8 отзывов оставили туристы

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Несколько часов в Риге. Из аэропорта в город и обратно

Проездом в столице — все самое важное о городе на прогулке с профессиональным гидом

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 3 часа
  • 👥 Не более 2 человек
  • 👶Можно с детьми
  • Заказать экскурсию

95 за экскурсию

У этой экскурсии8 отзывов
5
Инга
Задать вопросОбычно отвечает за 29 мин.
Инга – Гид в Риге
Если вы в Риге проездом, у вас есть от 3 часов свободного времени и желание познакомиться с нашим городом, предлагаю не оставаться в аэропорту, а погулять по узким, уютным рижским улочкам и послушать мой рассказ об истории 📖 и архитектуре Риги.
Несколько часов в Риге. Из аэропорта в город и обратно
Несколько часов в Риге. Из аэропорта в город и обратно

Маршрут

Я встречу вас в аэропорту и привезу в Старую Ригу. Здесь начнется наша пешая прогулка: средневековые церкви, башни, домик последнего рижского палача, Шведские ворота, Ратушная площадь, ослепительный в своей красоте Дом Черноголовых и любимая рижанами церковь Святого Петра. Шкодливые черные кошки, задравшие хвосты и сорока-ведьма, притаившаяся на одном из домов “Старушки”.

Наша экскурсия продолжится в сквере у Латвийской Национальной Оперы, где вы увидите один из самых красивых и необычных памятников Риги и услышите об одном из выдающихся рижский градоначальников — Д. Армистеде. Время его правления считается самым успешным периодом в истории Риги. Ослепительные кварталы Югендстиля, автомобильный завод, павильоны Центрального рынка, Рижский зоопарк, школы и больницы — все это заслуга Джорджа Армистеда.

Но нас сегодня интересует прежде всего рижский модерн, и потому наша прогулка продолжится по парку Кронвальда в сторону улицы Альберта, где почти каждый дом завораживает красотой и заслуживает отдельного рассказа. Зловещие сфинксы; маски, перекошенные гримасой ужаса и боли; безразличные боги, взирающие на нас с высоты; атланты и легкие, грациозные женские фигурки; неумолимые валькирии и крылатые львы. Фантазия Михаила Эйзенштейна, его изобретательность и мастерство заслуживают восхищения и именно его творения привлекают тысячи туристов на улицу Альберта. Я расскажу вам о судьбе архитектора и о его маленьких секретах, которые стали одной из причин резкого прекращения архитектурной карьеры.

Во время экскурсии вы узнаете, когда и кем был основан город; почему на башнях рижских храмов сидят петушки; где протекала и куда исчезла речка, давшая название нашему городу; о загадочных Черноголовых; где снимались эпизоды фильмов “17 мгновений весны” и “Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона”; почему черный кот с задранным хвостом стал одним из символов Риги; о чем должны напоминать зловещие маски на церкви св. Иоанна; почему неприметный мостик через городской канал называют “8 чудо света”.

При возможности (если позволит время) мы насладимся обедом в одном из рижских ресторанов или попробуем прекрасный рижский кофе со свежайшими булочками. После этого я отвезу вас обратно в аэропорт.

Экскурсия возможна и в ночное время.

Несколько часов в Риге. Из аэропорта в город и обратно
Несколько часов в Риге. Из аэропорта в город и обратно
Несколько часов в Риге. Из аэропорта в город и обратно
Несколько часов в Риге. Из аэропорта в город и обратно

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Инга
Инга
Дорогие друзья, добро пожаловать в Ригу! Меня зовут Инга, я профессиональный гид. Люблю наш прекрасный город с его богатой историей, незабываемой атмосферой; люблю людей и, конечно же, свою работу. В 2020 году Риге исполнилось 819 лет… ее узкие улочки хранят множество неразгаданных тайн и загадок. Буду рада знакомству и гарантирую вам незабываемые впечатления от красавицы-Риги.
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8 отзывов оставили туристы

21 января 2020
Большое спасибо Инге за экскурсию. Было очень интересно и познавательно. Прекрасно составленный маршрут, очень интересный рассказ. Все очень понравилось, будем возвращаться в Ригу и обращаться к ней.
9 января 2020
Мы остались очень довольны экскурсией! В первую очередь, конечно, спасибо Инге за ее интересный, структурированный и информационный рассказ, оптимальный для такого короткого времени маршрут через старый город. Рига - город, в который можно приехать только на два часа, вечером, зимой. Спасибо и до новых встреч!
19 июня 2019
Экскурсия прошла очень грамотно и, в то же время, не принужденно. захотелось побыть в Риге ещё и не один раз!!!! Инга влюбила нас в Ригу. Большое спасибо за массу положительных эмоций:))
3 мая 2019
5 вечерних часов, которые мы должны были провести в Риге, стали чудесным знакомством с городом, благодаря замечательному гиду Инге! Граммотно спланированная экскурсия, интересный рассказ! Ни один из наших вопросов не остался без ответа! Благодарим и рекомендуем. В следующий раз - в Юрмалу!)))
10 января 2019
Инга супер гид! Глубокие знания истории передаёт интересно и ненавязчиво! Также учитывает интересы самих туристов, поэтому построение маршрута правильно продуманно! Ну и самое главное и ценное, это информация точная и важная перед поездкой! Рекомендую очень!
29 сентября 2018
Спасибо огромное гиду Инге за живую увлекательную экскурсию об истории старой Риги. Время пролетело незаметно и очень познавательно. Обязат Несомненно рекомендуем ! Ольга, Виталий, 27 сентября 2018 г.
27 января 2016
ОПТИМАЛЬНЫЙ ВАРИАНТ ТРАНЗИТНОГО ПРЕБЫВАНИЯ В РИГЕ ОТ 5 ЧАСОВ.. С ПОМОЩЬЮ ГИДА ВСЕ ПОЛУЧИЛОСЬ "МИНУТА В МИНУТУ", А САМО ВРЕМЯ ПОТРАЧЕНО С ОГРОМНОЙ ПОЛЬЗОЙ. ПРИЯТНАЯ ПРОГУЛКА, ХОРОШИЙ ОБЕД В НАЦИОНАЛЬНОМ РЕСТОРАНЕ, МНОГО ИНТЕРЕСНОЙ ИНФОРМАЦИИ. СПАСИБО ИНГЕ ЗА ИДЕЮ И ЕЕ РЕАЛИЗАЦИЮ.
26 ноября 2015
Инга спасибо большое за интересный и содержательный экскурс по старой Риге. Это были не забываемые 4 часа по старой Риге. Мой авиа-транзит через Ригу был полностью оправдан. Еще раз большое СПАСИБО.

Инга проводит ещё 6 экскурсий

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95 за экскурсию
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