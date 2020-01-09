12 отзывов оставили туристы

Что вас ожидает

В маршрут пивного тура входит посещение четырёх разных пабов, а значит — и дегустация не менее чем четырёх разных сортов пива, исключительно литовских производителей. Вы не только откроете всю гамма вкусов и послевкусий национального пива, но и узнаете, из чего и как оно делается, как много значит совесть пивовара и многое другое. Мы также проведем экскурс в историю пива и, конечно, упомянем старые и современные традиции, связанные с этим старинным напитком. И постараемся развеять некоторые легенды, связанные с пивом. Вы обязательно узнаете, что пиво делится на категории не по цвету — а ведь все привыкли заказывать «светлое» или «темное».

По пути из одного бара в другой, мы немного проветрим свои головы от пивного куража. Для этого я буду рассказывать вам пикантные истории города.

В Вильнюсе множество разных пивных пабов, которые стоит посетить, и разных сортов пива, которое стоит попробовать. Намного больше, чем можно обойти и выпить за одну экскурсию. Поэтому маршрут экскурсии создается в зависимости от времени года, численности группы и других факторов. Но продолжительность и количество посещённых мест всегда одинаковые.

Например, есть два разных маршрута под кодовыми названиями:

«За пивом Домой»;

«За пивом в Библиотеку».

Выбирайте наугад — не прогадаете ни в одном случае!

Продолжительность каждой экскурсии-дегустации 4-5 часов, но уверяю: за это время мы не напьёмся, а только насладимся литовским пивом.