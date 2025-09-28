15 отзывов оставили туристы

Приглашаю отправиться в самобытное «государство» Ужупис, спрятавшееся в центре Вильнюса. Вы погуляете по его колоритным улицам, услышите об устройстве местной жизни, заглянете в очаровательные дворики и насладитесь чудесной панорамой литовской столицы с горы Алтана.

Описание экскурсии

История Ужуписа

Вы пройдете через пограничный пункт республики, где желающие получат местные визы на память. Прочитаете переведенную на 50 языков Конституцию Ужуписа и узнаете о его ценностях. Следом я помогу вам погрузиться в XVI столетие и ответить на главные вопросы: как появился район за речкой Вильняле, кто здесь жил, чем занимались эти люди и как спустя века на этой земле возникла республика Ужупис. А еще покажу главные исторические артефакты: монастырь и кладбище бернардинцев, дворец Гонестов, площадь Тибета и костел св. Варфоломея.

Искусство и местные жители

Я помогу вам уловить неповторимое настроение Ужуписа, царящие здесь легкость и творческую свободу. Расскажу истории из личной жизни горожан, которые не найти ни в одном путеводителе. Именно они помогут вам понять особенности человеческих взаимоотношений в богемной республике. А также вы обязательно увидите главные достопримечательности Ужуписа: арт-объекты Инкубатора искусств, цех по производству керамики, памятники Русалочке, Ангелу и даже собутыльнику!

Организационные детали

Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.