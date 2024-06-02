В Вера Старая Рига - история и современность С удовольствием посмотрели Ригу с гидом Татьяной. Было легко и интересно. Задавали вопросы, обсуждали и смотрели. Нам понравилось. Спасибо

М Максим История, архитектура и легенды Старой Риги читать дальше проходили лабиринты двориков в сердце Старой Риги. Инга чувствует настроение и интерес своих клиентов с полуслова. Спасибо, Инга, большое за экскурсию, прогулку и Ваш позитив! Инга провела очень интересную экскурсию и смогла увлечь наших трёх детей-подростков легендами о Риге. Мы много двигались, ныряли в закоулки,

O Olya Легенды средневековой Риги Лина провела нас по старому городу, показала интересные здания, рассказала городские легенды. 2.5 часа пролетели быстро.

А Анна Вечерняя Рига Замечательная экскурсия. Лия влюбила в город с первого взгляда. Очень много полезной, интересной информации. Увлекательный и разнообразный маршрут. Рекомендуем к посещению.

G Galina Рига с воды: групповая прогулка В следующий раз обратимся точно к Александру, такой он экскурсовод: знающий и очень приятный человек.

А Андрей Интриги Риги Великолепно! Спасибо Елене за прекрасную экскурсию.

О Ольга Первое свидание с Ригой Все было хорошо организованно. Гид также ответил на все мои вопросы во время экскурсии. Спасибо.

О Ольга Тайны Старой Риги читать дальше Риге, истории, культуре. Александра нам дала очень хорошие советы по другим экскурсиям тоже. Очень рекомендуем поехать с ней в Рундальский дворец тоже! Очень приятный человек в общении и профессионал своего дела! Очень интересный маршрут и прекрасный экскурсовод Александра. Она очень много знает, увлекает рассказом, благодаря Александре, мы очень много узнали о

Е Екатерина Рига проездом Была эпичная прогулка: ночью гулять по Риге