8 отзывов оставили туристы

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Несколько часов в Риге. Из аэропорта в город и обратно

Откройте для себя красоту Риги в короткой экскурсии из аэропорта. Познакомьтесь с историей и архитектурой, прогуляйтесь по улице Альберта
Представьте: вы в Риге всего на несколько часов и хотите максимально использовать это время.

Зачем терять драгоценные моменты в ожидании следующего рейса, когда можно исследовать уникальную архитектуру и историю этого великолепного
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города? Эта экскурсия создана специально для тех, кто находится в Риге проездом.

Вас ждет встреча в аэропорту и поездка в Старую Ригу, где начнется ваше путешествие по времени: от средневековых церквей и башен до знаменитых зданий в стиле Югендстиль на улице Альберта.

Узнайте о тайнах и легендах Риги, о ее основателях и символах, в том числе о знаменитом черном коте с задранным хвостом.

Эта короткая, но насыщенная экскурсия позволит вам увидеть и узнать о главных достопримечательностях Риги, не тратя много времени

5
10 отзывов

7 причин купить эту экскурсию

  • ✈️ Экскурсия начинается прямо из аэропорта
  • 🏰 Увидите средневековые церкви и башни
  • 🐱 Узнаете легенды о черных кошках и сороке-ведьме
  • 🎭 Полюбуетесь кварталами Югендстиля
  • 🌳 Прогуляетесь по парку Кронвальда
  • 🍽️ Возможность насладиться местной кухней
  • 🌙 Экскурсия возможна в ночное время

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для экскурсии - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время в Риге тепло и солнечно, что делает прогулки по городу особенно приятными. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, погода может быть переменчивой, но это также хорошие месяцы для посещения, так как туристов меньше, и можно насладиться более спокойной атмосферой. Зимой, с ноября по март, прогулки возможны, но стоит быть готовым к холодной погоде и возможным осадкам.
Сейчас август — это идеальное время.
Несколько часов в Риге. Из аэропорта в город и обратно
Несколько часов в Риге. Из аэропорта в город и обратно
Несколько часов в Риге. Из аэропорта в город и обратно

Что можно увидеть

  • Старая Рига
  • Дом Черноголовых
  • Церковь Святого Петра
  • Шведские ворота
  • Ратушная площадь
  • Латвийская Национальная Опера
  • Парк Кронвальда
  • Улица Альберта

Описание экскурсии

Маршрут

Я встречу вас в аэропорту и привезу в Старую Ригу. Здесь начнется наша пешая прогулка: средневековые церкви, башни, домик последнего рижского палача, Шведские ворота, Ратушная площадь, ослепительный в своей красоте Дом Черноголовых и любимая рижанами церковь Святого Петра. Шкодливые черные кошки, задравшие хвосты и сорока-ведьма, притаившаяся на одном из домов “Старушки”.

Наша экскурсия продолжится в сквере у Латвийской Национальной Оперы, где вы увидите один из самых красивых и необычных памятников Риги и услышите об одном из выдающихся рижский градоначальников — Д. Армистеде. Время его правления считается самым успешным периодом в истории Риги. Ослепительные кварталы Югендстиля, автомобильный завод, павильоны Центрального рынка, Рижский зоопарк, школы и больницы — все это заслуга Джорджа Армистеда.

Но нас сегодня интересует прежде всего рижский модерн, и потому наша прогулка продолжится по парку Кронвальда в сторону улицы Альберта, где почти каждый дом завораживает красотой и заслуживает отдельного рассказа. Зловещие сфинксы; маски, перекошенные гримасой ужаса и боли; безразличные боги, взирающие на нас с высоты; атланты и легкие, грациозные женские фигурки; неумолимые валькирии и крылатые львы. Фантазия Михаила Эйзенштейна, его изобретательность и мастерство заслуживают восхищения и именно его творения привлекают тысячи туристов на улицу Альберта. Я расскажу вам о судьбе архитектора и о его маленьких секретах, которые стали одной из причин резкого прекращения архитектурной карьеры.

Во время экскурсии вы узнаете, когда и кем был основан город; почему на башнях рижских храмов сидят петушки; где протекала и куда исчезла речка, давшая название нашему городу; о загадочных Черноголовых; где снимались эпизоды фильмов “17 мгновений весны” и “Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона”; почему черный кот с задранным хвостом стал одним из символов Риги; о чем должны напоминать зловещие маски на церкви св. Иоанна; почему неприметный мостик через городской канал называют “8 чудо света”.

