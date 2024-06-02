Экскурсии проходящие только летом в Риге

Найдено 52 экскурсии в категории «Летние» в Риге на русском языке, цены от €10. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Ежедневная прогулка по Риге
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
341 отзыв
Групповая прогулка по историческим достопримечательностям Риги
Вас ждет увлекательное путешествие по Старой Риге, где каждый уголок хранит свои тайны и истории. Вместе мы раскроем великолепие латвийской столицы
Начало: В Старом городе, около Пороховой башни
Расписание: ежедневно в 15:15
Завтра в 15:15
10 июня в 15:15
20 за человека
Легенды средневековой Риги
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
199 отзывов
Популярное предложение
Легенды средневековой Риги: путешествие в прошлое
Загадочные улочки, древние легенды и уникальные истории ожидают вас во время прогулки по средневековой Риге
Начало: Ратушная площадь
Сегодня в 12:30
Завтра в 09:00
65 за всё до 10 чел.
История, архитектура и легенды Старой Риги
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
208 отзывов
История, архитектура и легенды Старой Риги: погружение в средневековье
Приглашаем на увлекательную прогулку по Старой Риге, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Сегодня в 12:30
Завтра в 15:00
65 за всё до 5 чел.
Первое свидание с Ригой
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
147 отзывов
Первое свидание с Ригой: средневековье, архитектура, легенды
Погрузитесь в 800-летнюю историю Риги: от средневековых улочек до архитектурных шедевров. Эта экскурсия станет вашим идеальным первым свиданием с городом
Начало: Памятник Свободы
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
59 за всё до 10 чел.
Интриги Риги
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
59 отзывов
Интриги Риги: секреты фасадов и исторические достопримечательности
Погрузитесь в мир загадок и символов Риги, где каждый фасад рассказывает свою уникальную историю. Исследуйте город под новым углом
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
65 за всё до 10 чел.
Вкусные прогулки по Риге
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
160 отзывов
Вкусные прогулки по Риге: погружение в мир гастрономии
Откройте вкус Риги через уникальные кафе и рестораны, которые скрыты от глаз туристов. Ваш личный гид покажет город с новой стороны
Начало: Aspazijas blv. 5
12 июня в 11:00
13 июня в 11:00
79 за всё до 2 чел.
Балтийская Ривьера: автомобильная поездка в Юрмалу
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
27 отзывов
Балтийская Ривьера: увлекательная автомобильная экскурсия в Юрмалу из Риги
Погрузитесь в атмосферу Юрмалы, где солнце, море и уникальная архитектура создают неповторимое настроение. Вас ждет познавательное путешествие
10 июня в 09:00
12 июня в 14:00
165 за всё до 4 чел.
Рига для своих на авто и пешком
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
60 отзывов
Рига для своих на авто и пешком
Увидеть старинные улочки, подняться на секретную панорамную площадку и посетить «русскую деревню»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
от 120 за всё до 4 чел.
Тайны Старой Риги
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
46 отзывов
Тайны Старой Риги: историческое путешествие по загадочным местам
Загляните в прошлое Риги, где каждый уголок хранит свои тайны и истории. Подарите себе незабываемые впечатления
Начало: Пороховая башня
Сегодня в 15:30
Завтра в 09:30
65 за всё до 8 чел.
Рига как на ладони
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
47 отзывов
Рига как на ладони: путешествие по историческому центру
Погрузитесь в атмосферу Риги, исследуя её уникальные храмы и замки. Откройте для себя тайны города с высоты птичьего полета
Начало: ваш отель
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
65 за всё до 7 чел.
Рига с воды: групповая прогулка
Групповая
1 час
48 отзывов
Рига с воды: групповая прогулка
Водная экскурсия по Риге: полюбуйтесь памятником Свободы, Домским собором и Рижским замком. Узнайте историю города, наслаждаясь видами с реки
Начало: У Национальной оперы
Завтра в 13:00
10 июня в 11:00
10 за человека
Истории Старой Риги
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
171 отзыв
Истории Старой Риги - Путешествие в сердце Латвии
Загадочная Старая Рига раскрывает свои тайны: от основания города до жизни средневековых рижан
Начало: У часов LAIMA
Сегодня в 16:00
Завтра в 08:00
85 за всё до 4 чел.
Вечерняя Рига
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
74 отзыва
Вечерняя прогулка по Риге: история, легенды и архитектура
Погрузитесь в атмосферу Средневековья, слушая рижские легенды и исследуя исторические площади и здания в свете вечерних огней
Начало: У памятника Свободы
10 июня в 14:00
11 июня в 14:00
65 за всё до 6 чел.
