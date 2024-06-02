🚶 Пешая Мини-группа 2 часа 341 отзыв Групповая прогулка по историческим достопримечательностям Риги Вас ждет увлекательное путешествие по Старой Риге, где каждый уголок хранит свои тайны и истории. Вместе мы раскроем великолепие латвийской столицы Начало: В Старом городе, около Пороховой башни Расписание: ежедневно в 15:15 € 20 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 199 отзывов Популярное предложение Легенды средневековой Риги: путешествие в прошлое Загадочные улочки, древние легенды и уникальные истории ожидают вас во время прогулки по средневековой Риге Начало: Ратушная площадь € 65 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 208 отзывов История, архитектура и легенды Старой Риги: погружение в средневековье Приглашаем на увлекательную прогулку по Старой Риге, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю € 65 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 147 отзывов Первое свидание с Ригой: средневековье, архитектура, легенды Погрузитесь в 800-летнюю историю Риги: от средневековых улочек до архитектурных шедевров. Эта экскурсия станет вашим идеальным первым свиданием с городом Начало: Памятник Свободы € 59 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 59 отзывов Интриги Риги: секреты фасадов и исторические достопримечательности Погрузитесь в мир загадок и символов Риги, где каждый фасад рассказывает свою уникальную историю. Исследуйте город под новым углом € 65 за всё до 10 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3.5 часа 60 отзывов Рига для своих на авто и пешком Увидеть старинные улочки, подняться на секретную панорамную площадку и посетить «русскую деревню» от € 120 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 46 отзывов Тайны Старой Риги: историческое путешествие по загадочным местам Загляните в прошлое Риги, где каждый уголок хранит свои тайны и истории. Подарите себе незабываемые впечатления Начало: Пороховая башня € 65 за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 47 отзывов Рига как на ладони: путешествие по историческому центру Погрузитесь в атмосферу Риги, исследуя её уникальные храмы и замки. Откройте для себя тайны города с высоты птичьего полета Начало: ваш отель € 65 за всё до 7 чел.

Групповая 1 час 48 отзывов Рига с воды: групповая прогулка Водная экскурсия по Риге: полюбуйтесь памятником Свободы, Домским собором и Рижским замком. Узнайте историю города, наслаждаясь видами с реки Начало: У Национальной оперы € 10 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 171 отзыв Истории Старой Риги - Путешествие в сердце Латвии Загадочная Старая Рига раскрывает свои тайны: от основания города до жизни средневековых рижан Начало: У часов LAIMA € 85 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 74 отзыва Вечерняя прогулка по Риге: история, легенды и архитектура Погрузитесь в атмосферу Средневековья, слушая рижские легенды и исследуя исторические площади и здания в свете вечерних огней Начало: У памятника Свободы € 65 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 65 отзывов Большой обзор Риги: самые интересные места за 4 часа Проследить эпохи развития города и его архитектуры на большой прогулке по центру € 105 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 17 отзывов Вечерняя экскурсия по загадочной Старой Риге для группы до 4 человек Погрузитесь в атмосферу таинственной Риги, где каждый уголок хранит свои легенды и истории. Эта экскурсия откроет город с новой стороны € 65 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 99 отзывов Старая Рига - путешествие сквозь историю и современность Погрузитесь в атмосферу Старой Риги: от узких улочек до гастрономических изысков. Индивидуальная экскурсия раскроет все тайны города Начало: На Домской площади € 60 за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 34 отзыва Рига - кинозвезда: экскурсия по местам съемок культовых фильмов Присоединяйтесь к уникальной прогулке по Риге, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю из мира кино € 67 за всё до 8 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 5.5 часов 16 отзывов Божественная Сигулда: путешествие сквозь время и природу Латвии Погрузитесь в мир средневековья и природных чудес в Сигулде. Откройте для себя замки, легенды и дыхание древности € 174 за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 36 отзывов Влюбиться в Ригу за один день: путешествие по историческим местам Погрузитесь в атмосферу Риги, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Вас ждут легенды, архитектурные шедевры и неповторимый дух города Начало: У памятника Свободы € 65 за всё до 10 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3.5 часа 16 отзывов Юрмала - курорт романтиков: экскурсия с личным гидом Погрузитесь в атмосферу курортной Юрмалы, где каждый уголок хранит истории любви, творчества и природной гармонии € 160 за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 21 отзыв Рижские фантазии на тему модерна: архитектурное путешествие Познакомьтесь с уникальными архитектурными шедеврами модерна в Риге, включая знаменитые работы Эйзенштейна и Пекшена Начало: Национальная Опера € 65 за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3.5 часа 16 отзывов Большая прогулка по Старой Риге: средневековье и модерн Погрузитесь в атмосферу Риги: от средневековых башен до удивительных домов в стиле модерн. Индивидуальная экскурсия, которая запомнится надолго € 120 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 2 часа 32 отзыва Уникальный трансфер с экскурсией по Риге: история, архитектура и бальзам Ваше короткое ожидание в Риге может превратиться в незабываемое приключение! Встреча в аэропорту, личная экскурсия по городу и возвращение обратно € 85 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 7 отзывов Секреты Старой Риги: Путешествие по историческим улицам Погрузитесь в атмосферу Средневековья на индивидуальной экскурсии по Старой Риге. Узнайте секреты древнего города и его легенды € 65 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 67 отзывов Большой рижский центр: модерн, эклектика и деревянное зодчество Погрузитесь в атмосферу Риги, прогуливаясь по её историческому центру с уникальной архитектурой модерна и деревянными домами Начало: У часов Laima € 68 за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 1 отзыв Загадки Домского собора: путешествие в сердце Риги Погрузитесь в удивительный мир Домского собора Риги, где каждый камень хранит истории веков. Вас ждут невероятные открытия и уникальные рассказы Начало: На Домской площади € 15 за человека

