы и больницы — все это заслуга Джорджа Армистеда.
Но нас сегодня интересует прежде всего рижский модерн, и потому наша прогулка продолжится по парку Кронвальда в сторону улицы Альберта, где почти каждый дом завораживает красотой и заслуживает отдельного рассказа. Зловещие сфинксы; маски, перекошенные гримасой ужаса и боли; безразличные боги, взирающие на нас с высоты; атланты и легкие, грациозные женские фигурки; неумолимые валькирии и крылатые львы. Фантазия Михаила Эйзенштейна, его изобретательность и мастерство заслуживают восхищения и именно его творения привлекают тысячи туристов на улицу Альберта. Я расскажу вам о судьбе архитектора и о его маленьких секретах, которые стали одной из причин резкого прекращения архитектурной карьеры.
Во время экскурсии вы узнаете, когда и кем был основан город; почему на башнях рижских храмов сидят петушки; где протекала и куда исчезла речка, давшая название нашему городу; о загадочных Черноголовых; где снимались эпизоды фильмов “17 мгновений весны” и “Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона”; почему черный кот с задранным хвостом стал одним из символов Риги; о чем должны напоминать зловещие маски на церкви св. Иоанна; почему неприметный мостик через городской канал называют “8 чудо света”.
При возможности (если позволит время) мы насладимся обедом в одном из рижских ресторанов или попробуем прекрасный рижский кофе со свежайшими булочками. После этого я отвезу вас обратно в аэропорт.
Экскурсия возможна и в ночное время.
Организационные детали
Отдельно оплачиваются транспортные расходы: от 60 евро