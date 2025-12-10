1 отзыв оставили туристы

Индивидуальная экскурсия по Вильнюсу для детей и их родителей обещает стать настоящим приключением.
Детям от 5 до 15 лет предлагается уникальная возможность погрузиться в мир легенд и преданий, не уставая от исторических фактов. Прогулка по средневековым улочкам и посещение Республики художников оставят яркие впечатления. Конкурсы и сюрпризы сделают путешествие незабываемым. Откройте для себя сказочный Вильнюс вместе с детьми
Детям от 5 до 15 лет предлагается уникальная возможность погрузиться в мир легенд и преданий, не уставая от исторических фактов. Прогулка по средневековым улочкам и посещение Республики художников оставят яркие впечатления. Конкурсы и сюрпризы сделают путешествие незабываемым. Откройте для себя сказочный Вильнюс вместе с детьми
5 причин купить эту экскурсию
- 🎨 Интересные легенды и предания
- 🏰 Средневековые улочки и дворики
- 🎭 Конкурсы и сюрпризы для детей
- 📚 Республика художников и литераторов
- ⛪ Старейшие храмы города
Лучшее время для посещения
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мар
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май
июн
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авг
сен
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дек
Лучшее время для экскурсии - с мая по сентябрь, когда погода тёплая и комфортная для прогулок. В эти месяцы Вильнюс оживает, и дети смогут насладиться всеми красотами города. В апреле и октябре также можно посетить экскурсию, но стоит учитывать возможные дожди. Зимой прогулки по Вильнюсу имеют свой шарм, но могут быть ограничены погодными условиями.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Старый город Вильнюса
- Республика художников
- Литераторская улочка
- Старейшие храмы
Описание экскурсии
Увлекательная экскурсия по Старому городу Вильнюса
Приглашаем вас в захватывающее путешествие по Старому городу Вильнюса! Здесь каждый уголок полон истории и уникальных рассказов.
Интересные моменты для детей
Мы уверены, что детям будет интересно, поэтому экскурсия наполнена:
- захватывающими преданиями и легендами;
- разнообразными конкурсами;
- призами для участников.
Сказочные персонажи и загадки
Во время прогулки мы посетим необычные места, где дети смогут:
- загадать желания,
- познакомиться с удивительными сказочными персонажами.
Средневековые улочки и архитектурные шедевры
Мы пройдем по красивым средневековым улочкам и заглянем в уютные дворики. На нашем пути окажутся:
- Республика художников,
- литераторская улочка,
- старейшие храмы, которые восхитят своей красотой.
Индивидуальный подход к каждому
Объекты, которые мы сможем посетить, будут меняться в зависимости от интересов и возраста наших маленьких путешественников.
Ждем вас в Вильнюсе для незабываемого приключения!
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Питание
- Транспорт
Место начала и завершения?
По договорености
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 84 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 9 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
V
Огромное спасибо за экскурсию. Я и моя дочка 7 лет были в восторге.
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I
Очень интересная экскурсия. Гид очень интересно и увлекательно рассказывал об истории Вильнюса. Мы заходили в маленькие дворики Вильнюса, ознакомились с Вильнюсским университетом, с республикой Ужупись, с храмами Вильнюса. Мне очень понравилось.
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I
Очень интересная экскурсия. Гид очень интересно и увлекательно рассказывал об истории Вильнюса. Мы заходили в маленькие дворики Вильнюса, ознакомились с Вильнюсским университетом, с республикой Ужупись, с храмами Вильнюса. Мне очень понравилось.
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A
Огромная благодарность Ирине за экскурсию. 2 часа прогуляли по Вильнюсу с детьми, они все слушали, не отставали. Ирина очень хорошо знает историю. Рекомендую!
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S
Познавательная, интересная экскурсия. Детям понравилось, запоминается.
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Ш
Познавательная, интересная экскурсия. Детям понравилось, запоминается.
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Входит в следующие категории Вильнюса
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