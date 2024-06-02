Экскурсии по Старой Риге

Найдено 26 экскурсий в категории «Старая Рига» в Риге на русском языке, цены от €10. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Легенды средневековой Риги
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
199 отзывов
Популярное предложение
Легенды средневековой Риги: путешествие в прошлое
Загадочные улочки, древние легенды и уникальные истории ожидают вас во время прогулки по средневековой Риге
Начало: Ратушная площадь
Сегодня в 12:30
Завтра в 09:00
65 за всё до 10 чел.
История, архитектура и легенды Старой Риги
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
208 отзывов
История, архитектура и легенды Старой Риги: погружение в средневековье
Приглашаем на увлекательную прогулку по Старой Риге, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Сегодня в 12:30
Завтра в 15:00
65 за всё до 5 чел.
Первое свидание с Ригой
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
147 отзывов
Первое свидание с Ригой: средневековье, архитектура, легенды
Погрузитесь в 800-летнюю историю Риги: от средневековых улочек до архитектурных шедевров. Эта экскурсия станет вашим идеальным первым свиданием с городом
Начало: Памятник Свободы
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
59 за всё до 10 чел.
Интриги Риги
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
59 отзывов
Интриги Риги: секреты фасадов и исторические достопримечательности
Погрузитесь в мир загадок и символов Риги, где каждый фасад рассказывает свою уникальную историю. Исследуйте город под новым углом
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
65 за всё до 10 чел.
Рига для своих на авто и пешком
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
60 отзывов
Рига для своих на авто и пешком
Увидеть старинные улочки, подняться на секретную панорамную площадку и посетить «русскую деревню»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
от 120 за всё до 4 чел.
Тайны Старой Риги
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
46 отзывов
Тайны Старой Риги: историческое путешествие по загадочным местам
Загляните в прошлое Риги, где каждый уголок хранит свои тайны и истории. Подарите себе незабываемые впечатления
Начало: Пороховая башня
Сегодня в 15:30
Завтра в 09:30
65 за всё до 8 чел.
Рига как на ладони
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
47 отзывов
Рига как на ладони: путешествие по историческому центру
Погрузитесь в атмосферу Риги, исследуя её уникальные храмы и замки. Откройте для себя тайны города с высоты птичьего полета
Начало: ваш отель
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
65 за всё до 7 чел.
Рига с воды: групповая прогулка
Групповая
1 час
48 отзывов
Рига с воды: групповая прогулка
Водная экскурсия по Риге: полюбуйтесь памятником Свободы, Домским собором и Рижским замком. Узнайте историю города, наслаждаясь видами с реки
Начало: У Национальной оперы
Завтра в 13:00
10 июня в 11:00
10 за человека
Истории Старой Риги
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
171 отзыв
Истории Старой Риги - Путешествие в сердце Латвии
Загадочная Старая Рига раскрывает свои тайны: от основания города до жизни средневековых рижан
Начало: У часов LAIMA
Сегодня в 16:00
Завтра в 08:00
85 за всё до 4 чел.
Вечерняя Рига
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
74 отзыва
Вечерняя прогулка по Риге: история, легенды и архитектура
Погрузитесь в атмосферу Средневековья, слушая рижские легенды и исследуя исторические площади и здания в свете вечерних огней
Начало: У памятника Свободы
10 июня в 14:00
11 июня в 14:00
65 за всё до 6 чел.
Большой обзор Риги: самые интересные места за 4 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
65 отзывов
Большой обзор Риги: самые интересные места за 4 часа
Проследить эпохи развития города и его архитектуры на большой прогулке по центру
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:00
105 за всё до 10 чел.
Загадки Старой Риги
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
17 отзывов
Вечерняя экскурсия по загадочной Старой Риге для группы до 4 человек
Погрузитесь в атмосферу таинственной Риги, где каждый уголок хранит свои легенды и истории. Эта экскурсия откроет город с новой стороны
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
65 за всё до 6 чел.
Старая Рига - история и современность
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
99 отзывов
Старая Рига - путешествие сквозь историю и современность
Погрузитесь в атмосферу Старой Риги: от узких улочек до гастрономических изысков. Индивидуальная экскурсия раскроет все тайны города
Начало: На Домской площади
Сегодня в 12:30
Завтра в 09:30
60 за всё до 3 чел.
Рига - кинозвезда. Самые яркие эпизоды
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
34 отзыва
Рига - кинозвезда: экскурсия по местам съемок культовых фильмов
Присоединяйтесь к уникальной прогулке по Риге, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю из мира кино
