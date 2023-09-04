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Групповая
10 часов
Замки и парки Цесис: путешествие из Риги в сердце истории и природы
Погрузитесь в атмосферу средневековья и природной красоты, посетив замки и парки Цесис. Идеальное путешествие для любителей истории и живописных пейзажей
Начало: В Риге в месте вашего проживания
«Здесь осмотрим замок баронов Розенов — этой династии он принадлежит уже 700 лет»
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 09:00
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
€30 за человека
Индивидуальная
6 часов
Путешествие по замкам Даугавы: от древних ливов до латышского эпоса
Откройте для себя мир легенд и историй на берегах Даугавы. Путешествие по замкам Даугавы - это погружение в древнюю историю Латвии
«В одном из древнейших населённых пунктов страны вы посетите созданный энтузиастами, настоящий деревянный замок древних ливов»
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
от €170 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
5.5 часов
Рундальский дворец и Бауский замок: великолепие архитектуры Риги
Погрузитесь в атмосферу галантного века, исследуя средневековый Бауский замок и барочный Рундальский дворец в Риге
«Там, где сливаются, струясь, две быстрые речки — Муса и Мемеле, и образуется большая река — Лиелупе, возвышается старинный Бауский замок»
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
€187 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
9 часов
Ливонская Швейцария и замок Венден: индивидуальная экскурсия
Индивидуальная экскурсия по Сигулде и Цесису. Посетите замок Венден и насладитесь живописными видами долины реки Гауи. Услуги гида и транспорт включены
«знаменитый средневековый епископский замок Трейден (Турайда), где сегодня расположен музей-заповедник»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
€254 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Поступь столетий: историческая экскурсия по узким улочкам Риги
Откройте для себя уникальную историю Риги, прогуливаясь по ее узким улочкам. Памятники ЮНЕСКО, средневековые замки и многое другое ждут вас
Начало: Театр Национальной оперы, Аспазияс бульвар, 3
«Пороховую башню и башню Рамера, • Ратушную площадь и Дом Черноголовых, • Домский собор и Шведские ворота, • Рижский замок и «Кошкин дом»»
Расписание: ежедневно в светлое время суток
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
€63 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
6 часов
Рундальский дворец - шедевр творчества Растрелли
Начало: По предварительной договоренности с туристом
«Что вас ждет Рундальский дворец с парком— выдающийся памятник искусства барокко и рококо в Латвии»
Расписание: ежедневно в светлое время суток
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
€90 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Прогулка по бульварному кольцу Риги
Начало: Театр Национальной оперы, Аспазияс бульвар, 3
«Вы узнаете, как создавалось бульварное кольцо, когда появилась Бастионная горка, увидите замечательный фонтан «Нимфа», побываете на территории Верманского парка, увидите памятник шахматному гению Михаилу Талю и памятники другим известным людям»
Расписание: ежедневно в светлое время суток
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
€55 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- РРаиса4 сентября 2023Насыщенная информацией экскурсия, много интересных фактов, историй о городе. Отдельное спасибо за кинематографический акцент экскурсии. Очень понравился гид. Влюбленный в свою профессию человек! Желаю побольше туристов и экскурсий!
- ТТатьяна13 августа 2023Экскурсия "замки и парки - в Цесис из Риги" проходила с экскурсоводом Александром Петровичем. Утром в день экскурсии ко входу
- ВВладимир5 июля 2023Экскурсии были отличные! Спасибо Александре за прекраснный день! Огромный по объему материал излагался в легкой и доступной форме. Стопроцентная интерактивность. Точность и пунктуальность. Отдельная благодарность водителю. Вся организация на отлично. Рекомендую всем
- ААлександр25 июня 2023Экскурсия нам очень понравилась. Всё было интересно и познавательно. Спасибо гиду Александре за чудесно проведённый день
- ККсения17 июня 2023Экскурсия была хорошо организована, много было сказано о Латвии по дороге: замок, небольшие города. Пожелать даже нечего. Разве что ореставрировать ещё несколько замков. Желаю успехов. Ксения Власова.
- ИИгорь1 октября 2022Интереснейшая экскурсия. Горы информации. Суперэкскурсовод Александра. Рекомендуем ее,не пожалеете.
- ЕЕлена8 июня 2022Экскурсия отличная! Рекомендую!
- ЛЛея3 июля 2021Все прошло прекрасно. Получила огромное удовольствие. Спасибо большое. Я довольна.
- ААлександра5 марта 2020Очень интересные места и очень интересная информация. Гид - большой специалист в истории Латвии. Насыщенная экскурсия.
- ААнастасия25 сентября 2019Обзорная - Вокруг Старого города на кораблике по каналу и рекеОтличная экскурсия по реке и каналу
Ответы на вопросы от путешественников по Риге в категории «Дворцы, замки и особняки»
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