Мы прогуляемся по уютным улочкам Юрмалы

Мы прогуляемся по уютным улочкам Юрмалы.

Я расскажу о возникновении города-курорта, покажу улицу Йомас, мы увидим концертный зал «Дзинтари», храм в честь иконы Казанской Божьей Матери, полюбуемся очаровательными деревянными зданиями и узнаем о любимых местах знаменитых отдыхающих.
Город-курорт Юрмала
Город-курорт Юрмала
Город-курорт Юрмала
Город-курорт Юрмала
Город-курорт Юрмала
Город-курорт Юрмала
Город-курорт Юрмала

Что вы увидите 🤩

  • мемориальную дачу Райниса и Аспазии в Майори
  • памятник Райнису у музея
  • сад Горна
  • памятник Райнису и Аспазии «Вороненок»
  • улицу Йомас
  • концертный зал «Дзинтари»
  • православный храм в честь иконы Казанской Божьей Матери
  • скульптуру Лачплесиса
  • Черепаху в Майори
  • знаменитый Глобус в Дзинтари и многое другое.
Что вас ждет
Город Юрмала известен далеко за пределами Латвии. Чистый морской воздух, хвойный аромат, пешеходные прогулки по улицам курорта, пляжу, сосновому лесу благоприятно влияют на здоровье. Таких красивых дюн, такого чистого песка нет больше нигде.

Во время экскурсии в Юрмале:

  • вы узнаете историю возникновения города-курорта,
  • прогуляетесь по знаменитой улице Йомас,
  • увидите концертный зал «Дзинтари», храм в честь иконы Казанской Божьей Матери — новую православную жемчужину Латвии.
  • Юрмала — жемчужина деревянной архитектуры.
  • В Юрмале наблюдается преобладание деревянных зданий, построенных в начале XX века. Фасады и крыши украшены деревянной кружевной резьбой, деревянными башенками и верандами.
  • 408 зданийздесь являются памятниками архитектуры. Вы увидите деревянную архитектуру города-курорта, неповторимые виллы, украшенные башенками и кружевными фронтонами.
Любимый кукорт творческих людей
Город Юрмала с XIX века стал излюбленным местом отдыха творческих людей. Здесь отдыхали и работали великие русские писатели Иван Гончаров, Валерий Брюсов, Максим Горький, Дмитрий Писарев и другие.
Природа здесь благоприятствует творчеству. Мы увидим места, связанные с творческой жизнью известного латышского поэта Райниса и его супруги поэтессы Аспазии.
Важно знать
На прогулке пригодится удобная одежда и обувь по погоде.

В стоимость экскурсии включено:

  • услуги гида.

Туристы оплачивают самостоятельно:

  • транспорт,
  • входные билеты в музеи,
  • обед.

Цены на экскурсию

Для группы 1-5 человек
на русском
€70

Ответы на вопросы

Что входит
  • услуги гида
Что не входит
  • транспорт
  • входные билеты в музеи
  • обед.
Где начинаем и завершаем
Начало: Рига, центральный ж/д вокзал
Завершение: Юрмала, станция Майори
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в светлое время суток
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

ежедневно в светлое время суток

Александра В.
Александра В.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
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