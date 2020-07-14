143 отзыва оставили туристы

В Риге огромное количество кафе и кондитерских, с невероятно вкусными плюшками. Большое количество концептуальных кафе, интерьер, которых так же потрясает, как и кухня. Чайные, где не только чай, но и музыка, книги, перфомансы. Рестораны и кухня всех народов мира. Ресторанчики латышской кухни, где повара готовят только из местных продуктов. И даже Рестораны Высокой Кухни! Все эти Места и местечки, как известно, далеки от туристических троп. Я покажу их вам. Я расскажу о шеф-поварах и их предпочтениях в кулинарии. Проведу по ресторанным улочкам и пассажам. Мы не забудем об искусстве и музыке — в Риге много кафе, где проводятся выставки и концерты.
Если ваша поездка совпадет с выходными днями, мы обязательно потусуемся на эко-базарчиках, и я расскажу об особенностях деревенской пищи Латвии. Если нет, посетим Центральный рынок, душераздирающее зрелище, накупим деревенского сыра, зелени, копченой рыбы и устроим пикник на набережной с видом на Даугаву и новую библиотеку — шедевр современной архитектуры и разгильдяйства.
За чашечкой кофе в Старой Риге я найду вариант ужина специально для вас и помогу зарезервировать время.
Я твердо убеждена, что кухня — зеркало души народа. Давайте посмотрим в него вместе!