1 отзыв оставили туристы

Экскурсия проходит по Старому городу Вильнюс. Чтобы детям было интересно, и они не устали от исторических фактов, во время нашей экскурсии 🧭 будет много преданий и легенд, много конкурсов и наград. Мы посетим интересные места, в которых дети смогут загадывать желания и знакомиться со сказочными персонажами. Прогуляемся средневековыми улочками и заглянем в дворики. Познакомимся с Республикой художников и литераторской улочкой, а также насладимся красотой старейших храмов. Посещаемые объекты будут меняться в зависимости от возраста и желания детей. До встречи в Вильнюсе!
Что входит
услуги гида
Что не входит
питание
транспорт
Начало и место завершения
🚩 по договорености
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Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.