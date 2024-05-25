1 чел.
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Мини-группа
2 часа
Групповая прогулка по историческим достопримечательностям Риги
Вас ждет увлекательное путешествие по Старой Риге, где каждый уголок хранит свои тайны и истории. Вместе мы раскроем великолепие латвийской столицы
Начало: В Старом городе, около Пороховой башни
Расписание: ежедневно в 15:15
Завтра в 15:15
10 июня в 15:15
€20 за человека
Групповая
1 час
Рига с воды: групповая прогулка
Водная экскурсия по Риге: полюбуйтесь памятником Свободы, Домским собором и Рижским замком. Узнайте историю города, наслаждаясь видами с реки
Начало: У Национальной оперы
Завтра в 13:00
10 июня в 11:00
€10 за человека
Групповая
1.5 часа
Тайны Домского собора: путешествие в сердце Риги
Погрузитесь в восемь столетий истории Домского собора Риги, где каждый камень хранит тайны прошлого
Начало: У билетной кассы в Домском соборе
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 12:30
10 июня в 12:30
11 июня в 12:30
€10 за человека
Групповая
10 часов
Замки и парки Цесис: путешествие из Риги в сердце истории и природы
Погрузитесь в атмосферу средневековья и природной красоты, посетив замки и парки Цесис. Идеальное путешествие для любителей истории и живописных пейзажей
Начало: В Риге в месте вашего проживания
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 09:00
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
€30 за человека
Групповая
1.5 часа
Старый город и кварталы модерна Риги: обзорная экскурсия
Откройте для себя красоту Риги в уникальной обзорной экскурсии, сочетающей автомобильные и пешеходные маршруты
Начало: Ц. Св. Петра у входа
Расписание: Понедельник-суббота в 10:30, 14:30. Воскресенье в 12:30, 14:30
Завтра в 09:00
€20 за человека
Мини-группа
2 часа
Вечерняя Рига: историческая прогулка по живописным уголкам
Исследуйте вечернюю Ригу в компании опытного гида, который раскроет секреты и легенды старинных улиц
Начало: У памятника Свободы с тыльной стороны
Расписание: 14:00, 16:00
10 июня в 12:00
11 июня в 12:00
€60 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- GGalina25 мая 2024Мы увидели Старый город со всем с другой стороны,заглянули в прошлое и любовались что есть сегодня! Спасибо большое Александру!
- ЕЕкатерина20 мая 2024Татьяна - великолепный рассказчик. Показала нам Ригу и познакомила с её историей. Нам было интересно. Спасибо!
- GGalina20 мая 2024В следующий раз обратимся точно к Александру, такой он экскурсовод: знающий и очень приятный человек.
- ГГалина20 мая 2024Простое бронирование экскурсии, отличный экскурсовод, получила огромное удовольствие от экскурсии и много новой и полезной информации о городе.
- ВВанда20 мая 2024Отличная экскурсия! Было очень интересно. Время прошло быстро и приятно. Спасибо большое за экскурсию!
- ООксана11 апреля 2024Отличная экскурсия с Александром в небольшой компании по старой Риге. Александр очень хорошо знает историю города, и в подробных деталях старается передать свои знания на экскурсии. Рекомендуем гида для гостей города и местных жителей, которые хотят освежить свои знания о городе.
- ЕЕлена31 октября 2023Очень интересная прогулка, гид и организация на высоте 👍👍👍❤️❤️❤️
- TTanya24 сентября 2023Новый взгляд на Старую Ригу: речная прогулкаОтличный гид Александр. Прогулка великолепная. Термос с горячим чаем на реке не помешал бы. Но и так было очень хорошо
- ССветлана17 сентября 2023Рига глазами местного жителя: консультативная прогулка по центру РигиОтличная прогулка и отличный экскурсовод! 3 часа и максимум интересной информации о Риге. Рекомендую всем!
- ЕЕвгений7 сентября 2023Рига глазами местного жителя: консультативная прогулка по центру РигиЭкскурсовод Юлия, глубоко знающая историю и настоящее города, в доступной форме, иногда с юмором, рассказала о нем. Провела нас по самым значительным и красивейшим местам. Несмотря на периодический дождь впечатлениие от экскурсии прекрассное. Рекомендуем гостям Риги именно этого экскурсовода.
Ответы на вопросы от путешественников по Риге в категории «Групповые»
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Сколько стоит экскурсия по Риге в июне 2024
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