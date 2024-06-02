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Популярное предложение
Легенды средневековой Риги: путешествие в прошлое
Загадочные улочки, древние легенды и уникальные истории ожидают вас во время прогулки по средневековой Риге
Начало: Ратушная площадь
Сегодня в 12:30
Завтра в 09:00
€65 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
История, архитектура и легенды Старой Риги: погружение в средневековье
Приглашаем на увлекательную прогулку по Старой Риге, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Сегодня в 12:30
Завтра в 15:00
€65 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Первое свидание с Ригой: средневековье, архитектура, легенды
Погрузитесь в 800-летнюю историю Риги: от средневековых улочек до архитектурных шедевров. Эта экскурсия станет вашим идеальным первым свиданием с городом
Начало: Памятник Свободы
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
€59 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Интриги Риги: секреты фасадов и исторические достопримечательности
Погрузитесь в мир загадок и символов Риги, где каждый фасад рассказывает свою уникальную историю. Исследуйте город под новым углом
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
€65 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Рига для своих на авто и пешком
Увидеть старинные улочки, подняться на секретную панорамную площадку и посетить «русскую деревню»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
от €120 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Тайны Старой Риги: историческое путешествие по загадочным местам
Загляните в прошлое Риги, где каждый уголок хранит свои тайны и истории. Подарите себе незабываемые впечатления
Начало: Пороховая башня
Сегодня в 15:30
Завтра в 09:30
€65 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
2 часа
Рига как на ладони: путешествие по историческому центру
Погрузитесь в атмосферу Риги, исследуя её уникальные храмы и замки. Откройте для себя тайны города с высоты птичьего полета
Начало: ваш отель
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€65 за всё до 7 чел.
Групповая
1 час
Рига с воды: групповая прогулка
Водная экскурсия по Риге: полюбуйтесь памятником Свободы, Домским собором и Рижским замком. Узнайте историю города, наслаждаясь видами с реки
Начало: У Национальной оперы
Завтра в 13:00
10 июня в 11:00
€10 за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Истории Старой Риги - Путешествие в сердце Латвии
Загадочная Старая Рига раскрывает свои тайны: от основания города до жизни средневековых рижан
Начало: У часов LAIMA
Сегодня в 16:00
Завтра в 08:00
€85 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Вечерняя прогулка по Риге: история, легенды и архитектура
Погрузитесь в атмосферу Средневековья, слушая рижские легенды и исследуя исторические площади и здания в свете вечерних огней
Начало: У памятника Свободы
10 июня в 14:00
11 июня в 14:00
€65 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4 часа
Большой обзор Риги: самые интересные места за 4 часа
Проследить эпохи развития города и его архитектуры на большой прогулке по центру
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:00
€105 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Вечерняя экскурсия по загадочной Старой Риге для группы до 4 человек
Погрузитесь в атмосферу таинственной Риги, где каждый уголок хранит свои легенды и истории. Эта экскурсия откроет город с новой стороны
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
€65 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Старая Рига - путешествие сквозь историю и современность
Погрузитесь в атмосферу Старой Риги: от узких улочек до гастрономических изысков. Индивидуальная экскурсия раскроет все тайны города
Начало: На Домской площади
Сегодня в 12:30
Завтра в 09:30
€60 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
Рига - кинозвезда: экскурсия по местам съемок культовых фильмов
Присоединяйтесь к уникальной прогулке по Риге, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю из мира кино
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
€67 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Большая прогулка по Старой Риге: средневековье и модерн
Погрузитесь в атмосферу Риги: от средневековых башен до удивительных домов в стиле модерн. Индивидуальная экскурсия, которая запомнится надолго
10 июня в 08:00
11 июня в 14:00
€120 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Уникальный трансфер с экскурсией по Риге: история, архитектура и бальзам
