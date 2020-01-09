12 отзывов оставили туристы

Наша цель — понять литовскую культуру пива, найти любимейший сорт и весело прогуляться по Вильнюсу! На нашей гастрономической прогулке вы посетите несколько вильнюсских пабов, где попробуете живое литовское пиво из небольших литовских пивоварен, насладитесь уютом заведений и познакомитесь c дружественными любителями пива.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

В маршрут пивной прогулки входит посещение четырёх разных пабов, а значит — и дегустация не менее чем четырёх разных сортов пива, исключительно литовских производителей. Вы не только откроете всю гамма вкусов и послевкусий национального пива, но и узнаете, из чего и как оно делается, как много значит совесть пивовара и многое другое. Мы также проведем экскурс в историю пива и, конечно, упомянем старые и современные традиции, связанные с этим старинным напитком. И постараемся развеять некоторые легенды, связанные с пивом. Вы обязательно узнаете, что пиво делится на категории не по цвету — а ведь все привыкли заказывать «светлое» или «темное».

По пути из одного бара в другой, мы немного проветрим свои головы от пивного куража. Для этого я буду рассказывать вам пикантные истории города.

В Вильнюсе множество разных пивных пабов, которые стоит посетить, и разных сортов пива, которое стоит попробовать. Намного больше, чем можно обойти и выпить за одну экскурсию. Поэтому маршрут экскурсии создается в зависимости от времени года, численности группы и других факторов. Но продолжительность и количество посещённых мест всегда одинаковые.

Например, есть такие маршруты под кодовыми названиями:

«За пивом Домой»

«За пивом в Библиотеку»

«За пивом в Республику Ужупис»

Выбирайте наугад — не прогадаете ни в одном случае!

Продолжительность каждой экскурсии-дегустации около 4 часов, но уверяю: за это время мы не напьёмся, а только насладимся литовским пивом.

Организационные детали