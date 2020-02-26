16 отзывов оставили туристы

От Старого города этот район отделяют изгибы речки Вилня, поэтому с древних времен его называют районом «за рекой» — Заречье, или по литовский — Užupis ['Ужупис]. Упоминание о нем есть в исторических документах c XVI века. Квартал был населён в основном ремесленниками. С конца XIX века в Заречье стали селиться военные и мелкие служащие, однако большую часть жителей составляла городская беднота. Какие люди — такой и район. До 1990 г. квартал был одним из самых заброшенных мест в городе. Сегодня этот маленький, изолированный, один из старейших районов Вильнюса — живой и цветущий остров города. И не только!
Программа
Во время прогулки мы обязательно увидим:
Ангела Ужуписа — главный символ района
Конституцию Ужуписа — какая же республика без конституции?
Русалочку
Галеру — инкубатор искусств
Тибетский квартал
Одессу!
Сквозняк Мекаса
Галереи художников
Дом ех-мэра!
Старое бернардинское кладбище
Один из лучших пивных баров в Вильнюсе
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Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
В Вильнюсе родившаяся и с Вильнюсом проросшая :) Ищущая и создающая философию познания красоты Вильнюса. Просто счастлива видеть заворожённые лица приезжающих гостей! Ответственна за составление туров в команде. По совместительству немного гид, немного дизайнер, немного водитель :)
Огромное Спасибо гиду Виде за замечательную экскурсию по городу. Благодаря ей мы влюбились в город и получили действительно многогранную информацию и про историю, и про архитекруту, и про современную жизнь Вильнюса. Наша компания была разная по интересам, но экскурсоводу удавалось держать всех в фокусе внимания не смотря ни на какие препятствия ( начиная с того, что мы не успевали прийти в назначенное время к назначенному месту и переносили место встречи). Вернувшись домой, мы пересмотрели несколько роликов на ютуб про город и то, что мы узнали о нем от Виды, оказалось в разы больше того, что рассказывают блогеры и передачи типа Орла и Решка даже о тех самых вещах. 5 из 5 С удовольствием по случаю вернемся на дополнительные экскурсии.
Ирина
5 мая 2019
Лаура, спасибо вам большое за чудесное путешествие по Ужупису!
Катерина
3 мая 2019
Спасибо Лауре за интересную, информативную и грамотно составленную экскурсию. Нам не повезло в Вильнюсе с погодой, но очень повезло с экскурсоводом. Нас было четверо и мы все как один в восторге! Опытный экскурсовод, который покажет все самое интересное, не сухие факты, а захватывающий рассказ! 2 часа пролетели незаметно! Я рекомендую эту экскурсию, окунитесь в мир свободных духом художников и не только;)
Юра
24 декабря 2018
Лаура - отличный гид, уделила в 2 раза больше времени чем было запланировано, рассказала много интересных историй, отвечала на все вопросы, не перегружала цифрами и в то же время покрыла думаю самые интересные моменты по истории города. После Лауры дальнейшие экскурсии уже казались не такими интересными и не полными :) Спасибо большое!
Артур
28 августа 2018
Очень благодарны Лауре. У нас, точнее у другого гида случился форс мажор, и он вынужден был отменить экскурсию. На нужную дату была свободна только Лаура. Но оказалось это только к лучшему. Она смогла за неполных три часа заинтересовать нас старым городом и успела познакомить с республикой Ужупис. Вильнюс благодаря Лауре "зацепил" нас. Мы еще самостоятельно устроили ночную прогулку по центру и окончательно влюбились в Вильнюс. В прошлый приезд все было наоборот. Нам трижды повезло: и с гидом, и с погодой, и с красивыми свадьбами, которые мы встретили в городе и даже в Кафедральном соборе. Почему готов порекомендовать Лауру? Отлично знает тему. Любит город и свою работу (это чувствуется). Транслирует позитив - это тоже важно. Способна быстро перестроиться.
Егор
2 августа 2018
Знакомство с Вильнюсом было увлекательным благодаря Трипстеру и гиду, которого я нашел через этот сервис. Уютный город, интересный проект Ужупис - честно говоря, как в сказке побывал! Экскурсия мне очень понравилась, рекомендую к посещению.
Alexey
10 марта 2018
Очень интересная и живая экскурсия. Всем очень понравилось, рекомендую.
Якименко
24 февраля 2018
Спасибо за экскурсию! Замечательный ГИД!! Не помешал даже сильный мороз!!
