1 чел.
По популярности
Мини-группа
2 часа
Групповая прогулка по историческим достопримечательностям Риги
Вас ждет увлекательное путешествие по Старой Риге, где каждый уголок хранит свои тайны и истории. Вместе мы раскроем великолепие латвийской столицы
Начало: В Старом городе, около Пороховой башни
Расписание: ежедневно в 15:15
Завтра в 15:15
10 июня в 15:15
€20 за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Популярное предложение
Легенды средневековой Риги: путешествие в прошлое
Загадочные улочки, древние легенды и уникальные истории ожидают вас во время прогулки по средневековой Риге
Начало: Ратушная площадь
Сегодня в 12:30
Завтра в 09:00
€65 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
История, архитектура и легенды Старой Риги: погружение в средневековье
Приглашаем на увлекательную прогулку по Старой Риге, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Сегодня в 12:30
Завтра в 15:00
€65 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Первое свидание с Ригой: средневековье, архитектура, легенды
Погрузитесь в 800-летнюю историю Риги: от средневековых улочек до архитектурных шедевров. Эта экскурсия станет вашим идеальным первым свиданием с городом
Начало: Памятник Свободы
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
€59 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Интриги Риги: секреты фасадов и исторические достопримечательности
Погрузитесь в мир загадок и символов Риги, где каждый фасад рассказывает свою уникальную историю. Исследуйте город под новым углом
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
€65 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Вкусные прогулки по Риге: погружение в мир гастрономии
Откройте вкус Риги через уникальные кафе и рестораны, которые скрыты от глаз туристов. Ваш личный гид покажет город с новой стороны
Начало: Aspazijas blv. 5
12 июня в 11:00
13 июня в 11:00
€79 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Балтийская Ривьера: увлекательная автомобильная экскурсия в Юрмалу из Риги
Погрузитесь в атмосферу Юрмалы, где солнце, море и уникальная архитектура создают неповторимое настроение. Вас ждет познавательное путешествие
10 июня в 09:00
12 июня в 14:00
€165 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Рига для своих на авто и пешком
Увидеть старинные улочки, подняться на секретную панорамную площадку и посетить «русскую деревню»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
от €120 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Тайны Старой Риги: историческое путешествие по загадочным местам
Загляните в прошлое Риги, где каждый уголок хранит свои тайны и истории. Подарите себе незабываемые впечатления
Начало: Пороховая башня
Сегодня в 15:30
Завтра в 09:30
€65 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
2 часа
Рига как на ладони: путешествие по историческому центру
Погрузитесь в атмосферу Риги, исследуя её уникальные храмы и замки. Откройте для себя тайны города с высоты птичьего полета
Начало: ваш отель
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€65 за всё до 7 чел.
Групповая
1 час
Рига с воды: групповая прогулка
Водная экскурсия по Риге: полюбуйтесь памятником Свободы, Домским собором и Рижским замком. Узнайте историю города, наслаждаясь видами с реки
Начало: У Национальной оперы
Завтра в 13:00
10 июня в 11:00
€10 за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Истории Старой Риги - Путешествие в сердце Латвии
Загадочная Старая Рига раскрывает свои тайны: от основания города до жизни средневековых рижан
Начало: У часов LAIMA
Сегодня в 16:00
Завтра в 08:00
€85 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Вечерняя прогулка по Риге: история, легенды и архитектура
Погрузитесь в атмосферу Средневековья, слушая рижские легенды и исследуя исторические площади и здания в свете вечерних огней
Начало: У памятника Свободы
10 июня в 14:00
11 июня в 14:00
€65 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4 часа
Большой обзор Риги: самые интересные места за 4 часа
Проследить эпохи развития города и его архитектуры на большой прогулке по центру
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:00
€105 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Вечерняя экскурсия по загадочной Старой Риге для группы до 4 человек
Погрузитесь в атмосферу таинственной Риги, где каждый уголок хранит свои легенды и истории. Эта экскурсия откроет город с новой стороны
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
€65 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Старая Рига - путешествие сквозь историю и современность
Погрузитесь в атмосферу Старой Риги: от узких улочек до гастрономических изысков. Индивидуальная экскурсия раскроет все тайны города
Начало: На Домской площади
Сегодня в 12:30
Завтра в 09:30
€60 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
Рига - кинозвезда: экскурсия по местам съемок культовых фильмов
Присоединяйтесь к уникальной прогулке по Риге, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю из мира кино
