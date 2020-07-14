143 отзыва оставили туристы

Я люблю Ригу. Давно и взаимно. Люблю бродить по улочкам Старой Риги. Стоять на улице Альберта в окружении югендстиля. Лежать на пляже в Юрмале. Но больше всего мне нравится сидеть в какой-нибудь уютной кафешке с чашкой кофе и невероятным пирожным (морковным, малиновым, сырным или ореховым) и разглядывать окружающую меня жизнь. Поскольку Рига — маленький город 🏙️, или большая деревня, мимо проходят знаменитые артисты кино 🎥, поп-певцы и премьер-министры. Каждый со своими историями. Так и мы с вами будем сидеть у огромных окон и беседовать на различные темы, вдохновляясь влиянием истории 📖 и географии Латвии на ее кухню 🥧. Моя прогулка даст главное — вкус Риги, во всех отношениях. А Рига — очень-очень «вкусный» город.

Программа

В Риге огромное количество кафе и кондитерских, с невероятно вкусными плюшками. Большое количество концептуальных кафе, интерьер, которых так же потрясает, как и кухня. Чайные, где не только чай, но и музыка, книги, перфомансы. Рестораны и кухня всех народов мира. Ресторанчики латышской кухни, где повара готовят только из местных продуктов. И даже Рестораны Высокой Кухни! Все эти Места и местечки, как известно, далеки от туристических троп. Я покажу их вам. Я расскажу о шеф-поварах и их предпочтениях в кулинарии. Проведу по ресторанным улочкам и пассажам. Мы не забудем об искусстве и музыке — в Риге много кафе, где проводятся выставки и концерты.

Если ваша поездка совпадет с выходными днями, мы обязательно потусуемся на эко-базарчиках, и я расскажу об особенностях деревенской пищи Латвии. Если нет, посетим Центральный рынок, душераздирающее зрелище, накупим деревенского сыра, зелени, копченой рыбы и устроим пикник на набережной с видом на Даугаву и новую библиотеку — шедевр современной архитектуры и разгильдяйства.

За чашечкой кофе в Старой Риге я найду вариант ужина специально для вас и помогу зарезервировать время.

Я твердо убеждена, что кухня — зеркало души народа. Давайте посмотрим в него вместе!