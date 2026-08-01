Что вас ждет Город Юрмала известен далеко за пределами Латвии. Чистый морской воздух, хвойный аромат, пешеходные прогулки по улицам курорта, пляжу, сосновому лесу благоприятно влияют на здоровье. Таких красивых дюн, такого чистого песка нет больше нигде. Во время экскурсии в Юрмале:

вы узнаете историю возникновения города-курорта, • прогуляетесь по знаменитой улице Йомас, • увидите концертный зал «Дзинтари», храм в честь иконы Казанской Божьей Матери — новую православную жемчужину Латвии. Юрмала — жемчужина деревянной архитектуры. В Юрмале наблюдается преобладание деревянных зданий, построенных в начале XX века. Фасады и крыши украшены деревянной кружевной резьбой, деревянными башенками и верандами. 408 зданийздесь являются памятниками архитектуры. Вы увидите деревянную архитектуру города-курорта, неповторимые виллы, украшенные башенками и кружевными фронтонами. Любимый кукорт творческих людей Город Юрмала с XIX века стал излюбленным местом отдыха творческих людей. Здесь отдыхали и работали великие русские писатели Иван Гончаров, Валерий Брюсов, Максим Горький, Дмитрий Писарев и другие. Природа здесь благоприятствует творчеству. Мы увидим места, связанные с творческой жизнью известного латышского поэта Райниса и его супруги поэтессы Аспазии. Важно знать На прогулке пригодится удобная одежда и обувь по погоде. В стоимость экскурсии включено:.

• услуги гида. Туристы оплачивают самостоятельно:

транспорт, • входные билеты в музеи, • обед.