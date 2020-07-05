15 отзывов оставили туристы

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Самобытный творческий Ужупис

Раскрыть богемную сторону Вильнюса в компании официального посла самопровозглашенной республики

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 2 часа
  • 👥 Не более 5 человек
  • 👶Можно с детьми
  • Заказать экскурсию

60 за экскурсию

У этой экскурсии15 отзывов
4.93
Назарий
Задать вопросОбычно отвечает за 17 мин.
Назарий – Гид в Вильнюсе
Приглашаю отправиться в самобытное «государство» Ужупис, спрятавшееся в центре Вильнюса.

Вы погуляете по его колоритным улицам, услышите об устройстве местной жизни, заглянете в очаровательные дворики и насладитесь чудесной панорамой литовской столицы с горы ⛰️ Алтана.
Самобытный творческий Ужупис
Самобытный творческий Ужупис

Что вас ожидает

История Ужуписа
Вы пройдете через пограничный пункт республики, где желающие получат местные визы на память. Прочитаете переведенную на 50 языков Конституцию Ужуписа и узнаете о его ценностях. Следом я помогу вам погрузиться в XVI столетие и ответить на главные вопросы: как появился район за речкой Вильняле, кто здесь жил, чем занимались эти люди и как спустя века на этой земле возникла республика Ужупис. А еще покажу главные исторические артефакты: монастырь и кладбище бернардинцев, дворец Гонестов, площадь Тибета и костел св. Варфоломея.

Искусство и местные жители
Я помогу вам уловить неповторимое настроение Ужуписа, царящие здесь легкость и творческую свободу. Расскажу истории из личной жизни горожан, которые не найти ни в одном путеводителе. Именно они помогут вам понять особенности человеческих взаимоотношений в богемной республике. А также вы обязательно увидите главные достопримечательности Ужуписа: арт-объекты Инкубатора искусств, цех по производству керамики, памятники Русалочке, Ангелу и даже собутыльнику!

Организационные детали

Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.

Самобытный творческий Ужупис
Самобытный творческий Ужупис
Самобытный творческий Ужупис
Самобытный творческий Ужупис
Самобытный творческий Ужупис
Самобытный творческий Ужупис
Самобытный творческий Ужупис
Самобытный творческий Ужупис
Самобытный творческий Ужупис
Самобытный творческий Ужупис
Самобытный творческий Ужупис
Самобытный творческий Ужупис
Самобытный творческий Ужупис
Самобытный творческий Ужупис

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Назарий
Назарий
Меня зовут Назар, я влюблен в Вильнюс и являюсь послом Республики Ужупис :) Лицензированный гид-экскурсовод. Ищу каждую возможность изучить город лучше и с радостью делюсь своими открытиями. Во время экскурсии главное для меня — ощущение у путешественников легкости и свободы. К сожалению, большинство исторических фактов после экскурсии забываются (но они все равно будут!). Поэтому моя задача — передать атмосферу города, рассказать, как интересно провести здесь время, помочь сделать отличные фото — это точно останется в вашей памяти!
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15 отзывов оставили туристы

5 июля 2020
Удивительная экскурсия по необычному Вильнюсу. Ужупис очаровал! Хочется вернуться сюда еще раз.
23 марта 2020
Нам очень понравилась экскурсия ! И все благодаря такому замечательному экскурсоводу - Назару.. два часа экскурсии пролетели как 5 минут. Было очень познавательно и интересно.
Ольга
13 марта 2020
Всем доброго дня! Были на экскурсии с Назаром 7го марта, прогулка по Ужупису. Думаю никакие слова не передадут тот восторг и море позитива, которые мы получили! Очень приятная подача материала, именно в форме диалога! Видно, что Назарий любит Ужупис всей душой и передаёт это ощущение чуда 😊 Очень коммуникабельный, легко адаптирует маршрут и рассказ, прислушивается к пожеланиям. Несмотря на пасмурную погоду, периодический дождик время пролетело незаметно. Экскурсия будет интересна как и для тех, кто в первый раз приехал, так и для тех, кто был не раз. Узнала много нового для себя, на какие-то вещи не обращала внимание, а зря! Очень рекомендую!
Анастасия
9 марта 2020
Экскурсия, которая пролетела на одном дыхании! Назарий, огромное спасибо за такую увлекательную экскурсию, было настолько интересно, что хотелось ходить и слушать ещё и ещё. Очень всем рекомендую посетить республику Ужупис, но вообще не важно куда вы запланируете экскурсию, важен гид! И если вы хотите по-дружески, интересно и с необычным подходом - вам к Назарию)
Vadim
7 марта 2020
Самые высокие отзывы о Назаре! Тонкое знание материала, понимание как адаптировать маршрут и контент под клиента, любовь к своему делу и глубокий профессионализм. И конечно прекрасное чувство юмора! ) Спасибо вам, ребята, за ваше большое дело!! Ура команде трипстера, респект Назарию! Только вперед!) Вадим
25 февраля 2020
С Назарием просто приятно идти гулять и изучать новые прекрасные места. Остались очень довольны.
22 февраля 2020
Назарий - прекрасный гид, знающий и любящий Ужупис. Очень позитивный. Экскурсия построена так, что через истории людей, связанных с Ужуписом, Назарий дал возможность почувствовать и понять философию этого свободолюбивого и очень творческого района Вильнюса. Рекомендуем эту экскурсию всем, кто не боится низко летающих ангелов и готов слушать сказки и были атмосферного, самобытного и смелого Ужуписа.
15 февраля 2020
Огромное спасибо Назару за интересную, необычную и увлекательную экскурсию!!! Яркий и увлечённый темой экскурсовод уводит за собой по улочкам Ужуписа... Каждый метр очень интересен, каждый дворик индивидуален. И у Назара есть история обо всем! Необычный маршрут по самобытному месту. Очень рады, что выбрали именно этот маршрут!!! И как повезло с экскурсоводом!!! P. S. Окремо дякуємо за співучу рідну мову, за можливість прослухати всю інформацію від земляка та за інформаційну підтримку протягом перебування у Вільнюсі! Дякуємо!!!
9 января 2020
Назар хорошо знает тему, интересно рассказывает. Очень коммуникабелен. В целом экскурсия очень понравилась. Единственное пожелание: Назар, когда Вы работаете с экскурсантами, которые выросли в СССР- не надо упоминать про Советскую оккупацию, это минус. Это наша жизнь и наша история и ее надо принимать такой, какая она есть. С уважением.
7 января 2020
Экскурсия очень понравилась!Назарий очень интересно, увлеченно, познавательно рассказал про республику Ужупис.
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