🚶 Пешая Групповая 1.5 часа 22 отзыва Тайны Домского собора: путешествие в сердце Риги Погрузитесь в восемь столетий истории Домского собора Риги, где каждый камень хранит тайны прошлого Начало: У билетной кассы в Домском соборе Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 12:30 € 10 за человека

🚌 На автобусе Групповая 10 часов 8 отзывов Замки и парки Цесис: путешествие из Риги в сердце истории и природы Погрузитесь в атмосферу средневековья и природной красоты, посетив замки и парки Цесис. Идеальное путешествие для любителей истории и живописных пейзажей Начало: В Риге в месте вашего проживания Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 09:00 € 30 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 5 отзывов Попробовать рождественскую Ригу на вкус: гастрономическое приключение Погрузитесь в атмосферу праздника с экскурсией по рождественской Риге. Вас ждут уютные улицы, вкусный глинтвейн и теплые встречи Начало: По договоренности от € 65 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 9 отзывов Несколько часов в Риге: от аэропорта до сердца города и обратно Откройте для себя красоту Риги в короткой экскурсии из аэропорта. Познакомьтесь с историей и архитектурой, прогуляйтесь по улице Альберта € 60 за всё до 2 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 34 отзыва Неповторимое путешествие по Республике улицы Миера в Риге Погрузитесь в мир креатива и искусства с экскурсией по Республике улицы Миера. Узнайте Ригу с неожиданной стороны Начало: Ģertrūdes baznīca € 65 за всё до 2 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 7 отзывов Сакральные памятники Средневековой Риги: путешествие в историю Откройте для себя величие и красоту сакральных памятников Старой Риги в уникальной индивидуальной экскурсии € 65 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 6 часов 48 отзывов Сигулда и Турайда: от Ливонского ордена до наших дней Разобраться в прошлом Латвии и начать лучше понимать ее настоящее в живописном авто-туре от € 150 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Фотопрогулка 1 час 7 отзывов Фотосвидание с Ригой: ваша уникальная фотоистория в сердце Прибалтики Откройте для себя красоту Старой Риги во время индивидуальной фото-прогулки, где каждый снимок расскажет свою историю € 90 за всё до 10 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 6 часов 2 отзыва Путешествие по замкам Даугавы: от древних ливов до латышского эпоса Откройте для себя мир легенд и историй на берегах Даугавы. Путешествие по замкам Даугавы - это погружение в древнюю историю Латвии от € 170 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Фотопрогулка 1.5 часа 31 отзыв Фотопрогулка по Старой Риге: погружение в историю и красоту Познакомьтесь с живописными уголками Риги и запечатлейте моменты на профессиональные фотографии во время уникальной фотопрогулки € 120 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 80 отзывов Истории средневековой Риги: прогулка по узким улочкам и историческим зданиям Познакомьтесь с Ригой, её восьмивековой историей и уникальной архитектурой. Прогуляйтесь по узким улочкам и насладитесь атмосферой средневековья € 65 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 12 отзывов Новогодняя Рига: уникальное путешествие по средневековым улочкам Погрузитесь в атмосферу праздника с экскурсией по Новогодней Риге. Узкие улочки, рождественские базары и уютные кафе ждут вас от € 53 за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 13 отзывов Неспокойная прогулка по Московскому форштадту Риги: история и культура Погрузитесь в атмосферу Московского форштадта Риги, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю Начало: Центральный рынок € 79 за всё до 2 чел.

🚶 Пешая Фотопрогулка 2 часа 6 отзывов Костюмированная фотопрогулка «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» Погрузитесь в атмосферу викторианской эпохи на костюмированной фотопрогулке по Риге, следуя по стопам Шерлока Холмса и доктора Ватсона Начало: в Старом городе € 185 за всё до 2 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4 часа 1 отзыв Еврейская Рига - семейные истории Узнать о еврейская общине Риги, увидеть синагогу, еврейскую школу и гетто от € 120 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 12 отзывов Рижский модерн: путешествие по архитектурным шедеврам Риги Приглашаем на уникальное путешествие по улицам Риги, где каждый дом расскажет свою уникальную историю от € 55 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 8 отзывов Рига: секреты средневековья в церквях и символах Погрузитесь в атмосферу средневековой Риги, раскрывая тайные знаки и истории, скрытые в стенах старинных церквей € 65 за всё до 8 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 5.5 часов 12 отзывов Рундальский дворец и Бауский замок: великолепие архитектуры Риги Погрузитесь в атмосферу галантного века, исследуя средневековый Бауский замок и барочный Рундальский дворец в Риге € 187 за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 9 часов 6 отзывов Ливонская Швейцария и замок Венден: индивидуальная экскурсия Индивидуальная экскурсия по Сигулде и Цесису. Посетите замок Венден и насладитесь живописными видами долины реки Гауи. Услуги гида и транспорт включены € 254 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 100 отзывов Старая Рига сквозь времена: от средневековья до наших дней Откройте для себя сокровища Старой Риги в увлекательной прогулке по историческому центру, полной легенд и архитектурных шедевров от € 65 за всё до 4 чел.