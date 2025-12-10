1 отзыв оставили туристы

Сейчас август — это идеальное время.

Лучшее время для экскурсии - с мая по сентябрь, когда погода тёплая и комфортная для прогулок. В эти месяцы Вильнюс оживает, и дети смогут насладиться всеми красотами города. В апреле и октябре также можно посетить экскурсию, но стоит учитывать возможные дожди. Зимой прогулки по Вильнюсу имеют свой шарм, но могут быть ограничены погодными условиями.

Индивидуальная экскурсия по Вильнюсу для детей и их родителей обещает стать настоящим приключением. Детям от 5 до 15 лет предлагается уникальная возможность погрузиться в мир легенд и преданий, не уставая от исторических фактов. Прогулка по средневековым улочкам и посещение Республики художников оставят яркие впечатления. Конкурсы и сюрпризы сделают путешествие незабываемым. Откройте для себя сказочный Вильнюс вместе с детьми

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Можно с детьми

Цена за 1-8 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Ваш гид в Вильнюсе

Описание экскурсии

Увлекательная экскурсия по Старому городу Вильнюса

Приглашаем вас в захватывающее путешествие по Старому городу Вильнюса! Здесь каждый уголок полон истории и уникальных рассказов.

Интересные моменты для детей

Мы уверены, что детям будет интересно, поэтому экскурсия наполнена:

захватывающими преданиями и легендами;

разнообразными конкурсами;

призами для участников.

Сказочные персонажи и загадки

Во время прогулки мы посетим необычные места, где дети смогут:

загадать желания,

познакомиться с удивительными сказочными персонажами.

Средневековые улочки и архитектурные шедевры

Мы пройдем по красивым средневековым улочкам и заглянем в уютные дворики. На нашем пути окажутся:

Республика художников,

литераторская улочка,

старейшие храмы, которые восхитят своей красотой.

Индивидуальный подход к каждому

Объекты, которые мы сможем посетить, будут меняться в зависимости от интересов и возраста наших маленьких путешественников.

Ждем вас в Вильнюсе для незабываемого приключения!