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
67 за всё до 8 чел.
Большая прогулка по Старой Риге и знакомство с рижским модерном
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
16 отзывов
Большая прогулка по Старой Риге: средневековье и модерн
Погрузитесь в атмосферу Риги: от средневековых башен до удивительных домов в стиле модерн. Индивидуальная экскурсия, которая запомнится надолго
10 июня в 08:00
11 июня в 14:00
120 за всё до 4 чел.
Рига проездом
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
32 отзыва
Уникальный трансфер с экскурсией по Риге: история, архитектура и бальзам
Ваше короткое ожидание в Риге может превратиться в незабываемое приключение! Встреча в аэропорту, личная экскурсия по городу и возвращение обратно
12 июня в 06:00
13 июня в 06:00
85 за всё до 4 чел.
Секреты Старой Риги
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
7 отзывов
Секреты Старой Риги: Путешествие по историческим улицам
Погрузитесь в атмосферу Средневековья на индивидуальной экскурсии по Старой Риге. Узнайте секреты древнего города и его легенды
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:00
65 за всё до 5 чел.
Загадки Домского собора
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
1 отзыв
Загадки Домского собора: путешествие в сердце Риги
Погрузитесь в удивительный мир Домского собора Риги, где каждый камень хранит истории веков. Вас ждут невероятные открытия и уникальные рассказы
Начало: На Домской площади
Сегодня в 12:30
Завтра в 14:00
15 за человека
Несколько часов в Риге. Из аэропорта в город и обратно
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
9 отзывов
Несколько часов в Риге: от аэропорта до сердца города и обратно
Откройте для себя красоту Риги в короткой экскурсии из аэропорта. Познакомьтесь с историей и архитектурой, прогуляйтесь по улице Альберта
Сегодня в 13:00
Завтра в 15:00
60 за всё до 2 чел.
Сакральные памятники Средневековой Риги
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
7 отзывов
Сакральные памятники Средневековой Риги: путешествие в историю
Откройте для себя величие и красоту сакральных памятников Старой Риги в уникальной индивидуальной экскурсии
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
65 за всё до 4 чел.
Истории средневековой Риги
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
80 отзывов
Истории средневековой Риги: прогулка по узким улочкам и историческим зданиям
Познакомьтесь с Ригой, её восьмивековой историей и уникальной архитектурой. Прогуляйтесь по узким улочкам и насладитесь атмосферой средневековья
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
65 за всё до 4 чел.
Костюмированная фотопрогулка «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона»
🚶 Пешая
Фотопрогулка
2 часа
6 отзывов
Костюмированная фотопрогулка «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона»
Погрузитесь в атмосферу викторианской эпохи на костюмированной фотопрогулке по Риге, следуя по стопам Шерлока Холмса и доктора Ватсона
Начало: в Старом городе
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
185 за всё до 2 чел.
Рига - цветок средневековья
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
8 отзывов
Рига: секреты средневековья в церквях и символах
Погрузитесь в атмосферу средневековой Риги, раскрывая тайные знаки и истории, скрытые в стенах старинных церквей
Завтра в 15:00
10 июня в 09:00
65 за всё до 8 чел.
Старая Рига сквозь времена и эпохи
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
100 отзывов
Старая Рига сквозь времена: от средневековья до наших дней
Откройте для себя сокровища Старой Риги в увлекательной прогулке по историческому центру, полной легенд и архитектурных шедевров
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от 65 за всё до 4 чел.
Тайны рижского модерна
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Тайны рижского модерна
Увидеть самые яркие модернистские здания города и расшифровать их символику с профессиональным гидом
Начало: Ратушная площадь у здания Ратуши
Сегодня в 12:30
Завтра в 09:00
65 за всё до 5 чел.
Квест-прогулка по Риге - для взрослых и детей
🚶 Пешая
Квест
2.5 часа
Квест-прогулка по Риге - для взрослых и детей
Оригинальный способ познакомиться со столицей Латвии без гида
Начало: В районе улицы Альберта
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
30 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Вера
    2 июня 2024
    Старая Рига - история и современность
    С удовольствием посмотрели Ригу с гидом Татьяной. Было легко и интересно. Задавали вопросы, обсуждали и смотрели. Нам понравилось. Спасибо
  • М
    Максим
    31 мая 2024
    История, архитектура и легенды Старой Риги
    Инга провела очень интересную экскурсию и смогла увлечь наших трёх детей-подростков легендами о Риге. Мы много двигались, ныряли в закоулки,
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    проходили лабиринты двориков в сердце Старой Риги. Инга чувствует настроение и интерес своих клиентов с полуслова. Спасибо, Инга, большое за экскурсию, прогулку и Ваш позитив!

