Замки, дворцы и особняки Риги

Найдено 7 экскурсий в категории «Дворцы, замки и особняки» в Риге на русском языке, цены от €30. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Замки и парки - в Цесис из Риги
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
8 отзывов
Замки и парки Цесис: путешествие из Риги в сердце истории и природы
Погрузитесь в атмосферу средневековья и природной красоты, посетив замки и парки Цесис. Идеальное путешествие для любителей истории и живописных пейзажей
Начало: В Риге в месте вашего проживания
«Здесь осмотрим замок баронов Розенов — этой династии он принадлежит уже 700 лет»
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 09:00
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
30 за человека
Путешествие по замкам Даугавы
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
2 отзыва
Путешествие по замкам Даугавы: от древних ливов до латышского эпоса
Откройте для себя мир легенд и историй на берегах Даугавы. Путешествие по замкам Даугавы - это погружение в древнюю историю Латвии
«В одном из древнейших населённых пунктов страны вы посетите созданный энтузиастами, настоящий деревянный замок древних ливов»
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
от 170 за всё до 5 чел.
Рундальский дворец и Бауский замок - застывшая музыка прошлого
🚗 На машине
Индивидуальная
5.5 часов
12 отзывов
Рундальский дворец и Бауский замок: великолепие архитектуры Риги
Погрузитесь в атмосферу галантного века, исследуя средневековый Бауский замок и барочный Рундальский дворец в Риге
«Там, где сливаются, струясь, две быстрые речки — Муса и Мемеле, и образуется большая река — Лиелупе, возвышается старинный Бауский замок»
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
187 за всё до 3 чел.
Ливонская Швейцария и замок Венден
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
6 отзывов
Ливонская Швейцария и замок Венден: индивидуальная экскурсия
Индивидуальная экскурсия по Сигулде и Цесису. Посетите замок Венден и насладитесь живописными видами долины реки Гауи. Услуги гида и транспорт включены
«знаменитый средневековый епископский замок Трейден (Турайда), где сегодня расположен музей-заповедник»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
254 за всё до 6 чел.
Поступь столетий в узких улочках Риги
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Поступь столетий: историческая экскурсия по узким улочкам Риги
Откройте для себя уникальную историю Риги, прогуливаясь по ее узким улочкам. Памятники ЮНЕСКО, средневековые замки и многое другое ждут вас
Начало: Театр Национальной оперы, Аспазияс бульвар, 3
«Пороховую башню и башню Рамера, • Ратушную площадь и Дом Черноголовых, • Домский собор и Шведские ворота, • Рижский замок и «Кошкин дом»»
Расписание: ежедневно в светлое время суток
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
63 за всё до 10 чел.
Рундальский дворец - шедевр творчества Растрелли
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Индивидуальная
6 часов
1 отзыв
Рундальский дворец - шедевр творчества Растрелли
Начало: По предварительной договоренности с туристом
«Что вас ждет Рундальский дворец с парком— выдающийся памятник искусства барокко и рококо в Латвии»
Расписание: ежедневно в светлое время суток
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
90 за всё до 10 чел.
Прогулка по бульварному кольцу Риги
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Прогулка по бульварному кольцу Риги
Начало: Театр Национальной оперы, Аспазияс бульвар, 3
«Вы узнаете, как создавалось бульварное кольцо, когда появилась Бастионная горка, увидите замечательный фонтан «Нимфа», побываете на территории Верманского парка, увидите памятник шахматному гению Михаилу Талю и памятники другим известным людям»
Расписание: ежедневно в светлое время суток
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
55 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Р
    Раиса
    4 сентября 2023
    Поступь столетий в узких улочках Риги
    Насыщенная информацией экскурсия, много интересных фактов, историй о городе. Отдельное спасибо за кинематографический акцент экскурсии. Очень понравился гид. Влюбленный в свою профессию человек! Желаю побольше туристов и экскурсий!
  • Т
    Татьяна
    13 августа 2023
    Замки и парки - в Цесис из Риги
    Экскурсия "замки и парки - в Цесис из Риги" проходила с экскурсоводом Александром Петровичем. Утром в день экскурсии ко входу
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    в гостиницу подъехала машина, нас было двое. Мы отправились в увлекательное путешествие по чрезвычайно живописной дороге из Риги в Цесис. По дороге экскурсовод Александр очень интересно и захватывающе рассказывал нам об истории Латвии, о местах мимо которых мы проезжали. Экскурсия проходила настолько легко и интересно, что мы не заметили,как прошел день. В конце экскурсии Александр нам предложил проехать по незапланированным местам и посетить старую мельницу и великолепный парк с водопадами. Мы были в полном восторге от этого великолепия. Домой вернулись уставшие, но полные незабываемых впечатлений. Рекомендуем экскурсовода Александра Петровича, как не только прекрасного рассказчика, но и очень умного, интересного собеседника, который ответит вам на все ваши вопросы по истории Латвии

