Vilnius I. проводит ещё 6 экскурсий

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Эксклюзивный шоппинг-тур в Вильнюсе

Vilnius I.
Vilnius I. – Гид из Вильнюса
Эксклюзивный шоппинг-тур в Вильнюсе
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  • 🎩Индивидуальная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • €50 за экскурсию

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Эксклюзивный шоппинг-тур в Вильнюсе
Эксклюзивный шоппинг-тур в Вильнюсе
Интересная часть культуры Вильнюса — современные литовские мастера, коих не мало. Это дизайнеры и ювелиры, художники, народные мастера — продолжатели традиций.
Именно в их мастерские, магазины, бутики и галереи мы предлагаем Вам заглянуть.
Это отличная возможность не только приобрести уникальные вещицы, но и встретиться с их создателями! Очень важно заранее обсудить, что именно Вас интересует: янтарь, лён, ретро одежда, керамика, живопись, графика и т. д. и т. п.
Можно предварительно заказать уникальную вещь, которая будет изготовлена специально для Вас, как раз к вашему приезду, или наоборот — тут заказать, а по приезду домой получить сделанную вещь прямо домой!
По пути к мастерам, мы с Вами можем побаловать себя чашечкой кофе с тортом или пирогом или даже выпить 🍹 бокал литовского пива — важно наслаждаться каждой секундой!
Что входит
  • услуги гида
Что не входит
  • личные расходы
Начало и место завершения
🚩 По договоренности
Эксклюзивный шоппинг-тур в Вильнюсе
Эксклюзивный шоппинг-тур в Вильнюсе
Эксклюзивный шоппинг-тур в Вильнюсе
Эксклюзивный шоппинг-тур в Вильнюсе

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Vilnius I.
Vilnius I.
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