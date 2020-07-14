143 отзыва оставили туристы

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Вкусные прогулки по Риге

Узнать и распробовать настоящую Ригу на нетуристической прогулке по ее самым аппетитным заведениям

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 2.5 часа
  • 👥 Не более 5 человек
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От 53 за экскурсию

У этой экскурсии143 отзыва
4.9
Viktorija
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.
Viktorija – Гид в Риге
Я люблю Ригу.

Давно и взаимно.

Люблю бродить по улочкам Старой Риги.

Стоять на улице Альберта в окружении югендстиля.

Лежать на пляже в Юрмале.

Но больше всего мне нравится сидеть в какой-нибудь уютной кафешке с чашкой кофе и невероятным пирожным (морковным, малиновым, сырным или ореховым) и разглядывать окружающую меня жизнь.

Поскольку Рига — маленький город 🏙️, или большая деревня, мимо проходят знаменитые артисты кино 🎥, поп-певцы и премьер-министры.

Каждый со своими историями.

Так и мы с вами будем сидеть у огромных окон и беседовать на различные темы, вдохновляясь влиянием истории 📖 и географии Латвии на ее кухню 🥧.

Моя прогулка даст главное — вкус Риги, во всех отношениях.

А Рига — очень-очень «вкусный» город.
Вкусные прогулки по Риге
Вкусные прогулки по Риге

Программа

В Риге огромное количество кафе и кондитерских, с невероятно вкусными плюшками. Большое количество концептуальных кафе, интерьер, которых так же потрясает, как и кухня. Чайные, где не только чай, но и музыка, книги, перфомансы. Рестораны и кухня всех народов мира. Ресторанчики латышской кухни, где повара готовят только из местных продуктов. И даже Рестораны Высокой Кухни! Все эти Места и местечки, как известно, далеки от туристических троп. Я покажу их вам. Я расскажу о шеф-поварах и их предпочтениях в кулинарии. Проведу по ресторанным улочкам и пассажам. Мы не забудем об искусстве и музыке — в Риге много кафе, где проводятся выставки и концерты.

Если ваша поездка совпадет с выходными днями, мы обязательно потусуемся на эко-базарчиках, и я расскажу об особенностях деревенской пищи Латвии. Если нет, посетим Центральный рынок, душераздирающее зрелище, накупим деревенского сыра, зелени, копченой рыбы и устроим пикник на набережной с видом на Даугаву и новую библиотеку — шедевр современной архитектуры и разгильдяйства.

За чашечкой кофе в Старой Риге я найду вариант ужина специально для вас и помогу зарезервировать время.

Я твердо убеждена, что кухня — зеркало души народа. Давайте посмотрим в него вместе!

Вкусные прогулки по Риге
Вкусные прогулки по Риге
Вкусные прогулки по Риге
Вкусные прогулки по Риге
Вкусные прогулки по Риге
Вкусные прогулки по Риге
Вкусные прогулки по Риге
Вкусные прогулки по Риге
Вкусные прогулки по Риге

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Viktorija
Viktorija
Я дизайнер, обожающий путешествия, разную еду и общение с близкими по духу людьми. Специализируюсь на том, что знаю досконально: моде и еде. Мода — специальность, еда — хобби, местами переходящее в специальность (хожу на кулинарные и винные курсы, семинары и прочие образовательные мероприятия, лично общаюсь со многими шефами в Риге). Каждая моя экскурсия, как джазовая импровизация, зависит от зрителя и моего настроения. Двух одинаковых еще не было. Знакомлю не только с архитектурой и историей, но с людьми, которые в этой истории живут. Похожих предложений стараюсь избегать. Хочу, чтобы мои темы были уникальными.
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143 отзыва оставили туристы