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
€67 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
5.5 часов
Божественная Сигулда: путешествие сквозь время и природу Латвии
Погрузитесь в мир средневековья и природных чудес в Сигулде. Откройте для себя замки, легенды и дыхание древности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€174 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Влюбиться в Ригу за один день: путешествие по историческим местам
Погрузитесь в атмосферу Риги, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Вас ждут легенды, архитектурные шедевры и неповторимый дух города
Начало: У памятника Свободы
12 июня в 10:00
13 июня в 10:00
€65 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Юрмала - курорт романтиков: экскурсия с личным гидом
Погрузитесь в атмосферу курортной Юрмалы, где каждый уголок хранит истории любви, творчества и природной гармонии
Завтра в 15:00
10 июня в 08:00
€160 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Рижские фантазии на тему модерна: архитектурное путешествие
Познакомьтесь с уникальными архитектурными шедеврами модерна в Риге, включая знаменитые работы Эйзенштейна и Пекшена
Начало: Национальная Опера
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
€65 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Большая прогулка по Старой Риге: средневековье и модерн
Погрузитесь в атмосферу Риги: от средневековых башен до удивительных домов в стиле модерн. Индивидуальная экскурсия, которая запомнится надолго
10 июня в 08:00
11 июня в 14:00
€120 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Уникальный трансфер с экскурсией по Риге: история, архитектура и бальзам
Ваше короткое ожидание в Риге может превратиться в незабываемое приключение! Встреча в аэропорту, личная экскурсия по городу и возвращение обратно
12 июня в 06:00
13 июня в 06:00
€85 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Секреты Старой Риги: Путешествие по историческим улицам
Погрузитесь в атмосферу Средневековья на индивидуальной экскурсии по Старой Риге. Узнайте секреты древнего города и его легенды
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:00
€65 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Большой рижский центр: модерн, эклектика и деревянное зодчество
Погрузитесь в атмосферу Риги, прогуливаясь по её историческому центру с уникальной архитектурой модерна и деревянными домами
Начало: У часов Laima
Сегодня в 12:30
Завтра в 09:00
€68 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Загадки Домского собора: путешествие в сердце Риги
Погрузитесь в удивительный мир Домского собора Риги, где каждый камень хранит истории веков. Вас ждут невероятные открытия и уникальные рассказы
Начало: На Домской площади
Сегодня в 12:30
Завтра в 14:00
€15 за человека
Групповая
1.5 часа
Тайны Домского собора: путешествие в сердце Риги
Погрузитесь в восемь столетий истории Домского собора Риги, где каждый камень хранит тайны прошлого
Начало: У билетной кассы в Домском соборе
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 12:30
10 июня в 12:30
11 июня в 12:30
€10 за человека
Групповая
10 часов
Замки и парки Цесис: путешествие из Риги в сердце истории и природы
Погрузитесь в атмосферу средневековья и природной красоты, посетив замки и парки Цесис. Идеальное путешествие для любителей истории и живописных пейзажей
Начало: В Риге в месте вашего проживания
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 09:00
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
€30 за человека
Индивидуальная
1.5 часа
Попробовать рождественскую Ригу на вкус: гастрономическое приключение
Погрузитесь в атмосферу праздника с экскурсией по рождественской Риге. Вас ждут уютные улицы, вкусный глинтвейн и теплые встречи
Начало: По договоренности
12 июня в 11:30
13 июня в 11:30
от €65 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Несколько часов в Риге: от аэропорта до сердца города и обратно
Откройте для себя красоту Риги в короткой экскурсии из аэропорта. Познакомьтесь с историей и архитектурой, прогуляйтесь по улице Альберта
Сегодня в 13:00
Завтра в 15:00
€60 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Неповторимое путешествие по Республике улицы Миера в Риге
Погрузитесь в мир креатива и искусства с экскурсией по Республике улицы Миера. Узнайте Ригу с неожиданной стороны
Начало: Ģertrūdes baznīca
12 июня в 12:00
13 июня в 12:00
€65 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
2 часа
Сакральные памятники Средневековой Риги: путешествие в историю
Откройте для себя величие и красоту сакральных памятников Старой Риги в уникальной индивидуальной экскурсии
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€65 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Сигулда и Турайда: от Ливонского ордена до наших дней
Разобраться в прошлом Латвии и начать лучше понимать ее настоящее в живописном авто-туре
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от €150 за всё до 5 чел.
