Vilnius I. проводит ещё 6 экскурсий

Интересная часть культуры Вильнюса — современные литовские мастера, коих не мало. Это дизайнеры и ювелиры, художники, народные мастера — продолжатели традиций.

Именно в их мастерские, магазины, бутики и галереи мы предлагаем Вам заглянуть.

Это отличная возможность не только приобрести уникальные вещицы, но и встретиться с их создателями! Очень важно заранее обсудить, что именно Вас интересует: янтарь, лён, ретро одежда, керамика, живопись, графика и т. д. и т. п.

Можно предварительно заказать уникальную вещь, которая будет изготовлена специально для Вас, как раз к вашему приезду, или наоборот — тут заказать, а по приезду домой получить сделанную вещь прямо домой!

По пути к мастерам, мы с Вами можем побаловать себя чашечкой кофе с тортом или пирогом или даже выпить 🍹 бокал литовского пива — важно наслаждаться каждой секундой!