  • O
    Olya
    24 мая 2024
    Легенды средневековой Риги
    Лина провела нас по старому городу, показала интересные здания, рассказала городские легенды. 2.5 часа пролетели быстро.
  • А
    Анна
    21 мая 2024
    Вечерняя Рига
    Замечательная экскурсия. Лия влюбила в город с первого взгляда. Очень много полезной, интересной информации. Увлекательный и разнообразный маршрут. Рекомендуем к посещению.
  • G
    Galina
    20 мая 2024
    Рига с воды: групповая прогулка
    В следующий раз обратимся точно к Александру, такой он экскурсовод: знающий и очень приятный человек.
  • А
    Андрей
    17 мая 2024
    Интриги Риги
    Великолепно! Спасибо Елене за прекрасную экскурсию.
    Великолепно! Спасибо Елене за прекрасную экскурсиюВеликолепно! Спасибо Елене за прекрасную экскурсиюВеликолепно! Спасибо Елене за прекрасную экскурсиюВеликолепно! Спасибо Елене за прекрасную экскурсию
  • О
    Ольга
    14 мая 2024
    Первое свидание с Ригой
    Все было хорошо организованно. Гид также ответил на все мои вопросы во время экскурсии. Спасибо.
  • О
    Ольга
    12 мая 2024
    Тайны Старой Риги
    Очень интересный маршрут и прекрасный экскурсовод Александра. Она очень много знает, увлекает рассказом, благодаря Александре, мы очень много узнали о
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    Риге, истории, культуре. Александра нам дала очень хорошие советы по другим экскурсиям тоже. Очень рекомендуем поехать с ней в Рундальский дворец тоже! Очень приятный человек в общении и профессионал своего дела!

  • Е
    Екатерина
    3 мая 2024
    Рига проездом
    Была эпичная прогулка: ночью гулять по Риге
  • K
    Katia
    29 апреля 2024
    История, архитектура и легенды Старой Риги
    Экскурсия по старому городу Риги на троих была незабываемым опытом! Инга была очень знающей и увлекательной рассказчицой, которая позволил нам
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    окунуться в историю и культуру этого удивительного места. Двухчасовая индивидуальная экскурсия позволила нам увидеть и почувствовать всю прелесть старой Риги. Большое спасибо за такой замечательный опыт!

    Экскурсия по старому городу Риги на троих была незабываемым опытом! Инга была очень знающей и увлекательной

Ответы на вопросы от путешественников по Риге в категории «Старая Рига»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Риге
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 26
  1. Легенды средневековой Риги
  2. История, архитектура и легенды Старой Риги
  3. Первое свидание с Ригой
  4. Интриги Риги
  5. Рига для своих на авто и пешком
Какие места ещё посмотреть в Риге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Старая Рига
  3. Старый город
  4. Домский собор
  5. Домской Собор
  6. Домская площадь
  7. Турайда
  8. Церковь св. Яна
  9. Собор Святого Петра
  10. Памятник Свободы
Сколько стоит экскурсия по Риге в июне 2024
Сейчас в Риге в категории "Старая Рига" можно забронировать 26 экскурсий и билетов от 10 до 185. Туристы уже оставили гидам 1540 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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