Ваше короткое ожидание в Риге может превратиться в незабываемое приключение! Встреча в аэропорту, личная экскурсия по городу и возвращение обратно
12 июня в 06:00
13 июня в 06:00
€85 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Секреты Старой Риги: Путешествие по историческим улицам
Погрузитесь в атмосферу Средневековья на индивидуальной экскурсии по Старой Риге. Узнайте секреты древнего города и его легенды
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:00
€65 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Загадки Домского собора: путешествие в сердце Риги
Погрузитесь в удивительный мир Домского собора Риги, где каждый камень хранит истории веков. Вас ждут невероятные открытия и уникальные рассказы
Начало: На Домской площади
Сегодня в 12:30
Завтра в 14:00
€15 за человека
Индивидуальная
2 часа
Несколько часов в Риге: от аэропорта до сердца города и обратно
Откройте для себя красоту Риги в короткой экскурсии из аэропорта. Познакомьтесь с историей и архитектурой, прогуляйтесь по улице Альберта
Сегодня в 13:00
Завтра в 15:00
€60 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
2 часа
Сакральные памятники Средневековой Риги: путешествие в историю
Откройте для себя величие и красоту сакральных памятников Старой Риги в уникальной индивидуальной экскурсии
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€65 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Истории средневековой Риги: прогулка по узким улочкам и историческим зданиям
Познакомьтесь с Ригой, её восьмивековой историей и уникальной архитектурой. Прогуляйтесь по узким улочкам и насладитесь атмосферой средневековья
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€65 за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
2 часа
Костюмированная фотопрогулка «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона»
Погрузитесь в атмосферу викторианской эпохи на костюмированной фотопрогулке по Риге, следуя по стопам Шерлока Холмса и доктора Ватсона
Начало: в Старом городе
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
€185 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Рига: секреты средневековья в церквях и символах
Погрузитесь в атмосферу средневековой Риги, раскрывая тайные знаки и истории, скрытые в стенах старинных церквей
Завтра в 15:00
10 июня в 09:00
€65 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
2 часа
Старая Рига сквозь времена: от средневековья до наших дней
Откройте для себя сокровища Старой Риги в увлекательной прогулке по историческому центру, полной легенд и архитектурных шедевров
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от €65 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Тайны рижского модерна
Увидеть самые яркие модернистские здания города и расшифровать их символику с профессиональным гидом
Начало: Ратушная площадь у здания Ратуши
Сегодня в 12:30
Завтра в 09:00
€65 за всё до 5 чел.
Квест
2.5 часа
Квест-прогулка по Риге - для взрослых и детей
Оригинальный способ познакомиться со столицей Латвии без гида
Начало: В районе улицы Альберта
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
€30 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ВВера2 июня 2024С удовольствием посмотрели Ригу с гидом Татьяной. Было легко и интересно. Задавали вопросы, обсуждали и смотрели. Нам понравилось. Спасибо
- ММаксим31 мая 2024Инга провела очень интересную экскурсию и смогла увлечь наших трёх детей-подростков легендами о Риге. Мы много двигались, ныряли в закоулки,
- OOlya24 мая 2024Лина провела нас по старому городу, показала интересные здания, рассказала городские легенды. 2.5 часа пролетели быстро.
- ААнна21 мая 2024Замечательная экскурсия. Лия влюбила в город с первого взгляда. Очень много полезной, интересной информации. Увлекательный и разнообразный маршрут. Рекомендуем к посещению.
- GGalina20 мая 2024В следующий раз обратимся точно к Александру, такой он экскурсовод: знающий и очень приятный человек.
- ААндрей17 мая 2024Великолепно! Спасибо Елене за прекрасную экскурсию.
- ООльга14 мая 2024Все было хорошо организованно. Гид также ответил на все мои вопросы во время экскурсии. Спасибо.
- ООльга12 мая 2024Очень интересный маршрут и прекрасный экскурсовод Александра. Она очень много знает, увлекает рассказом, благодаря Александре, мы очень много узнали о
- ЕЕкатерина3 мая 2024Была эпичная прогулка: ночью гулять по Риге
- KKatia29 апреля 2024Экскурсия по старому городу Риги на троих была незабываемым опытом! Инга была очень знающей и увлекательной рассказчицой, которая позволил нам
Ответы на вопросы от путешественников по Риге в категории «Старая Рига»
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