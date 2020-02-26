16 отзывов оставили туристы

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Вильнюса.

Наша компания была разная по интересам, но экскурсоводу удавалось держать всех в фокусе внимания не смотря ни на какие препятствия (начиная с того, что мы не успевали прийти в назначенное время к назначенному месту и переносили место встречи).

Вернувшись домой, мы пересмотрели несколько роликов на ютуб про город и то, что мы узнали о нем от Виды, оказалось в разы больше того, что рассказывают блогеры и передачи типа Орла и Решка даже о тех самых вещах.

5 из 5 С удовольствием по случаю вернемся на дополнительные экскурсии.