14 июля 2020
Очень интересная экскурсия. Узнали много необыч ных фактов о Риге. Были на своем транспорте, Виктория помогла с парковкой и показала нам необычное кафе, где готовят вкуснейшие пирожки
Михаил
11 марта 2020
Отличная экскурсия, настоятельно рекомендуем! После подробного рассказа Виктории имели полное представление куда нужно обязательно сходить и что пробовать из местной кухни. Следуя рекомендациям не были разочарованы, везде кухня была вкусная. Ну и конечно прогулка по рынку - обязательный пункт, теперь там закупаемся :) Спасибо!
2 марта 2020
Был на экскурсии на прошлой неделе, гид не только показала, где можно закупиться местной продукцией, но и рассказала об истории известных рестораторов, показала прекрасные рестораны. Также благодаря Виктории, я увидел необычные и прекрасные архитектурные строения, посмотрел на центр новой Риги. Всем советую посетить данную экскурсию.
28 февраля 2020
Нам повезло начать чтение удивительной книги под названием "Латвия" в обществе Виктории, и это были не только кулинарные страницы... Эта страна так тронула наши души, что практически спонтанный и кратковременный визит оставил глубокий след в памяти и желание вернуться вновь. В этом немалая заслуга гида Виктории, сумевшей в холодной зимней Риге представить нам чудесные места теплого и вкусного латвийского гостеприимства. Огромное спасибо!
26 февраля 2020
Первое, что меня подкупило от братить внимание это название экскурсии. Второе, это отзывчивость Виктории. Родители вернулись под впечитлением, приятной прогулки, новых видов, с новыми вкусовыми впечитлениями, что было очень деликатно и со вкусом. Виктория, просто Чудо- человечек. Она помогла организоваиь незабываемый уикенд для мои родителей. До мелочей продумав где они пообедают, после самооета перед экскурсией, забронировали столик в ректоране после экскурсии. Напланировали дальнейшие прогулки. На стололько важны детали и человечность в этом приятном творческом процессе знакомства гостей со своей страной.
Антонина
15 февраля 2020
Спасибо за такую интересную экскурсию! Я узнала о всех интересных и вкусных местах в Риге ( на след приезд себе пометила их!), прогулялись по городу и насладились архитектурой. Приятная подача материала и увлекательные исторические детали. А ещё мы скушали сказочные макаронс и кекс в кондитерской )
3 февраля 2020
Прошла неделя - очень не хотелось писать отзыв о данной экскурсии "на ходу". Что могу сказать об экскурсии? Меня в жизни удивляет и поражает мало вещей, но эта экскурсия по Риге выше всяких похвал. Экскурсию выбрала абсолютно случайно (страны, города по моему убеждению можно прочувствовать только в еде, потому выбрала "Вкусные прогулки"), и такое бинго. Во-первых, гид Виктория очень хорошо знает, а самое главное, очень любит свой город, это заразительно. Во-вторых, Виктория сама по себе очень интересный человек и собеседник. В-третьих, выбор мест для ознакомления с городом и с едой города выше всяких похвал (от завтрака до обеда). Ко всему прочему Виктория снабдила полезнейшими рекомендациями, где еще поесть, по поварам, плюс, спасибо ей огромное, подсказала по погоде, как одеваться, и ответила на мои вопросы, возникшие уже после прогулок. Сама по себе Рига была для меня приятным открытием, но прогулки сделали ее еще лучше. Спасибо огромнейшее Трипстеру и Виктории, такой увлеченной и влюбленной в город!
1 февраля 2020
Отлично, комфортно, интеллигентно. И все это, не смотря на проливной дождь. Великолепная экскурсия от «Виктории». Обязательно обратитесь к Виктории, находясь в Риге. Она учла все наши пожелания. Это была незабываемая прогулка не с гидом, а со старым другом. Виктория познакомила нас с самыми вкусными ресторанами Риги, с тонкостями приготовления латвийской кухни, с историческими достопримечательностями и легендами. И все это, не сухое « Б/у-бу-б/у», а красивый рассказ. Мы в восторге, спасибо
22 января 2020
Мы прилетели в Ригу отметить мой день рождения. Хотелось чего то интересного и я обратилась к Виктории, т. к. мне понравилось описание экскурсии. Она очень тщательно подошла к нашим пожеланиям! Все организовала! Постаралась учесть каждый нюанс. Спасибо ей огромное! Мы прошли по городу, как будто с давней знакомой, настолько легко преподносился рассказ. Увлекательно, с юмором и легко! Очень понравилось! Обязательно вернемся еще)
20 января 2020
Мы очень благодарны за интересную экскурсию, получили много информации и рекомендаций. Виктория интересный собеседник, с ней очень комфортно и она слышит пожелания туристов.
Ещё 133 отзыва

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