При возможности (если позволит время) мы насладимся обедом в одном из рижских ресторанов или попробуем прекрасный рижский кофе со свежайшими булочками. После этого я отвезу вас обратно в аэропорт.

Экскурсия возможна и в ночное время.

Организационные детали

Отдельно оплачиваются транспортные расходы: от 60 евро

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Инга
Инга — ваш гид в Риге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 1962 туристов
Дорогие друзья, добро пожаловать в Ригу! Меня зовут Инга, я профессиональный гид. Люблю наш прекрасный город с его богатой историей, незабываемой атмосферой; люблю людей и, конечно же, свою работу. В 2024 году Риге исполнилось 823 года… ее узкие улочки хранят множество неразгаданных тайн и загадок. Буду рада знакомству и гарантирую вам незабываемые впечатления от красавицы-Риги.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 10 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
10
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A
Экскурсия была спланировано отлично! Маршрут продуман! Мы выбрали опцию самостоятельного трансфера из/в аэропорт Риги. Общение было непринужденным и информативным. Время пролетело незаметно. Так как у нас было дополнительное свободное время мы получили отличные рекомендации по его проведению от Инги. Однозначно - Рекомендую!
Экскурсия была спланировано отлично! Маршрут продуман! Мы выбрали опцию самостоятельного трансфера из/в аэропорт Риги. Общение было
Экскурсия была спланировано отлично! Маршрут продуман! Мы выбрали опцию самостоятельного трансфера из/в аэропорт Риги. Общение было
Экскурсия была спланировано отлично! Маршрут продуман! Мы выбрали опцию самостоятельного трансфера из/в аэропорт Риги. Общение было
Экскурсия была спланировано отлично! Маршрут продуман! Мы выбрали опцию самостоятельного трансфера из/в аэропорт Риги. Общение было
Экскурсия была спланировано отлично! Маршрут продуман! Мы выбрали опцию самостоятельного трансфера из/в аэропорт Риги. Общение было
Экскурсия была спланировано отлично! Маршрут продуман! Мы выбрали опцию самостоятельного трансфера из/в аэропорт Риги. Общение было
Экскурсия была спланировано отлично! Маршрут продуман! Мы выбрали опцию самостоятельного трансфера из/в аэропорт Риги. Общение было
Экскурсия была спланировано отлично! Маршрут продуман! Мы выбрали опцию самостоятельного трансфера из/в аэропорт Риги. Общение было+1
Экскурсия была спланировано отлично! Маршрут продуман! Мы выбрали опцию самостоятельного трансфера из/в аэропорт Риги. Общение было
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С
Мы остались очень довольны экскурсией! В первую очередь, конечно, спасибо Инге за ее интересный, структурированный и информационный рассказ, оптимальный для такого короткого времени маршрут через старый город. Рига - город, в который можно приехать только на два часа, вечером, зимой. Спасибо и до новых встреч!
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Игорь
5 вечерних часов, которые мы должны были провести в Риге, стали чудесным знакомством с городом, благодаря замечательному гиду Инге! Граммотно спланированная экскурсия, интересный рассказ! Ни один из наших вопросов не остался без ответа! Благодарим и рекомендуем. В следующий раз - в Юрмалу!)))
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И
ОПТИМАЛЬНЫЙ ВАРИАНТ ТРАНЗИТНОГО ПРЕБЫВАНИЯ В РИГЕ ОТ 5 ЧАСОВ. . С ПОМОЩЬЮ ГИДА ВСЕ ПОЛУЧИЛОСЬ "МИНУТА В МИНУТУ", А САМО ВРЕМЯ ПОТРАЧЕНО С ОГРОМНОЙ ПОЛЬЗОЙ. ПРИЯТНАЯ ПРОГУЛКА, ХОРОШИЙ ОБЕД В НАЦИОНАЛЬНОМ РЕСТОРАНЕ, МНОГО ИНТЕРЕСНОЙ ИНФОРМАЦИИ. СПАСИБО ИНГЕ ЗА ИДЕЮ И ЕЕ РЕАЛИЗАЦИЮ.
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В
Инга супер гид! Глубокие знания истории передаёт интересно и ненавязчиво! Также учитывает интересы самих туристов, поэтому построение маршрута правильно продуманно! Ну и самое главное и ценное, это информация точная и важная перед поездкой! Рекомендую очень!
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А
Большое спасибо Инге за экскурсию. Было очень интересно и познавательно. Прекрасно составленный маршрут, очень интересный рассказ. Все очень понравилось, будем возвращаться в Ригу и обращаться к ней.
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