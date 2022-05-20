Сигулда - «Видземская Швейцария»

Приглашаю посетить один из красивейших уголков Латвии, любимое место отдыха многих рижан - Сигулду

Приглашаю посетить один из красивейших уголков Латвии, любимое место отдыха многих рижан — Сигулду.

Вы увидите средневековые замки, поднимитесь на башню Донжон, полюбуетесь прекрасной панорамой, которая открывается на долину реки Гауя.
Сигулда - «Видземская Швейцария»
Сигулда - «Видземская Швейцария»
Сигулда - «Видземская Швейцария»
Сигулда - «Видземская Швейцария»
Сигулда - «Видземская Швейцария»
Сигулда - «Видземская Швейцария»
Сигулда - «Видземская Швейцария»

Что вас ожидает 🤩

  • Сигулдский замок
  • Пещеру Гутмана
  • Могилу Турайдской Розы
  • Гору дайн и Турайдский замок
  • Музей Турайдского замка

Что вас ждет

Приглашаю посетить один из красивейших уголков Латвии, любимое место отдыха многих рижан — Сигулду.
Сигулда находится в 50 км/ к северо-востоку от Риги, на холмистых и живописных берегах реки Гауя. Её называют «Видземской Швейцарией».
Вы увидите средневековые замки в Сигулде и Турайде, поднимитесь на башню Донжон и увидите прекрасную панораму, которая открывается на долину реки Гауя. Услышите легенду о Турайдской Розе, к могиле которой и сегодня приносят цветы, увидите Гору дайн и Сад песен.
Этот край овеян легендами, многие из которых вы услышите.
Сигулда прекрасна в любое время года: зимой, когда все покрыто снежным покрывалом, весной, когда цветет сирень, черёмуха, яблони, летом, когда все утопает в зелени, но особенно она красива осенью, с россыпью желтых и красных листьев.

Важно знать

В стоимость экскурсии включено:

  • услуги гида.

Туристы оплачивают самостоятельно:

  • транспорт,
  • обед,
  • билеты,
  • плата за стоянку.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Транспорт
  • Обед
  • Билеты
  • Плата за стоянку
Где начинаем и завершаем?
Начало: по предварительной договоренности с туристом
Завершение: по желанию туриста
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в светлое время суток
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальное предложение, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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