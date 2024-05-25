Групповые экскурсии Риги

Найдено 6 экскурсий в категории «Групповые» в Риге на русском языке, цены от €10. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Ежедневная прогулка по Риге
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
341 отзыв
Групповая прогулка по историческим достопримечательностям Риги
Вас ждет увлекательное путешествие по Старой Риге, где каждый уголок хранит свои тайны и истории. Вместе мы раскроем великолепие латвийской столицы
Начало: В Старом городе, около Пороховой башни
Расписание: ежедневно в 15:15
Завтра в 15:15
10 июня в 15:15
20 за человека
Рига с воды: групповая прогулка
Групповая
1 час
48 отзывов
Рига с воды: групповая прогулка
Водная экскурсия по Риге: полюбуйтесь памятником Свободы, Домским собором и Рижским замком. Узнайте историю города, наслаждаясь видами с реки
Начало: У Национальной оперы
Завтра в 13:00
10 июня в 11:00
10 за человека
Тайны Домского собора
🚶 Пешая
Групповая
1.5 часа
22 отзыва
Тайны Домского собора: путешествие в сердце Риги
Погрузитесь в восемь столетий истории Домского собора Риги, где каждый камень хранит тайны прошлого
Начало: У билетной кассы в Домском соборе
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 12:30
10 июня в 12:30
11 июня в 12:30
10 за человека
Замки и парки - в Цесис из Риги
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
8 отзывов
Замки и парки Цесис: путешествие из Риги в сердце истории и природы
Погрузитесь в атмосферу средневековья и природной красоты, посетив замки и парки Цесис. Идеальное путешествие для любителей истории и живописных пейзажей
Начало: В Риге в месте вашего проживания
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 09:00
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
30 за человека
Старый город и кварталы модерна. Обзорная автомобильно-пешеходная экскурсия
Групповая
1.5 часа
25 отзывов
Старый город и кварталы модерна Риги: обзорная экскурсия
Откройте для себя красоту Риги в уникальной обзорной экскурсии, сочетающей автомобильные и пешеходные маршруты
Начало: Ц. Св. Петра у входа
Расписание: Понедельник-суббота в 10:30, 14:30. Воскресенье в 12:30, 14:30
Завтра в 09:00
20 за человека
Вечерняя Рига
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
10 отзывов
Вечерняя Рига: историческая прогулка по живописным уголкам
Исследуйте вечернюю Ригу в компании опытного гида, который раскроет секреты и легенды старинных улиц
Начало: У памятника Свободы с тыльной стороны
Расписание: 14:00, 16:00
10 июня в 12:00
11 июня в 12:00
60 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • G
    Galina
    25 мая 2024
    Старый город и кварталы модерна. Обзорная автомобильно-пешеходная экскурсия
    Мы увидели Старый город со всем с другой стороны,заглянули в прошлое и любовались что есть сегодня! Спасибо большое Александру!
  • Е
    Екатерина
    20 мая 2024
    Ежедневная прогулка по Риге
    Татьяна - великолепный рассказчик. Показала нам Ригу и познакомила с её историей. Нам было интересно. Спасибо!
  • G
    Galina
    20 мая 2024
    Рига с воды: групповая прогулка
    В следующий раз обратимся точно к Александру, такой он экскурсовод: знающий и очень приятный человек.
  • Г
    Галина
    20 мая 2024
    Ежедневная прогулка по Риге
    Простое бронирование экскурсии, отличный экскурсовод, получила огромное удовольствие от экскурсии и много новой и полезной информации о городе.
  • В
    Ванда
    20 мая 2024
    Ежедневная прогулка по Риге
    Отличная экскурсия! Было очень интересно. Время прошло быстро и приятно. Спасибо большое за экскурсию!
  • О
    Оксана
    11 апреля 2024
    Рига с воды: групповая прогулка
    Отличная экскурсия с Александром в небольшой компании по старой Риге. Александр очень хорошо знает историю города, и в подробных деталях старается передать свои знания на экскурсии. Рекомендуем гида для гостей города и местных жителей, которые хотят освежить свои знания о городе.
    Отличная экскурсия с Александром в небольшой компании по старой РигеОтличная экскурсия с Александром в небольшой компании по старой РигеОтличная экскурсия с Александром в небольшой компании по старой Риге
  • Е
    Елена
    31 октября 2023
    Рига с воды: групповая прогулка
    Очень интересная прогулка, гид и организация на высоте 👍👍👍❤️❤️❤️
  • T
    Tanya
    24 сентября 2023
    Новый взгляд на Старую Ригу: речная прогулка
    Отличный гид Александр. Прогулка великолепная. Термос с горячим чаем на реке не помешал бы. Но и так было очень хорошо
  • С
    Светлана
    17 сентября 2023
    Рига глазами местного жителя: консультативная прогулка по центру Риги
    Отличная прогулка и отличный экскурсовод! 3 часа и максимум интересной информации о Риге. Рекомендую всем!
  • Е
    Евгений
    7 сентября 2023
    Рига глазами местного жителя: консультативная прогулка по центру Риги
    Экскурсовод Юлия, глубоко знающая историю и настоящее города, в доступной форме, иногда с юмором, рассказала о нем. Провела нас по самым значительным и красивейшим местам. Несмотря на периодический дождь впечатлениие от экскурсии прекрассное. Рекомендуем гостям Риги именно этого экскурсовода.

Ответы на вопросы от путешественников по Риге в категории «Групповые»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6
  1. Ежедневная прогулка по Риге
  2. Рига с воды: групповая прогулка
  3. Тайны Домского собора
  4. Замки и парки - в Цесис из Риги
  5. Старый город и кварталы модерна. Обзорная автомобильно-пешеходная экскурсия
Какие места ещё посмотреть в Риге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Старая Рига
  3. Старый город
  4. Домский собор
  5. Домской Собор
  6. Домская площадь
  7. Турайда
  8. Церковь св. Яна
  9. Собор Святого Петра
  10. Памятник Свободы
Сколько стоит экскурсия по Риге в июне 2024
Сейчас в Риге в категории "Групповые" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 10 до 60. Туристы уже оставили гидам 454 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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