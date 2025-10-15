8 отзывов оставили туристы

Лучшее время для экскурсии - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время в Риге тепло и солнечно, что делает прогулки по городу особенно приятными. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, погода может быть переменчивой, но это также хорошие месяцы для посещения, так как туристов меньше, и можно насладиться более спокойной атмосферой. Зимой, с ноября по март, прогулки возможны, но стоит быть готовым к холодной погоде и возможным осадкам.

Представьте: вы в Риге всего на несколько часов и хотите максимально использовать это время.Зачем терять драгоценные моменты в ожидании следующего рейса, когда можно исследовать уникальную архитектуру и историю этого великолепного

города? Эта экскурсия создана специально для тех, кто находится в Риге проездом. Вас ждет встреча в аэропорту и поездка в Старую Ригу, где начнется ваше путешествие по времени: от средневековых церквей и башен до знаменитых зданий в стиле Югендстиль на улице Альберта. Узнайте о тайнах и легендах Риги, о ее основателях и символах, в том числе о знаменитом черном коте с задранным хвостом. Эта короткая, но насыщенная экскурсия позволит вам увидеть и узнать о главных достопримечательностях Риги, не тратя много времени

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-2 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Маршрут

Я встречу вас в аэропорту и привезу в Старую Ригу. Здесь начнется наша пешая прогулка: средневековые церкви, башни, домик последнего рижского палача, Шведские ворота, Ратушная площадь, ослепительный в своей красоте Дом Черноголовых и любимая рижанами церковь Святого Петра. Шкодливые черные кошки, задравшие хвосты и сорока-ведьма, притаившаяся на одном из домов “Старушки”.

Наша экскурсия продолжится в сквере у Латвийской Национальной Оперы, где вы увидите один из самых красивых и необычных памятников Риги и услышите об одном из выдающихся рижский градоначальников — Д. Армистеде. Время его правления считается самым успешным периодом в истории Риги. Ослепительные кварталы Югендстиля, автомобильный завод, павильоны Центрального рынка, Рижский зоопарк, школы и больницы — все это заслуга Джорджа Армистеда.

Но нас сегодня интересует прежде всего рижский модерн, и потому наша прогулка продолжится по парку Кронвальда в сторону улицы Альберта, где почти каждый дом завораживает красотой и заслуживает отдельного рассказа. Зловещие сфинксы; маски, перекошенные гримасой ужаса и боли; безразличные боги, взирающие на нас с высоты; атланты и легкие, грациозные женские фигурки; неумолимые валькирии и крылатые львы. Фантазия Михаила Эйзенштейна, его изобретательность и мастерство заслуживают восхищения и именно его творения привлекают тысячи туристов на улицу Альберта. Я расскажу вам о судьбе архитектора и о его маленьких секретах, которые стали одной из причин резкого прекращения архитектурной карьеры.

Во время экскурсии вы узнаете, когда и кем был основан город; почему на башнях рижских храмов сидят петушки; где протекала и куда исчезла речка, давшая название нашему городу; о загадочных Черноголовых; где снимались эпизоды фильмов “17 мгновений весны” и “Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона”; почему черный кот с задранным хвостом стал одним из символов Риги; о чем должны напоминать зловещие маски на церкви св. Иоанна; почему неприметный мостик через городской канал называют “8 чудо света”.

При возможности (если позволит время) мы насладимся обедом в одном из рижских ресторанов или попробуем прекрасный рижский кофе со свежайшими булочками. После этого я отвезу вас обратно в аэропорт.

Экскурсия возможна и в ночное время.

Организационные детали

Отдельно оплачиваются транспортные расходы: от 60 евро