Светлана
15 января 2018
Спасибо Лаура. Мы столько узнали и увидели только благодаря Вам. Доброжелательная, грамотная, с интересной подачей материала. Очень всем советуем прекрасного гида Лауру.
Ирина
5 января 2018
Несмотря на промозглый день, гид увлёк нас улочками старого города, арт районом ужупис, мы попали под очарование старого города, время пролетело незаметно. Спасибо гиду
Вильнюс город компактный, и даже если у вас всего 3 часа, вы вполне успеете не только прокатиться на машине по главным проспектам столицы, но и погулять пешком по кривым улочкам и дворикам Старого города, отведать знаменитых цеппелинов с настоящим литовским пивом и взглянуть на Вильнюс с прекрасной обзорной площадки.
Узнать секреты литовского пивоварения и развеять пивные легенды в уютной атмосфере вильнюсских пабов
Наша цель — понять литовскую культуру пива, найти любимейший сорт и весело прогуляться по Вильнюсу! В нашем гастрономическом туре вы посетите несколько вильнюсских пабов, где попробуете живое литовское пиво из небольших литовских пивоварен, насладитесь уютом заведений и познакомитесь c дружественными любителями пива.
История и легенды на прогулке по рождественскому Старому городу
Вы пройдетесь по нарядным площадям и средневековым улочкам, увидите рождественский вертеп, заберётесь на колокольню, c которой открывается пьянящая панорама праздничного Вильнюса и заглянете в рождественский городок, пропитанный ароматами корицы и мандаринов. Я познакомлю вас с литовскими традициями празднования Рождества и, конечно, всю прогулку вас будут сопровождать литовские сказки и старые городские легенды!
Услышать старинные легенды и необычные факты, петляя загадочными улочками Старого города
С наступлением сумерек столица преображается. Во время прогулки по узким улочкам я расскажу о подземном Вильнюсе, его чудовищах и призраках. Покажу аутентичные домики, средневековые храмы и башни, а еще открою страшные тайны, которые хранят их стены.
Раскрыть богемную сторону Вильнюса в компании официального посла самопровозглашенной республики
Приглашаю отправиться в самобытное «государство» Ужупис, спрятавшееся в центре Вильнюса. Вы погуляете по его колоритным улицам, услышите об устройстве местной жизни, заглянете в очаровательные дворики и насладитесь чудесной панорамой литовской столицы с горы Алтана.
Познакомиться с магической стороной литовской столицы и раскрыть тайны ее главных мест
Вы услышите историю основания Вильнюса, постараетесь найти пропавший клад иезуитов и плитку, исполняющую желания. Узнаете, где проходили таинственные обряды, увидите основные достопримечательности сказочного города и получите ценные рекомендации местного жителя.
Огромное незаселенное пространство, всевозможные привилегии и толерантная политика Великого княжества Литовского создали идеальные условия для развития предприимчивой общины гонимых со всего свет евреев. Вильнюс так и манил многочисленных переселенцев из Центральной и Западной Европы и стал для них настоящим северным Иерусалимом. Мы прогуляемся по историческому центру, я покажу вам места, связанные с наследием литваков-евреев, расскажу о жизни еврейской общины в стране, о ее влиянии на Литву и судьбе.
Узнать Вильнюс через легенды и мистические истории о ее местных жителях
Говоря о прошлом Вильнюса, чаще всего сложно понять, где миф, а где — реальность, город бережно хранит историю сосуществования разных культур — литовской, польской, еврейской, белорусской. Я открою вам сказания и страшные сказки Вильнюса. Вы узнаете, как легенда об основании города связана со стальным волком, откуда взялся слух о приведении из замка и кто разлучил вильнюсских Ромео и Джульетту. История города откроется вам с необычной стороны — от лица великих правителей, святых, прекрасных женщин и простых работяг Вильнюса.
Познакомиться с самобытным кварталом и открыть сокровища, о которых не известно даже местным
В тихом оазисе между историческим и новыми районами вы обнаружите, что вдали от парадных фасадов центра и богемной атмосферы Ужуписа скрывается удивительный квартал. Вы узнаете, как сюда попал загадочный тюркский народ — караимы, отыщете камень со столбами Гедиминовичей, осмотрите образцы редкого деревянного зодчества и услышите о немце из Казани, повлиявшем на нетипичную планировку Жверинаса.