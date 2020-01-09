12 отзывов оставили туристы

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Дегустация литовского пива

Узнать секреты литовского пивоварения и развеять пивные легенды в уютной атмосфере вильнюсских пабов

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 4 часа
  • 👥 Не более 5 человек
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100 за экскурсию

У этой экскурсии12 отзывов
4.91
Laura
Задать вопросОбычно отвечает за 11 ч.
Laura – представитель в Вильнюсе
Наша цель — понять литовскую культуру пива, найти любимейший сорт и весело 🥳 прогуляться 👣 по Вильнюсу! В нашем гастрономическом туре вы посетите несколько вильнюсских пабов, где попробуете живое литовское пиво из небольших литовских пивоварен, насладитесь уютом заведений и познакомитесь c дружественными любителями пива.
Дегустация литовского пива
Дегустация литовского пива

Что вас ожидает

В маршрут пивного тура входит посещение четырёх разных пабов, а значит — и дегустация не менее чем четырёх разных сортов пива, исключительно литовских производителей. Вы не только откроете всю гамма вкусов и послевкусий национального пива, но и узнаете, из чего и как оно делается, как много значит совесть пивовара и многое другое. Мы также проведем экскурс в историю пива и, конечно, упомянем старые и современные традиции, связанные с этим старинным напитком. И постараемся развеять некоторые легенды, связанные с пивом. Вы обязательно узнаете, что пиво делится на категории не по цвету — а ведь все привыкли заказывать «светлое» или «темное».

По пути из одного бара в другой, мы немного проветрим свои головы от пивного куража. Для этого я буду рассказывать вам пикантные истории города.

В Вильнюсе множество разных пивных пабов, которые стоит посетить, и разных сортов пива, которое стоит попробовать. Намного больше, чем можно обойти и выпить за одну экскурсию. Поэтому маршрут экскурсии создается в зависимости от времени года, численности группы и других факторов. Но продолжительность и количество посещённых мест всегда одинаковые.

Например, есть два разных маршрута под кодовыми названиями:

  • «За пивом Домой»;
  • «За пивом в Библиотеку».

Выбирайте наугад — не прогадаете ни в одном случае!

Продолжительность каждой экскурсии-дегустации 4-5 часов, но уверяю: за это время мы не напьёмся, а только насладимся литовским пивом.

Организационные детали

  • В стоимость не включено пиво (около 10-15 евро c человека)
  • В экскурсии могут участвовать путешественники не младше 21 года
Дегустация литовского пива
Дегустация литовского пива
Дегустация литовского пива
Дегустация литовского пива

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Laura
Laura
В Вильнюсе родившаяся и с Вильнюсом проросшая :) Ищущая и создающая философию познания красоты Вильнюса. Просто счастлива видеть заворожённые лица приезжающих гостей! Ответственна за составление туров в команде. По совместительству немного гид, немного дизайнер, немного водитель :)
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12 отзывов оставили туристы

Светлана
9 января 2020
Бронировала экскурсию в последний момент, у гида Лауры в этот день уже было все зарезервировано, она предложила другого гида - Ринату. О чем мы ни разу не пожалели. Рината сама занимается пивоварением и по-настоящему разбирается в сортах и способах приготовления пива! Были на экскурсии вдвоём с мужем, он особенно впечатлился разнообразием пива, предлагаемого в вильнюсских пабах и барах))) За 5, 5 часов экскурсии посетили 6 различных заведений в которых варят и продают литовское пиво. Помимо этого, гид подсказала нам где попробовать настоящую литовскую кухню, рассказала много фактов по истории города и страны, и просто оказалась приятным собеседником. Экскурсию рекомендую однозначно, даже тем кто не любит пиво - в ходе экскурсии обязательно найдётся то, которое понравится)))
9 октября 2019
Отличная, красивая экскурсия, очень вкусное пиво! Отдельное спасибо Лауре, очень интересно был преподнесён материал. Узнали много интересного о городе. Отлично! Спасибо
16 сентября 2019
Замечательная экскурсия! Большое спасибо Лауре за прекрасный вечер, насыщенный интересной информацией о пиве. Мы ни только увидели интересные бары и попробовали разные сорта прекрасного кравтового пива, но и очень интересно поговорили о литве, ее истории и традициях, познакомились с замечательными людьми. Мы в восторге!
Vadim
9 сентября 2019
отличная экскурсия, душевный рассказ, и приобщение к целому миру - миру литовского пивоварения :) Рекомендую всячески, хотя в обычной жизни пиво не люблю %)))
16 июля 2019
Экскурсия была объемная и познавательная! Доброжелательное отношение, увидели много баров, зашли в интересные улочки! Спасибо за приятный вечер!
26 декабря 2018
Большое спасибо за атмосферу и настроение!!! Пивной тур - как часть корпоратива (в нашем случае) - идеально!!!
Иван
6 ноября 2017
Время пролетело незаметно. Посмотрели несколько совершенно разных баров и попробовали совершенно разное пиво в том числе и деревенского производства.
30 августа 2017
Всё интересно, только последний бар не очень. Что и пиво, что и еда. Но антураж интересненький. Скорее всего эта экскурсия отлично зайдёт осенью или зимой, когда много народу. Хотя летом попросторней в пабах. Места отличные, интересные, плюс небольшая обзорная экскурсия по пути в пабы.
21 мая 2017
Мы отлично провели время. Лаура очень грамотно сделала маршрут. Все пиво разное и все вкусное. Нам повезло, присоединилась еще компания из 4-х человек. Было интересно. На финише Лаура очень любезно предложила подвезти нас до ТЦ. Нам все очень понравилось. Спасибо.
27 января 2017
Все было супер! Спасибо большое. 5 часов прошли незаметно. Все места были очень интересные. Рассказ был не утомительный и по делу.
Ещё 2 отзыва

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