1 отзыв оставили туристы

Экскурсия проходит по Старому городу Вильнюс. Чтобы детям было интересно, и они не устали от исторических фактов, во время нашей экскурсии 🧭 будет много преданий и легенд, много конкурсов и наград. Мы посетим интересные места, в которых дети смогут загадывать желания и знакомиться со сказочными персонажами. Прогуляемся средневековыми улочками и заглянем в дворики. Познакомимся с Республикой художников и литераторской улочкой, а также насладимся красотой старейших храмов. Посещаемые объекты будут меняться в зависимости от возраста и желания детей. До встречи в Вильнюсе!