Фотопрогулка
1 час
Фотосвидание с Ригой: ваша уникальная фотоистория в сердце Прибалтики
Откройте для себя красоту Старой Риги во время индивидуальной фото-прогулки, где каждый снимок расскажет свою историю
Завтра в 11:00
15 июня в 10:00
€90 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
6 часов
Путешествие по замкам Даугавы: от древних ливов до латышского эпоса
Откройте для себя мир легенд и историй на берегах Даугавы. Путешествие по замкам Даугавы - это погружение в древнюю историю Латвии
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
от €170 за всё до 5 чел.
Фотопрогулка
1.5 часа
Фотопрогулка по Старой Риге: погружение в историю и красоту
Познакомьтесь с живописными уголками Риги и запечатлейте моменты на профессиональные фотографии во время уникальной фотопрогулки
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€120 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Истории средневековой Риги: прогулка по узким улочкам и историческим зданиям
Познакомьтесь с Ригой, её восьмивековой историей и уникальной архитектурой. Прогуляйтесь по узким улочкам и насладитесь атмосферой средневековья
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€65 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Новогодняя Рига: уникальное путешествие по средневековым улочкам
Погрузитесь в атмосферу праздника с экскурсией по Новогодней Риге. Узкие улочки, рождественские базары и уютные кафе ждут вас
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от €53 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
Неспокойная прогулка по Московскому форштадту Риги: история и культура
Погрузитесь в атмосферу Московского форштадта Риги, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю
Начало: Центральный рынок
12 июня в 12:00
14 июня в 11:00
€79 за всё до 2 чел.
Фотопрогулка
2 часа
Костюмированная фотопрогулка «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона»
Погрузитесь в атмосферу викторианской эпохи на костюмированной фотопрогулке по Риге, следуя по стопам Шерлока Холмса и доктора Ватсона
Начало: в Старом городе
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
€185 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
4 часа
Еврейская Рига - семейные истории
Узнать о еврейская общине Риги, увидеть синагогу, еврейскую школу и гетто
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
от €120 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
В гости к виноделам Латвии: индивидуальная экскурсия
Узнайте, как в Латвии производят уникальное вино из местных ягод и фруктов. Посетите винодельню, насладитесь дегустацией и историей Сигулды
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
от €110 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Рижский модерн: путешествие по архитектурным шедеврам Риги
Приглашаем на уникальное путешествие по улицам Риги, где каждый дом расскажет свою уникальную историю
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от €55 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Рига: секреты средневековья в церквях и символах
Погрузитесь в атмосферу средневековой Риги, раскрывая тайные знаки и истории, скрытые в стенах старинных церквей
Завтра в 15:00
10 июня в 09:00
€65 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
5.5 часов
Рундальский дворец и Бауский замок: великолепие архитектуры Риги
Погрузитесь в атмосферу галантного века, исследуя средневековый Бауский замок и барочный Рундальский дворец в Риге
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
€187 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВера2 июня 2024С удовольствием посмотрели Ригу с гидом Татьяной. Было легко и интересно. Задавали вопросы, обсуждали и смотрели. Нам понравилось. Спасибо
- ЛЛюсьена1 июня 2024Нам всё очень понравилось и транспорт перемещения, и рассказ, и общение! Всё было очень хорошо организованно и проведенно 👍
- ММаксим31 мая 2024Инга провела очень интересную экскурсию и смогла увлечь наших трёх детей-подростков легендами о Риге. Мы много двигались, ныряли в закоулки,
- OOlya24 мая 2024Лина провела нас по старому городу, показала интересные здания, рассказала городские легенды. 2.5 часа пролетели быстро.
- ААнна21 мая 2024Лучшая экскурсия на который мы были. Александра рассказывает очень интересно, колоссальное количество исторических фактов. Маршрут приятный, вдоволь можно насладиться каждой локацией. Очень рекомендуем к посещению. Остались максимально приятные впечатления.
- ААнна21 мая 2024Замечательная экскурсия. Лия влюбила в город с первого взгляда. Очень много полезной, интересной информации. Увлекательный и разнообразный маршрут. Рекомендуем к посещению.
- ЕЕкатерина20 мая 2024Татьяна - великолепный рассказчик. Показала нам Ригу и познакомила с её историей. Нам было интересно. Спасибо!
- GGalina20 мая 2024В следующий раз обратимся точно к Александру, такой он экскурсовод: знающий и очень приятный человек.
- ГГалина20 мая 2024Простое бронирование экскурсии, отличный экскурсовод, получила огромное удовольствие от экскурсии и много новой и полезной информации о городе.
- ВВанда20 мая 2024Отличная экскурсия! Было очень интересно. Время прошло быстро и приятно. Спасибо большое за экскурсию!
Ответы на вопросы от путешественников по Риге в категории «Летние»
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