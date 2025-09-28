15 отзывов оставили туристы

Вы пройдете через пограничный пункт республики, где желающие получат местные визы на память. Прочитаете переведенную на 50 языков Конституцию Ужуписа и узнаете о его ценностях. Следом я помогу вам погрузиться в XVI столетие и ответить на главные вопросы: как появился район за речкой Вильняле, кто здесь жил, чем занимались эти люди и как спустя века на этой земле возникла республика Ужупис. А еще покажу главные исторические артефакты: монастырь и кладбище бернардинцев, дворец Гонестов, площадь Тибета и костел св. Варфоломея.
Искусство и местные жители
Я помогу вам уловить неповторимое настроение Ужуписа, царящие здесь легкость и творческую свободу. Расскажу истории из личной жизни горожан, которые не найти ни в одном путеводителе. Именно они помогут вам понять особенности человеческих взаимоотношений в богемной республике. А также вы обязательно увидите главные достопримечательности Ужуписа: арт-объекты Инкубатора искусств, цех по производству керамики, памятники Русалочке, Ангелу и даже собутыльнику!
Организационные детали
Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Aušros vartai
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Назарий — ваш гид в Вильнюсе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 295 туристов
Меня зовут Назар, я влюблен в Вильнюс и являюсь послом Республики Ужупис:) Лицензированный гид-экскурсовод. Ищу каждую возможность изучить город лучше и с радостью делюсь своими открытиями. Во время экскурсии главное читать дальшеуменьшить
для меня — ощущение у путешественников легкости и свободы. К сожалению, большинство исторических фактов после экскурсии забываются (но они все равно будут!). Поэтому моя задача — передать атмосферу города, рассказать, как интересно провести здесь время, помочь сделать отличные фото — это точно останется в вашей памяти!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 41 отзыва
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Н
Надежда
Большое спасибо нашему гиду Назарию за интересные истории, профессионализм и любовь к своему делу🙂
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Елена
Назарий, большое спасибо за знакомство с чудесным Ужуписом! Великолепная экскурсия, интересный, любящий свой город рассказчик с первого шага влюбил нас в Вильнюс и республику Ужупис❤️ С радостью вернемся к Назарию еще не один раз. С благодарностью, Ваши туристы Елена и Инна
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П
Полина
Замечательная экскурсия по необычному району Вильнюса. Узнали от Назария много интересных фактов про республику, её обитателей, деятельность послов, историю создания, современные направления развития. Увидели необычные ракурсы, секретные места, самобытное творчество. читать дальшеуменьшить
Услышали легенды и истории. В общем, очень понравилось! Назария рекомендую как знающего, увлеченного и влюбленного в город гида. А его рекомендации по посещению ресторанов, достопримечательностей, мест отдыха всегда в точку! Спасибо, Вам, Назарий!
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А
Александр
Мы выбрали экскурсию, не понимая сути… Назарий спросил, а были ли вы в Вильнюсе? Ответ - нет! Тогда Назарий предложил скорректировать экскурсию в сторону обзорной по историческому центру. А когда читать дальшеуменьшить
узнал, что сын собирается поступать в архитектурный, то сделал лёгкое погружение в архитектурную историю Вильнюса от готики до модернизма. Очень позитивный с глубокими энциклопедическими знаниями гид. Очень рекомендую! Совет Назарию - в городе очень шумно, и усиление голоса не помешало бы.
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Ж
Жанна
Все прошло отлично. Назарий хороший рассказчик. Чувствует людей, умеет заинтересовать фактами. Мы сами с Вильнюса, но благодаря Назарию, узнали много нового. Обязательно посоветуем своим друзьям
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Таня
Мне очень повезло познакомится с Назаром. Спокойный,грамотный,душевный,сейчас такие люди-редкость. А сколько душевных сил и времени ушло помочь мне,когда я упала в Старом городе и рассекла колено. Наверное,пропала бы,будь я одна. Огромное спасибо за всё!
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