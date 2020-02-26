16 отзывов оставили туристы

Приглашаю вас на пешеходную экскурсию ⛳ по Заречью, чтобы как можно ближе познакомить вас с явлением, именуемым и Республикой в Республике, и вильнюсским Монмартром, и богемным районом Вильнюса.

От Старого города этот район отделяют изгибы речки Вилня, поэтому с древних времен его называют районом «за рекой» — Заречье, или по литовский — Užupis ['Ужупис]. Упоминание о нем есть в исторических документах c XVI века. Квартал был населён в основном ремесленниками. С конца XIX века в Заречье стали селиться военные и мелкие служащие, однако большую часть жителей составляла городская беднота. Какие люди — такой и район. До 1990 г. квартал был одним из самых заброшенных мест в городе. Сегодня этот маленький, изолированный, один из старейших районов Вильнюса — живой и цветущий остров города. И не только!

Программа

Во время прогулки мы обязательно увидим: