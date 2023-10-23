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Сигулда - «Видземская Швейцария»

Погрузитесь в атмосферу средневековья, посетив замки Сигулды и Турайды. Полюбуйтесь панорамой долины Гауя и узнайте легенды этого живописного края
Посетители Сигулды, известной как «Видземская Швейцария», смогут насладиться видами на живописные холмы и долину реки Гауя.

В рамках экскурсии предусмотрено посещение средневековых замков в Сигулде и Турайде, а также подъем на башню Донжон. Легенда о Турайдской Розе оживает на фоне исторических пейзажей.

Независимо от времени года, Сигулда очаровывает: зимой белоснежные пейзажи, весной цветущие сады, летом зелень, а осенью золотые листья
5
1 оценка

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏰 Увидеть средневековые замки
  • 🌄 Полюбоваться панорамой долины Гауя
  • 🌹 Узнать легенду о Турайдской Розе
  • 🎶 Посетить Гору дайн и Сад песен
  • 🍂 Насладиться красотой природы в любое время года
Сигулда - «Видземская Швейцария»
Сигулда - «Видземская Швейцария»
Сигулда - «Видземская Швейцария»

Что можно увидеть

  • Средневековый замок Сигулды
  • Замок Турайды
  • Башня Донжон
  • Гора дайн
  • Сад песен

Описание экскурсии

Что вас ждет Приглашаю посетить один из красивейших уголков Латвии, любимое место отдыха многих рижан — Сигулду. Сигулда находится в 50 км/ к северо-востоку от Риги, на холмистых и живописных берегах реки Гауя. Её называют «Видземской Швейцарией». Вы увидите средневековые замки в Сигулде и Турайде, поднимитесь на башню Донжон и увидите прекрасную панораму, которая открывается на долину реки Гауя. Услышите легенду о Турайдской Розе, к могиле которой и сегодня приносят цветы, увидите Гору дайн и Сад песен. Этот край овеян легендами, многие из которых вы услышите. Сигулда прекрасна в любое время года: зимой, когда все покрыто снежным покрывалом, весной, когда цветет сирень, черёмуха, яблони, летом, когда все утопает в зелени, но особенно она красива осенью, с россыпью желтых и красных листьев. Важно знать В стоимость экскурсии включено:

• услуги гида. Туристы оплачивают самостоятельно:

транспорт, • обед, • билеты, • плата за стоянку.

ежедневно в светлое время суток

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Сигулдский замок
  • Пещеру Гутмана
  • Могилу Турайдской Розы
  • Гору дайн и Турайдский замок
  • Музей Турайдского замка
Что включено
  • Услуги гида.
Что не входит в цену
  • Транспорт,
  • Обед,
  • Билеты,
  • Плата за стоянку.
Где начинаем и завершаем?
Начало: По предварительной договоренности с туристом
Завершение: По желанию туриста
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в светлое время суток
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
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