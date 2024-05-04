Откройте для себя мифы и легенды Вильнюса с нашими экскурсиями

Найдено 8 экскурсий в категории «Мифы и легенды» в Вильнюсе на русском языке, цены от €67. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Средневековый Вильнюс: вечерняя прогулка
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
19 отзывов
Вечерняя прогулка по Средневековому Вильнюсу: мистика и история
Погрузитесь в атмосферу средневековья в вечернем Вильнюсе. Исследуйте тайны и легенды, скрытые в темных уголках старого города
Начало: у ворот Острой брамы
«Я расскажу легенду об ожившем покойнике, вдохновившую Гоголя, и приоткрою тайны храмов и монастырей»
Завтра в 08:30
11 июня в 16:00
67 за всё до 5 чел.
Зимняя сказка Вильнюса
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
23 отзыва
Зимняя сказка Вильнюса: погружение в рождественские традиции и легенды
Проведите незабываемое время, исследуя рождественский Вильнюс: от средневековых улочек до волшебного городка с ароматами корицы
Начало: У памятника королю Миндаугасу
«А так как главной темой экскурсии будут легенды и сказки, связанные с коронованными особами, вы взглянете на город через истории и предания о знаменитых монархах»
Сегодня в 15:30
Завтра в 10:00
130 за всё до 10 чел.
Чудеса и легенды Вильнюса
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
55 отзывов
Чудеса и легенды Вильнюса: Пешеходная экскурсия по древнему городу
Узнайте тайны Вильнюса, найдите клад иезуитов, плитку желаний и почувствуйте магию столицы Литвы с местным гидом
Начало: На Кафедральной площади
«Вы узнаете легенду о кладе иезуитов и черных ангелах университетского костела»
10 июня в 09:00
11 июня в 10:00
75 за всё до 5 чел.
Вильнюс - прошлое и настоящее
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
4 отзыва
Вильнюс: путешествие сквозь время - от прошлого к настоящему
Погрузитесь в атмосферу Вильнюса, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Экскурсия, которая оставит незабываемые впечатления
Начало: У Кафедрального собора
Завтра в 12:00
10 июня в 08:00
80 за всё до 10 чел.
Уютный Тракай
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
16 отзывов
Уютный Тракай: замок, караимы и средневековая история
Городок Тракай славится пасторальными пейзажами и старинным замком. Прогулка по улочкам, знакомство с караимами и их кухней, посещение замка
Начало: На автовокзале города Тракай
«А еще вы отметитесь в рыцарском «визовом центре» и услышите легенды живописного озера Гальве»
15 июня в 10:00
18 июня в 10:00
77 за всё до 5 чел.
Дегустация литовского пива
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
14 отзывов
Гастрономический тур: Дегустация литовского пива в Вильнюсе
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по пабам Вильнюса, где вас ждет дегустация уникальных сортов литовского пива
«И постараемся развеять некоторые легенды, связанные с пивом»
10 июня в 16:00
11 июня в 15:00
130 за всё до 5 чел.
Тракай: легенды старой столицы
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
4 отзыва
Погружение в историю Тракая: экскурсия по замкам и озерам
Путешествие в Тракай, бывшую столицу Великого княжества Литовского, подарит вам незабываемые впечатления. Узнайте о славных битвах и легендах
Начало: в центре Тракая
«Легенды озера Гальвес и история замков»
11 июня в 09:30
12 июня в 09:30
110 за всё до 6 чел.
Удивительные истории Старого города
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Удивительные истории Старого города Вильнюса: путешествие в прошлое
Погрузитесь в атмосферу Вильнюса, где каждый уголок хранит свою уникальную историю. Откройте для себя город, где мифы оживают
Начало: Экскурсия начинается от отеля, где остановились ту...
«Говоря о прошлом Вильнюса, чаще всего сложно понять, где миф, а где — реальность, город бережно хранит историю сосуществования разных культур — литовской, польской, еврейской, белорусской»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
70 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алла
    4 мая 2024
    Уютный Тракай
    Огромное спасибо Людмиле. Экскурсия была очень интересная, познавательная. Людмила ведет экскурсию с юмором, при этом много информации. Очень жаль,что в Тракайском замке идет ремонт,но это компенсировалось вкуснейшими кераимскими пирожками Рекомендую всем этого гида.
  • И
    Игорь
    16 апреля 2024
    Вильнюс - прошлое и настоящее
    Jolanta гид от бога! Все было очень интересно и познавательно! Советую всем, не пожелеете! Старый Вильнюс в ее исполнение просто сказка!
  • О
    Ольга
    15 января 2024
    Уютный Тракай
    Людмила очаровала всю нашу группу! Подарила нам не только шикарную экскурсию по Тракаю, но и волшебное новогоднее настроение. Спасибо большое!
  • У
    Ульяна
    19 ноября 2023
    Чудеса и легенды Вильнюса
    Спасибо огромное Анне! Она раскрыла нам особый и очень атмосферный Вильнюс! 🙏🏻❤️ И что особенно приятно, что экскурсия понравилась дочке (а подросткам угодить очень трудно 😅
  • N
    Natalia
    21 октября 2023
    Чудеса и легенды Вильнюса
    Анна -замечательный рассказчик! Мы уже снова хотим в Вильнюс!
    Анна -замечательный рассказчик! Мы уже снова хотим в Вильнюс!Анна -замечательный рассказчик! Мы уже снова хотим в Вильнюс!Анна -замечательный рассказчик! Мы уже снова хотим в Вильнюс!
  • Р
    Рая
    7 октября 2023
    Чудеса и легенды Вильнюса
    Отличная была экскурсия с Анной, легкая, интересная, веселая! И историю города узнали и интересные места повидали и желания позагадавали:) очень рекомендую
  • H
    Halimon
    3 октября 2023
    Уютный Тракай
    Очень понравилось. Рекомендуем
  • N
    Nataļja
    23 июля 2023
    Средневековый Вильнюс: вечерняя прогулка
    Спасибо, нам очень понравилось! А самое главное.. дети довольны. Мальчику 12 лет, девочке 6. После экскурсии очень воодушевились. Очень познавательно и интересно. Рекомендую.
  • Ю
    Юлия
    28 июня 2023
    Средневековый Вильнюс: вечерняя прогулка
    Отличный гид! Были семьей, с детьми и бабушкой, Елена нашла подход к каждому! Маршрут был подстоен под наши пожелания. Подача исторических фактов увлекательная, множество советов куда сходить и что посмотреть! Очень довольны и всем рекомендуем.
  • Е
    Елена
    18 июня 2023
    Средневековый Вильнюс: вечерняя прогулка
    Спасибо большое Елене за это увлекательное путешествие по Вильнюсу. Было очень интересно и время пролетело незаметно.

Ответы на вопросы от путешественников по Вильнюсу в категории «Мифы и легенды»

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Сколько стоит экскурсия по Вильнюсу в июне 2024
Сейчас в Вильнюсе в категории "Мифы и легенды" можно забронировать 8 экскурсий и билетов от 67 до 130. Туристы уже оставили гидам 136 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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