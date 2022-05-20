Что вас ждет

Приглашаю посетить один из красивейших уголков Латвии, любимое место отдыха многих рижан — Сигулду.

Сигулда находится в 50 км/ к северо-востоку от Риги, на холмистых и живописных берегах реки Гауя. Её называют «Видземской Швейцарией».

Вы увидите средневековые замки в Сигулде и Турайде, поднимитесь на башню Донжон и увидите прекрасную панораму, которая открывается на долину реки Гауя. Услышите легенду о Турайдской Розе, к могиле которой и сегодня приносят цветы, увидите Гору дайн и Сад песен.

Этот край овеян легендами, многие из которых вы услышите.

Сигулда прекрасна в любое время года: зимой, когда все покрыто снежным покрывалом, весной, когда цветет сирень, черёмуха, яблони, летом, когда все утопает в зелени, но особенно она красива осенью, с россыпью желтых и красных листьев.

Важно знать

В стоимость экскурсии включено:

услуги гида.

Туристы оплачивают самостоятельно: