Тайны дома Черноголовых

Познакомиться с историей Риги, прогуливаясь залами старинного особняка, и ощутить дух Средневековья
Роскошный фасад здания Дома Черноголовых обращает на себя внимание каждого туриста.

Осматривая убранство кабинетов и залов, вы перенесетесь в прошлые столетия и познакомитесь с жизнью купеческого братства.

Я расскажу о пирах, балах и концертах, важных решениях, принимавшихся под строгими взглядами портретов правителей, и покажу уникальные коллекции, собранные в музее.
Тайны дома Черноголовых
Тайны дома Черноголовых
Тайны дома Черноголовых

Описание экскурсии

Дом Большой гильдии

Доводилось ли вам слышать о братстве Черноголовых? Появившееся в конце XIII века братство св. Георгия принимало молодых, неженатых иностранных купцов. Прогуливаясь по залам Нового дома вы узнаете, почему их прозвали «черноголовые» и чем они занимались, а также коснетесь истории Ливонского ордена и событий Второй мировой войны. Средневековые погреба — оригинальная историческая часть дома — познакомят вас со старинной системой мер и весов Риги, а также расскажут о главных блюдах знаменитых пиров. Вы осмотрите самую большую прибалтийскую коллекцию серебра в рабочих кабинетах, а после заглянете в изящные кабинеты Президента Латвийской республики, где проводились заседания коллегии братства, принимались важные, связанные решения, с обществом, и сдавались кассовые отчеты.

Искусство и культура

В завершение я проведу вас в галерею композиторов, исторический зал Любека и роскошный Праздничный зал, где мы полюбуемся портретами королей в дорогих обрамлениях. Я расскажу о развитии латвийской музыки и Рихарде Вагнере, который жил и давал концерты в Риге в XIX веке и расскажу о росписи, которая украшает потолок зала.

Организационные детали

Билеты входят в стоимость экскурсии

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный€25
Дети до 18 лет€20
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у Дома Черноголовых
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Риги

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