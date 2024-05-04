Погрузитесь в атмосферу Вильнюса, где каждый уголок хранит свою уникальную историю. Откройте для себя город, где мифы оживают

Начало: Экскурсия начинается от отеля, где остановились ту...

«Говоря о прошлом Вильнюса, чаще всего сложно понять, где миф, а где — реальность, город бережно хранит историю сосуществования разных культур — литовской, польской, еврейской, белорусской»