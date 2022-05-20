Что вас ждет
Приглашаю посетить один из красивейших уголков Латвии, любимое место отдыха многих рижан — Сигулду.
Сигулда находится в 50 км/ к северо-востоку от Риги, на холмистых и живописных берегах реки Гауя. Её называют «Видземской Швейцарией».
Вы увидите средневековые замки в Сигулде и Турайде, поднимитесь на башню Донжон и увидите прекрасную панораму, которая открывается на долину реки Гауя. Услышите легенду о Турайдской Розе, к могиле которой и сегодня приносят цветы, увидите Гору дайн и Сад песен.
Этот край овеян легендами, многие из которых вы услышите.
Сигулда прекрасна в любое время года: зимой, когда все покрыто снежным покрывалом, весной, когда цветет сирень, черёмуха, яблони, летом, когда все утопает в зелени, но особенно она красива осенью, с россыпью желтых и красных листьев.
Важно знать
В стоимость экскурсии включено:
Туристы оплачивают самостоятельно:
- транспорт,
- обед,
- билеты,
- плата за стоянку.