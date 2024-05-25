G Galina Старый город и кварталы модерна. Обзорная автомобильно-пешеходная экскурсия Мы увидели Старый город со всем с другой стороны,заглянули в прошлое и любовались что есть сегодня! Спасибо большое Александру!

Е Екатерина Ежедневная прогулка по Риге Татьяна - великолепный рассказчик. Показала нам Ригу и познакомила с её историей. Нам было интересно. Спасибо!

G Galina Рига с воды: групповая прогулка В следующий раз обратимся точно к Александру, такой он экскурсовод: знающий и очень приятный человек.

Г Галина Ежедневная прогулка по Риге Простое бронирование экскурсии, отличный экскурсовод, получила огромное удовольствие от экскурсии и много новой и полезной информации о городе.

В Ванда Ежедневная прогулка по Риге Отличная экскурсия! Было очень интересно. Время прошло быстро и приятно. Спасибо большое за экскурсию!

О Оксана Рига с воды: групповая прогулка Отличная экскурсия с Александром в небольшой компании по старой Риге. Александр очень хорошо знает историю города, и в подробных деталях старается передать свои знания на экскурсии. Рекомендуем гида для гостей города и местных жителей, которые хотят освежить свои знания о городе.

Е Елена Рига с воды: групповая прогулка Очень интересная прогулка, гид и организация на высоте 👍👍👍❤️❤️❤️

T Tanya Новый взгляд на Старую Ригу: речная прогулка Отличный гид Александр. Прогулка великолепная. Термос с горячим чаем на реке не помешал бы. Но и так было очень хорошо

С Светлана Рига глазами местного жителя: консультативная прогулка по центру Риги Отличная прогулка и отличный экскурсовод! 3 часа и максимум интересной информации о Риге. Рекомендую всем!