Большой обзор Риги: самые интересные места за 4 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
65 отзывов
Большой обзор Риги: самые интересные места за 4 часа
Проследить эпохи развития города и его архитектуры на большой прогулке по центру
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:00
105 за всё до 10 чел.
Загадки Старой Риги
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
17 отзывов
Вечерняя экскурсия по загадочной Старой Риге для группы до 4 человек
Погрузитесь в атмосферу таинственной Риги, где каждый уголок хранит свои легенды и истории. Эта экскурсия откроет город с новой стороны
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
65 за всё до 6 чел.
Старая Рига - история и современность
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
99 отзывов
Старая Рига - путешествие сквозь историю и современность
Погрузитесь в атмосферу Старой Риги: от узких улочек до гастрономических изысков. Индивидуальная экскурсия раскроет все тайны города
Начало: На Домской площади
Сегодня в 12:30
Завтра в 09:30
60 за всё до 3 чел.
Рига - кинозвезда. Самые яркие эпизоды
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
34 отзыва
Рига - кинозвезда: экскурсия по местам съемок культовых фильмов
Присоединяйтесь к уникальной прогулке по Риге, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю из мира кино
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
67 за всё до 8 чел.
Божественная Сигулда в тени креста и меча
🚗 На машине
Индивидуальная
5.5 часов
16 отзывов
Божественная Сигулда: путешествие сквозь время и природу Латвии
Погрузитесь в мир средневековья и природных чудес в Сигулде. Откройте для себя замки, легенды и дыхание древности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
174 за всё до 3 чел.
Влюбиться в Ригу за один день
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
36 отзывов
Влюбиться в Ригу за один день: путешествие по историческим местам
Погрузитесь в атмосферу Риги, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Вас ждут легенды, архитектурные шедевры и неповторимый дух города
Начало: У памятника Свободы
12 июня в 10:00
13 июня в 10:00
65 за всё до 10 чел.
Юрмала - курорт романтиков
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
16 отзывов
Юрмала - курорт романтиков: экскурсия с личным гидом
Погрузитесь в атмосферу курортной Юрмалы, где каждый уголок хранит истории любви, творчества и природной гармонии
Завтра в 15:00
10 июня в 08:00
160 за всё до 3 чел.
Рижские фантазии на тему модерна
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
21 отзыв
Рижские фантазии на тему модерна: архитектурное путешествие
Познакомьтесь с уникальными архитектурными шедеврами модерна в Риге, включая знаменитые работы Эйзенштейна и Пекшена
Начало: Национальная Опера
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
65 за всё до 8 чел.
Большая прогулка по Старой Риге и знакомство с рижским модерном
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
16 отзывов
Большая прогулка по Старой Риге: средневековье и модерн
Погрузитесь в атмосферу Риги: от средневековых башен до удивительных домов в стиле модерн. Индивидуальная экскурсия, которая запомнится надолго
10 июня в 08:00
11 июня в 14:00
120 за всё до 4 чел.
Рига проездом
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
32 отзыва
Уникальный трансфер с экскурсией по Риге: история, архитектура и бальзам
Ваше короткое ожидание в Риге может превратиться в незабываемое приключение! Встреча в аэропорту, личная экскурсия по городу и возвращение обратно
12 июня в 06:00
13 июня в 06:00
85 за всё до 4 чел.
Секреты Старой Риги
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
7 отзывов
Секреты Старой Риги: Путешествие по историческим улицам
Погрузитесь в атмосферу Средневековья на индивидуальной экскурсии по Старой Риге. Узнайте секреты древнего города и его легенды
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:00
65 за всё до 5 чел.
Большой рижский центр: модерн, эклектика и деревянное зодчество
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
67 отзывов
Большой рижский центр: модерн, эклектика и деревянное зодчество
Погрузитесь в атмосферу Риги, прогуливаясь по её историческому центру с уникальной архитектурой модерна и деревянными домами
Начало: У часов Laima
Сегодня в 12:30
Завтра в 09:00
68 за всё до 8 чел.
