Tatjana B. проводит ещё 4 экскурсии

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Юрмала – город на волнах

Tatjana B.
Tatjana B. – Гид из Риги
Юрмала – это популярный туристический город 🏙️ недалеко от Риги.

Он имеет удобное местоположение и является лучшим местом для оздоровления на балтийском побережье.

Это прекрасный город для отдыха и веселья.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • €75 за экскурсию

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Юрмала – город на волнах
Юрмала – город на волнах
Латвия — прекрасная земля, наделённая многими природными богатствами и красотами, способными удовлетворить самые изыскательные вкусы туриста. Одним из таких мест и является город 🏙️ здоровья — Юрмала, имеющий идеальное месторасположение- всего в 15 км от аэропорта и в 25 км от центра Риги.
Ценнейшими природными ресурсами Юрмалы являются: воздух, насыщенный морскими ионами и ароматом сосен, белый кварцевый песок пляжей, минеральные воды.
Гордостью Юрмалы несомненно является одно из крупнейших собраний наследия исторической уникальной деревянной архитектуры в Латвии. А также популярнейший в Латвии летний концертный зал Дзинтари.
Юрмала обязательно станет вашим регулярным местом отдыха! Приезжайте!
Что входит
  • услуги гида
Что не входит
  • транспортные услуги
Начало
🚩 Riga
Место завершения
🏁 Юрмала, улица Йомас
Юрмала – город на волнах
Юрмала – город на волнах
Юрмала – город на волнах
Юрмала – город на волнах

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Tatjana B.
Tatjana B.
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