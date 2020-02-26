16 отзывов оставили туристы

Приглашаю вас на пешеходную экскурсию по Заречью, чтобы как можно ближе познакомить вас с явлением, именуемым и Республикой в Республике, и вильнюсским Монмартром, и богемным районом Вильнюса.
Описание экскурсии
От Старого города этот район отделяют изгибы речки Вилня, поэтому с древних времен его называют районом «за рекой» — Заречье, или по литовский — Užupis [‘Ужупис]. Упоминание о нем есть в исторических документах c XVI века. Квартал был населён в основном ремесленниками. С конца XIX века в Заречье стали селиться военные и мелкие служащие, однако большую часть жителей составляла городская беднота. Какие люди — такой и район. До 1990 г. квартал был одним из самых заброшенных мест в городе. Сегодня этот маленький, изолированный, один из старейших районов Вильнюса — живой и цветущий остров города. И не только!
Программа
Во время прогулки мы обязательно увидим:
- Ангела Ужуписа — главный символ района
- Конституцию Ужуписа — какая же республика без конституции?
- Русалочку
- Галеру — инкубатор искусств
- Тибетский квартал
- Одессу!
- Сквозняк Мекаса
- Галереи художников
- Дом ех-мэра!
- Старое бернардинское кладбище
- Один из лучших пивных баров в Вильнюсе
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лаура — ваша команда гидов в Вильнюсе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2013 года
Обычно отвечает за 17 часов
Провели экскурсии для 696 туристов
В Вильнюсе родившаяся и с Вильнюсом проросшая:) Ищущая и создающая философию познания красоты Вильнюса. Просто счастлива видеть заворожённые лица приезжающих гостей! Ответственна за составление туров в команде. По совместительству немного гид, немного дизайнер, немного водитель:)
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 18 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
F
Огромное Спасибо гиду Виде за замечательную экскурсию по городу. Благодаря ей мы влюбились в город и получили действительно многогранную информацию и про историю, и про архитекруту, и про современную жизнь
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А
Очень благодарны Лауре. У нас, точнее у другого гида случился форс мажор, и он вынужден был отменить экскурсию. На нужную дату была свободна только Лаура. Но оказалось это только к
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К
Спасибо Лауре за интересную, информативную и грамотно составленную экскурсию. Нам не повезло в Вильнюсе с погодой, но очень повезло с экскурсоводом. Нас было четверо и мы все как один в
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А
Ужупис это такое место, где надо гулять обязательно с гидом, так как многие достопримечательности неочевидны и мимо них можно просто пройти. А если гид знает и любит место о котором рассказывает, то прогулка становится вдвойне интереснее. Лаура - пример такого гида. Два часа экскурсии пролетели совершенно незаметно. Возьму на себя смелость рекомендовать Лауру как отличного гида.
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Ю
Лаура - отличный гид, уделила в 2 раза больше времени чем было запланировано, рассказала много интересных историй, отвечала на все вопросы, не перегружала цифрами и в то же время покрыла думаю самые интересные моменты по истории города.
После Лауры дальнейшие экскурсии уже казались не такими интересными и не полными:)
Спасибо большое!
После Лауры дальнейшие экскурсии уже казались не такими интересными и не полными:)
Спасибо большое!
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Е
Знакомство с Вильнюсом было увлекательным благодаря Трипстеру и гиду, которого я нашел через этот сервис. Уютный город, интересный проект Ужупис - честно говоря, как в сказке побывал! Экскурсия мне очень понравилась, рекомендую к посещению.
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Входит в следующие категории Вильнюса
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