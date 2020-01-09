12 отзывов оставили туристы

Узнать секреты литовского пивоварения и развеять пивные легенды в уютной атмосфере вильнюсских пабов
Наша цель — понять литовскую культуру пива, найти любимейший сорт и весело прогуляться по Вильнюсу! На нашей гастрономической прогулке вы посетите несколько вильнюсских пабов, где попробуете живое литовское пиво из небольших литовских пивоварен, насладитесь уютом заведений и познакомитесь c дружественными любителями пива.
В маршрут пивной прогулки входит посещение четырёх разных пабов, а значит — и дегустация не менее чем четырёх разных сортов пива, исключительно литовских производителей. Вы не только откроете всю гамма вкусов и послевкусий национального пива, но и узнаете, из чего и как оно делается, как много значит совесть пивовара и многое другое. Мы также проведем экскурс в историю пива и, конечно, упомянем старые и современные традиции, связанные с этим старинным напитком. И постараемся развеять некоторые легенды, связанные с пивом. Вы обязательно узнаете, что пиво делится на категории не по цвету — а ведь все привыкли заказывать «светлое» или «темное».
По пути из одного бара в другой, мы немного проветрим свои головы от пивного куража. Для этого я буду рассказывать вам пикантные истории города.
В Вильнюсе множество разных пивных пабов, которые стоит посетить, и разных сортов пива, которое стоит попробовать. Намного больше, чем можно обойти и выпить за одну экскурсию. Поэтому маршрут экскурсии создается в зависимости от времени года, численности группы и других факторов. Но продолжительность и количество посещённых мест всегда одинаковые.
Например, есть такие маршруты под кодовыми названиями:
«За пивом Домой»
«За пивом в Библиотеку»
«За пивом в Республику Ужупис»
Выбирайте наугад — не прогадаете ни в одном случае!
Продолжительность каждой экскурсии-дегустации около 4 часов, но уверяю: за это время мы не напьёмся, а только насладимся литовским пивом.
Организационные детали
В стоимость не включено пиво (около €16 c чел.)
В экскурсии могут участвовать путешественники не младше 20 лет
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лаура — ваша команда гидов в Вильнюсе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2013 года
Обычно отвечает за 17 часов
Провели экскурсии для 696 туристов
В Вильнюсе родившаяся и с Вильнюсом проросшая:) Ищущая и создающая философию познания красоты Вильнюса. Просто счастлива видеть заворожённые лица приезжающих гостей! Ответственна за составление туров в команде. По совместительству немного гид, немного дизайнер, немного водитель:)
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 14 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Светлана
Бронировала экскурсию в последний момент, у гида Лауры в этот день уже было все зарезервировано, она предложила другого гида - Ринату. О чем мы ни разу не пожалели. Рината сама читать дальшеуменьшить
занимается пивоварением и по-настоящему разбирается в сортах и способах приготовления пива! Были на экскурсии вдвоём с мужем, он особенно впечатлился разнообразием пива, предлагаемого в вильнюсских пабах и барах))) За 5,5 часов экскурсии посетили 6 различных заведений в которых варят и продают литовское пиво. Помимо этого, гид подсказала нам где попробовать настоящую литовскую кухню, рассказала много фактов по истории города и страны, и просто оказалась приятным собеседником. Экскурсию рекомендую однозначно, даже тем кто не любит пиво - в ходе экскурсии обязательно найдётся то, которое понравится)))
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М
Марианна
Вы уже не первый день отдыхаете в Вильнюсе и думаете, что все видели и все попробовали? Смело могу заявить, что вы ошибаетесь! Самый старый паб Вильнюса, маленькие уютные барчики с читать дальшеуменьшить
десятками разных сортов пива от классики до экзотики- все это вам покажет Лаура!:) общительный, энергичный, интересный гид, которая проведет вас по маршруту самых знаковых пабов города:) вкуснейшие сорта, подпитанные историческими фактами и заметками) скажу по секрету всему свету, что снимая сюжет о Вильнюсе в программе "орел и решка", ведущие выбрали именно Лауру как своего гида:)) маршрут заканчивается в Пивном доме, где можно отведать конопляное пиво:) Итог: советую экскурсию всем любителям вкусного пива и интересных историй о городе! Лаура, еще раз спасибо за прекрасно проведенный вечер!:))
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Лидия
Замечательная экскурсия! Большое спасибо Лауре за прекрасный вечер, насыщенный интересной информацией о пиве. Мы ни только увидели интересные бары и попробовали разные сорта прекрасного кравтового пива, но и очень интересно поговорили о литве, ее истории и традициях, познакомились с замечательными людьми. Мы в восторге!
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Ирина
Мы отлично провели время. Лаура очень грамотно сделала маршрут. Все пиво разное и все вкусное. Нам повезло, присоединилась еще компания из 4-х человек. Было интересно. На финише Лаура очень любезно предложила подвезти нас до ТЦ. Нам все очень понравилось. Спасибо.
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Александр
Пожалуй, одна из самых запоминающихся экскурсий!)Лауре огромное спасибо за невероятно большое количество интересной и познавательной информации!) Мир пивоварения открылся для меня совсем с другой стороны!
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У
Ульянова
Отличная, красивая экскурсия, очень вкусное пиво! Отдельное спасибо Лауре, очень интересно был преподнесён материал. Узнали много интересного о городе. Отлично! Спасибо