1 отзыв оставили туристы

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Экскурсия по Вильнюсу для детей и их родителей

5
1 отзыв
Ирина Д.
Ирина Д. – Гид из Вильнюса
Чтобы детям было интересно и они не устали от исторических фактов приглашаю на экскурсию ⛳ для детей и школьников от 5 до 15 лет.

Вас ждет много конкурсов и сюрпризов !
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🧒Подходит для детей
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • €45 за экскурсию

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Экскурсия по Вильнюсу для детей и их родителей
Экскурсия по Вильнюсу для детей и их родителей
Экскурсия проходит по Старому городу Вильнюс. Чтобы детям было интересно, и они не устали от исторических фактов, во время нашей экскурсии 🧭 будет много преданий и легенд, много конкурсов и наград. Мы посетим интересные места, в которых дети смогут загадывать желания и знакомиться со сказочными персонажами. Прогуляемся средневековыми улочками и заглянем в дворики. Познакомимся с Республикой художников и литераторской улочкой, а также насладимся красотой старейших храмов. Посещаемые объекты будут меняться в зависимости от возраста и желания детей. До встречи в Вильнюсе!
Что входит
  • услуги гида
Что не входит
  • питание
  • транспорт
Начало и место завершения
🚩 по договорености
Экскурсия по Вильнюсу для детей и их родителей
Экскурсия по Вильнюсу для детей и их родителей
Экскурсия по Вильнюсу для детей и их родителей
Экскурсия по Вильнюсу для детей и их родителей
Экскурсия по Вильнюсу для детей и их родителей
Экскурсия по Вильнюсу для детей и их родителей

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Ирина Д.
Ирина Д.
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1 отзыв оставили туристы

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