Загадки Домского собора
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
1 отзыв
Загадки Домского собора: путешествие в сердце Риги
Погрузитесь в удивительный мир Домского собора Риги, где каждый камень хранит истории веков. Вас ждут невероятные открытия и уникальные рассказы
Начало: На Домской площади
Сегодня в 12:30
Завтра в 14:00
15 за человека
Тайны Домского собора
🚶 Пешая
Групповая
1.5 часа
22 отзыва
Тайны Домского собора: путешествие в сердце Риги
Погрузитесь в восемь столетий истории Домского собора Риги, где каждый камень хранит тайны прошлого
Начало: У билетной кассы в Домском соборе
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 12:30
10 июня в 12:30
11 июня в 12:30
10 за человека
Замки и парки - в Цесис из Риги
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
8 отзывов
Замки и парки Цесис: путешествие из Риги в сердце истории и природы
Погрузитесь в атмосферу средневековья и природной красоты, посетив замки и парки Цесис. Идеальное путешествие для любителей истории и живописных пейзажей
Начало: В Риге в месте вашего проживания
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 09:00
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
30 за человека
Попробовать рождественскую Ригу на вкус
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
5 отзывов
Попробовать рождественскую Ригу на вкус: гастрономическое приключение
Погрузитесь в атмосферу праздника с экскурсией по рождественской Риге. Вас ждут уютные улицы, вкусный глинтвейн и теплые встречи
Начало: По договоренности
12 июня в 11:30
13 июня в 11:30
от 65 за всё до 6 чел.
Несколько часов в Риге. Из аэропорта в город и обратно
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
9 отзывов
Несколько часов в Риге: от аэропорта до сердца города и обратно
Откройте для себя красоту Риги в короткой экскурсии из аэропорта. Познакомьтесь с историей и архитектурой, прогуляйтесь по улице Альберта
Сегодня в 13:00
Завтра в 15:00
60 за всё до 2 чел.
Другая Рига. Республика улицы Миера
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
34 отзыва
Неповторимое путешествие по Республике улицы Миера в Риге
Погрузитесь в мир креатива и искусства с экскурсией по Республике улицы Миера. Узнайте Ригу с неожиданной стороны
Начало: Ģertrūdes baznīca
12 июня в 12:00
13 июня в 12:00
65 за всё до 2 чел.
Сакральные памятники Средневековой Риги
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
7 отзывов
Сакральные памятники Средневековой Риги: путешествие в историю
Откройте для себя величие и красоту сакральных памятников Старой Риги в уникальной индивидуальной экскурсии
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
65 за всё до 4 чел.
Сигулда и Турайда: от Ливонского ордена до наших дней
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
48 отзывов
Сигулда и Турайда: от Ливонского ордена до наших дней
Разобраться в прошлом Латвии и начать лучше понимать ее настоящее в живописном авто-туре
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 150 за всё до 5 чел.
Фотосвидание с Ригой
🚶 Пешая
Фотопрогулка
1 час
7 отзывов
Фотосвидание с Ригой: ваша уникальная фотоистория в сердце Прибалтики
Откройте для себя красоту Старой Риги во время индивидуальной фото-прогулки, где каждый снимок расскажет свою историю
Завтра в 11:00
15 июня в 10:00
90 за всё до 10 чел.
Путешествие по замкам Даугавы
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
2 отзыва
Путешествие по замкам Даугавы: от древних ливов до латышского эпоса
Откройте для себя мир легенд и историй на берегах Даугавы. Путешествие по замкам Даугавы - это погружение в древнюю историю Латвии
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
от 170 за всё до 5 чел.
Фотопрогулка по Старой Риге
🚶 Пешая
Фотопрогулка
1.5 часа
31 отзыв
Фотопрогулка по Старой Риге: погружение в историю и красоту
Познакомьтесь с живописными уголками Риги и запечатлейте моменты на профессиональные фотографии во время уникальной фотопрогулки
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
120 за всё до 4 чел.
Истории средневековой Риги
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
80 отзывов
Истории средневековой Риги: прогулка по узким улочкам и историческим зданиям
Познакомьтесь с Ригой, её восьмивековой историей и уникальной архитектурой. Прогуляйтесь по узким улочкам и насладитесь атмосферой средневековья
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
65 за всё до 4 чел.
Новогодняя Рига
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
12 отзывов
Новогодняя Рига: уникальное путешествие по средневековым улочкам
Погрузитесь в атмосферу праздника с экскурсией по Новогодней Риге. Узкие улочки, рождественские базары и уютные кафе ждут вас
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 53 за всё до 3 чел.
Неспокойная прогулка по Московскому форштадту
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
13 отзывов
Неспокойная прогулка по Московскому форштадту Риги: история и культура
Погрузитесь в атмосферу Московского форштадта Риги, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю
Начало: Центральный рынок
12 июня в 12:00
14 июня в 11:00
79 за всё до 2 чел.
Костюмированная фотопрогулка «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона»
🚶 Пешая
Фотопрогулка
2 часа
6 отзывов
Костюмированная фотопрогулка «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона»
Погрузитесь в атмосферу викторианской эпохи на костюмированной фотопрогулке по Риге, следуя по стопам Шерлока Холмса и доктора Ватсона
Начало: в Старом городе
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
185 за всё до 2 чел.
Еврейская Рига - семейные истории
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
1 отзыв
Еврейская Рига - семейные истории
Узнать о еврейская общине Риги, увидеть синагогу, еврейскую школу и гетто
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
от 120 за всё до 4 чел.
