Tatjana B. проводит ещё 4 экскурсии

Латвия — прекрасная земля, наделённая многими природными богатствами и красотами, способными удовлетворить самые изыскательные вкусы туриста. Одним из таких мест и является город 🏙️ здоровья — Юрмала, имеющий идеальное месторасположение- всего в 15 км от аэропорта и в 25 км от центра Риги.

Ценнейшими природными ресурсами Юрмалы являются: воздух, насыщенный морскими ионами и ароматом сосен, белый кварцевый песок пляжей, минеральные воды.

Гордостью Юрмалы несомненно является одно из крупнейших собраний наследия исторической уникальной деревянной архитектуры в Латвии. А также популярнейший в Латвии летний концертный зал Дзинтари.

Юрмала обязательно станет вашим регулярным местом отдыха! Приезжайте!