Посетители Сигулды, известной как «Видземская Швейцария», смогут насладиться видами на живописные холмы и долину реки Гауя.
В рамках экскурсии предусмотрено посещение средневековых замков в Сигулде и Турайде, а также подъем на башню Донжон. Легенда о Турайдской Розе оживает на фоне исторических пейзажей.
Независимо от времени года, Сигулда очаровывает: зимой белоснежные пейзажи, весной цветущие сады, летом зелень, а осенью золотые листья
В рамках экскурсии предусмотрено посещение средневековых замков в Сигулде и Турайде, а также подъем на башню Донжон. Легенда о Турайдской Розе оживает на фоне исторических пейзажей.
Независимо от времени года, Сигулда очаровывает: зимой белоснежные пейзажи, весной цветущие сады, летом зелень, а осенью золотые листья
5 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Увидеть средневековые замки
- 🌄 Полюбоваться панорамой долины Гауя
- 🌹 Узнать легенду о Турайдской Розе
- 🎶 Посетить Гору дайн и Сад песен
- 🍂 Насладиться красотой природы в любое время года
Что можно увидеть
- Средневековый замок Сигулды
- Замок Турайды
- Башня Донжон
- Гора дайн
- Сад песен
Описание экскурсии
Что вас ждет Приглашаю посетить один из красивейших уголков Латвии, любимое место отдыха многих рижан — Сигулду. Сигулда находится в 50 км/ к северо-востоку от Риги, на холмистых и живописных берегах реки Гауя. Её называют «Видземской Швейцарией». Вы увидите средневековые замки в Сигулде и Турайде, поднимитесь на башню Донжон и увидите прекрасную панораму, которая открывается на долину реки Гауя. Услышите легенду о Турайдской Розе, к могиле которой и сегодня приносят цветы, увидите Гору дайн и Сад песен. Этот край овеян легендами, многие из которых вы услышите. Сигулда прекрасна в любое время года: зимой, когда все покрыто снежным покрывалом, весной, когда цветет сирень, черёмуха, яблони, летом, когда все утопает в зелени, но особенно она красива осенью, с россыпью желтых и красных листьев. Важно знать В стоимость экскурсии включено:
• услуги гида. Туристы оплачивают самостоятельно:
транспорт, • обед, • билеты, • плата за стоянку.
ежедневно в светлое время суток
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Сигулдский замок
- Пещеру Гутмана
- Могилу Турайдской Розы
- Гору дайн и Турайдский замок
- Музей Турайдского замка
Что включено
- Услуги гида.
Что не входит в цену
- Транспорт,
- Обед,
- Билеты,
- Плата за стоянку.
Где начинаем и завершаем?
Начало: По предварительной договоренности с туристом
Завершение: По желанию туриста
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в светлое время суток
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
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