В гости к виноделам Латвии
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
7 отзывов
В гости к виноделам Латвии: индивидуальная экскурсия
Узнайте, как в Латвии производят уникальное вино из местных ягод и фруктов. Посетите винодельню, насладитесь дегустацией и историей Сигулды
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
от 110 за всё до 5 чел.
Рижский модерн
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
12 отзывов
Рижский модерн: путешествие по архитектурным шедеврам Риги
Приглашаем на уникальное путешествие по улицам Риги, где каждый дом расскажет свою уникальную историю
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 55 за всё до 5 чел.
Рига - цветок средневековья
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
8 отзывов
Рига: секреты средневековья в церквях и символах
Погрузитесь в атмосферу средневековой Риги, раскрывая тайные знаки и истории, скрытые в стенах старинных церквей
Завтра в 15:00
10 июня в 09:00
65 за всё до 8 чел.
Рундальский дворец и Бауский замок - застывшая музыка прошлого
🚗 На машине
Индивидуальная
5.5 часов
12 отзывов
Рундальский дворец и Бауский замок: великолепие архитектуры Риги
Погрузитесь в атмосферу галантного века, исследуя средневековый Бауский замок и барочный Рундальский дворец в Риге
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
187 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Вера
    2 июня 2024
    Старая Рига - история и современность
    С удовольствием посмотрели Ригу с гидом Татьяной. Было легко и интересно. Задавали вопросы, обсуждали и смотрели. Нам понравилось. Спасибо
  • Л
    Люсьена
    1 июня 2024
    Божественная Сигулда в тени креста и меча
    Нам всё очень понравилось и транспорт перемещения, и рассказ, и общение! Всё было очень хорошо организованно и проведенно 👍
  • М
    Максим
    31 мая 2024
    История, архитектура и легенды Старой Риги
    Инга провела очень интересную экскурсию и смогла увлечь наших трёх детей-подростков легендами о Риге. Мы много двигались, ныряли в закоулки,
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    проходили лабиринты двориков в сердце Старой Риги. Инга чувствует настроение и интерес своих клиентов с полуслова. Спасибо, Инга, большое за экскурсию, прогулку и Ваш позитив!

  • O
    Olya
    24 мая 2024
    Легенды средневековой Риги
    Лина провела нас по старому городу, показала интересные здания, рассказала городские легенды. 2.5 часа пролетели быстро.
  • А
    Анна
    21 мая 2024
    Божественная Сигулда в тени креста и меча
    Лучшая экскурсия на который мы были. Александра рассказывает очень интересно, колоссальное количество исторических фактов. Маршрут приятный, вдоволь можно насладиться каждой локацией. Очень рекомендуем к посещению. Остались максимально приятные впечатления.
  • А
    Анна
    21 мая 2024
    Вечерняя Рига
    Замечательная экскурсия. Лия влюбила в город с первого взгляда. Очень много полезной, интересной информации. Увлекательный и разнообразный маршрут. Рекомендуем к посещению.
  • Е
    Екатерина
    20 мая 2024
    Ежедневная прогулка по Риге
    Татьяна - великолепный рассказчик. Показала нам Ригу и познакомила с её историей. Нам было интересно. Спасибо!
  • G
    Galina
    20 мая 2024
    Рига с воды: групповая прогулка
    В следующий раз обратимся точно к Александру, такой он экскурсовод: знающий и очень приятный человек.
  • Г
    Галина
    20 мая 2024
    Ежедневная прогулка по Риге
    Простое бронирование экскурсии, отличный экскурсовод, получила огромное удовольствие от экскурсии и много новой и полезной информации о городе.
  • В
    Ванда
    20 мая 2024
    Ежедневная прогулка по Риге
    Отличная экскурсия! Было очень интересно. Время прошло быстро и приятно. Спасибо большое за экскурсию!

Ответы на вопросы от путешественников по Риге в категории «Летние»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Риге
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 45
  1. Ежедневная прогулка по Риге
  2. Легенды средневековой Риги
  3. История, архитектура и легенды Старой Риги
  4. Первое свидание с Ригой
  5. Интриги Риги
Какие места ещё посмотреть в Риге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Старая Рига
  3. Старый город
  4. Домский собор
  5. Домской Собор
  6. Домская площадь
  7. Турайда
  8. Церковь св. Яна
  9. Собор Святого Петра
  10. Памятник Свободы
Сколько стоит экскурсия по Риге в июне 2024
Сейчас в Риге в категории "Летние" можно забронировать 52 экскурсии от 10 до 254. Туристы уже оставили гидам 2460 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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