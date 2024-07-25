Роскошный фасад здания Дома Черноголовых обращает на себя внимание каждого туриста. Осматривая убранство кабинетов и залов, вы перенесетесь в прошлые столетия и познакомитесь с жизнью купеческого братства. Я расскажу о пирах, балах и концертах, важных решениях, принимавшихся под строгими взглядами портретов правителей, и покажу уникальные коллекции, собранные в музее.

Описание экскурсии

Дом Большой гильдии

Доводилось ли вам слышать о братстве Черноголовых? Появившееся в конце XIII века братство св. Георгия принимало молодых, неженатых иностранных купцов. Прогуливаясь по залам Нового дома вы узнаете, почему их прозвали «черноголовые» и чем они занимались, а также коснетесь истории Ливонского ордена и событий Второй мировой войны. Средневековые погреба — оригинальная историческая часть дома — познакомят вас со старинной системой мер и весов Риги, а также расскажут о главных блюдах знаменитых пиров. Вы осмотрите самую большую прибалтийскую коллекцию серебра в рабочих кабинетах, а после заглянете в изящные кабинеты Президента Латвийской республики, где проводились заседания коллегии братства, принимались важные, связанные решения, с обществом, и сдавались кассовые отчеты.

Искусство и культура

В завершение я проведу вас в галерею композиторов, исторический зал Любека и роскошный Праздничный зал, где мы полюбуемся портретами королей в дорогих обрамлениях. Я расскажу о развитии латвийской музыки и Рихарде Вагнере, который жил и давал концерты в Риге в XIX веке и расскажу о росписи, которая украшает потолок зала.

Организационные детали

Билеты входят в стоимость экскурсии