  • В
    Владимир
    5 июля 2023
    Рундальский дворец и Бауский замок - застывшая музыка прошлого
    Экскурсии были отличные! Спасибо Александре за прекраснный день! Огромный по объему материал излагался в легкой и доступной форме. Стопроцентная интерактивность. Точность и пунктуальность. Отдельная благодарность водителю. Вся организация на отлично. Рекомендую всем
  • А
    Александр
    25 июня 2023
    Рундальский дворец - шедевр творчества Растрелли
    Экскурсия нам очень понравилась. Всё было интересно и познавательно. Спасибо гиду Александре за чудесно проведённый день
  • К
    Ксения
    17 июня 2023
    Рундальский дворец и Бауский замок - застывшая музыка прошлого
    Экскурсия была хорошо организована, много было сказано о Латвии по дороге: замок, небольшие города. Пожелать даже нечего. Разве что ореставрировать ещё несколько замков. Желаю успехов. Ксения Власова.
    Экскурсия была хорошо организована, много было сказано о Латвии по дороге: замок, небольшие города. Пожелать даже
  • И
    Игорь
    1 октября 2022
    Ливонская Швейцария и замок Венден
    Интереснейшая экскурсия. Горы информации. Суперэкскурсовод Александра. Рекомендуем ее,не пожалеете.
  • Е
    Елена
    8 июня 2022
    Рундальский дворец и Бауский замок - застывшая музыка прошлого
    Экскурсия отличная! Рекомендую!
  • Л
    Лея
    3 июля 2021
    Путешествие по замкам Даугавы
    Все прошло прекрасно. Получила огромное удовольствие. Спасибо большое. Я довольна.
  • А
    Александра
    5 марта 2020
    Замки и парки - в Цесис из Риги
    Очень интересные места и очень интересная информация. Гид - большой специалист в истории Латвии. Насыщенная экскурсия.
  • А
    Анастасия
    25 сентября 2019
    Обзорная - Вокруг Старого города на кораблике по каналу и реке
    Отличная экскурсия по реке и каналу

Ответы на вопросы от путешественников по Риге в категории «Дворцы, замки и особняки»

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  3. Рундальский дворец и Бауский замок - застывшая музыка прошлого
  4. Ливонская Швейцария и замок Венден
  5. Поступь столетий в узких улочках Риги
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  1. Самое главное
  2. Старая Рига
  3. Старый город
  4. Домский собор
  5. Домской Собор
  6. Домская площадь
  7. Турайда
  8. Церковь св. Яна
  9. Собор Святого Петра
  10. Памятник Свободы
Сколько стоит экскурсия по Риге в июне 2024
Сейчас в Риге в категории "Дворцы, замки и особняки" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 30 до 254. Туристы уже оставили гидам 30 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Экскурсии на русском языке в Риге (Латвия 🇱🇻) – у нас можно купить 7 экскурсий на 2024 год по теме «Дворцы, замки и особняки», 30 ⭐ отзывов, цены от €30. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Латвии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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