Что вас ждет Приглашаю посетить один из красивейших уголков Латвии, любимое место отдыха многих рижан — Сигулду. Сигулда находится в 50 км/ к северо-востоку от Риги, на холмистых и живописных берегах реки Гауя. Её называют «Видземской Швейцарией». Вы увидите средневековые замки в Сигулде и Турайде, поднимитесь на башню Донжон и увидите прекрасную панораму, которая открывается на долину реки Гауя. Услышите легенду о Турайдской Розе, к могиле которой и сегодня приносят цветы, увидите Гору дайн и Сад песен. Этот край овеян легендами, многие из которых вы услышите. Сигулда прекрасна в любое время года: зимой, когда все покрыто снежным покрывалом, весной, когда цветет сирень, черёмуха, яблони, летом, когда все утопает в зелени, но особенно она красива осенью, с россыпью желтых и красных листьев. Важно знать В стоимость экскурсии включено:

• услуги гида. Туристы оплачивают самостоятельно:

транспорт, • обед, • билеты, • плата за стоянку.