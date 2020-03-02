10 отзывов оставили туристы

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Вильнюс — путешествие во времени

Насыщенная обзорная экскурсия по Старому городу с профессиональным гидом

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 3 часа
  • 👥 Не более 10 человек
  • 👶Можно с детьми
  • 🚩Встреча на Кафедральной площади
  • Заказать экскурсию

65 за экскурсию

У этой экскурсии10 отзывов
4.5
Indira
Задать вопросОбычно отвечает за 1 ч.
Indira – Гид в Вильнюсе
Гуляя по древним улочкам Вильнюса, вы в один момент перенесетесь на 700 лет назад, а в другой — вернетесь в XXI век.

Я помогу ощутить, как органично сочетаются здесь история 📖 и современность, и расскажу, чем жили горожане в разные эпохи: что их радовало и огорчало, от чего они страдали, чем занимались и о чем судачили.
Вильнюс — путешествие во времени
Вильнюс — путешествие во времени

Что вас ожидает

«Визитные карточки» Вильнюса
Вы увидите все главные достопримечательности исторического центра Вильнюса: Кафедральную площадь, Ратушу, Святые ворота с чудотворной иконой Остробрамской Богоматери, один из старейших в Европе университетов и овеянные легендами костелы Святой Анны, Бернардинцев и Святых Иоаннов. Погуляете по бывшему еврейскому кварталу, превращенному в годы Второй Мировой войны в гетто, и отыщете связанную с Пушкиным церковь.

Вильнюс изнутри
Я расскажу о Вильнюсе самое интересное: как он менялся на протяжении истории, какой местный врач стал прообразом доктора Айболита, почему в Старом городе такие кривые улочки и так много костелов и церквей. А еще помогу отыскать дворец генерал-губернатора и место, где сходятся монастыри трех конфессий: католический, православный и греко-католический.

Организационные детали

По желанию во время экскурсии можно сделать перерыв на чашечку кофе. Еда и напитки оплачиваются дополнительно.

Вильнюс — путешествие во времени
Вильнюс — путешествие во времени
Вильнюс — путешествие во времени
Вильнюс — путешествие во времени
Вильнюс — путешествие во времени
Вильнюс — путешествие во времени
Вильнюс — путешествие во времени
Вильнюс — путешествие во времени
Вильнюс — путешествие во времени
Вильнюс — путешествие во времени

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Место встречи для начала на Кафедральной площади.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Indira
Indira
Здравствуйте, меня зовут Индира. Гуляя по родному городу, я горжусь тем, что родилась и живу именно здесь. Вильнюс не перестает удивлять красотой и таинственностью не только путешественников, но и нас, коренных жителей. Проведение экскурсий — мое многолетнее увлечение, подкрепленное лицензией профессионального гида. С удовольствием поделюсь с вами знаниями о Вильнюсе и помогу влюбиться в этот прекрасный город!
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10 отзывов оставили туристы

2 марта 2020
Индира прекрасный экскурсовод, очень интересно и информативно рассказала нам историю Вильнюса и даже больше- по нашему запросу углубилась в историю культ деятелей родом из Беларуси и очень увлекательно рассказала и показала уникальные места, связанные с ними, и закаулки города. Видно, что человек живет этим делом, любит свое место и всегда готов ответить на любые, даже самые любопытные вопросы участников. Всей группе очень понравилось и мы определенно рекомендуем Индиру как классного экскурсовода! :)
16 января 2020
Огромное спасибо Индире за увлекательную экскурсию по Вильнюсу! Маршрут, информация, истории и местный колорит- СУПЕР! Были с детьми - все в восторге! очень понравился город!
16 января 2020
Были на экскурсии с гидом Индирой. Нашей семье все понравилось, много интересного и нового узнали. Рекомендуем.
16 января 2020
Экскурсия с Индирой по Вильнюсу нам понравилась. История, легенды, университетский квартал, уютный итальянский дворик. Узнали мы и о страшных страницах Холокоста, портреты со старых фотографий жителей вильнюсского гетто смотрят на нас со стен зданий в этом районе города. Конечно, все не охватить в одной прогулке, поэтому Ужупис только поманил с противоположного берега Вильны. Значит, приедем еще.
6 января 2020
Индира - интересная и тонкая рассказчица, знаток городских легенд, уроженка Вильнюса, знающая о нем все. Было интересно, душевно, поэтично. Рекомендую!
5 января 2020
Экскурсия исключительно для тех, кому кроме истории и легенд Старого Города ничего больше не интересно. Кругозор пешей экскурсии очень ограничен - кем/когда было построено то или иное здание/собор/храм... 3 часа скукоты. Практически ни слова, чем живет современный Вильнюс, его архитектура, инфраструктура, экономика... Туристам в дальнейшем посоветую обзорные аудиоэкскурсии на автобусе, так у вас сформируется общее представление о городе, а не только об исторической его части, и в дальнейшем для себя определитесь, где хотите погулять и что посетить самостоятельно. Урбанистам однозначно не рекомендую эту экскурсию
3 января 2020
Как прекрасно увидеть и раскрыть для себя город через призму человека, родившегося в нем. Вся любовь к родному городу была передана нам. Спасибо за деликатность в не простых политических темах, когда люди оказываются по разным сторонам.
2 января 2020
Спасибо огромное за экскурсию! Даже не смотря на то, что она была утром 1 января!)) всей семье очень понравилось.
29 декабря 2019
Экскурсия была очень обширная и познавательная. Индира рассказала нам историю основания города и показала красивые дворики Вильнюса. Гуляли по городу и честно сказать подзамёрзли, но это нас не остановило так как хотелось побывать в разных красивых местах старого города. Спасибо большое. Мы рекомендуем Ксения и Александр
Александр
29 декабря 2019
Экскурсия получилась очень интересной. Гид рассказывала нетолько об исторических эпизодах, но и о городских легендах и байках, что сделало экскурсию более яркой и интересной. Индира обращала наше внимание на некоторые мелочи, которые позволяют более подробно узнать о истории города. Длительность экскурсии и маршрут были выбраны оптимально для первого знакомства с городом. По тому, как живо и ярко гид вела рассказ, было видно, что она действительно увлекается историей города и ей нравится делиться своими знаниями с экскурсантами. Экскурсия мне и моей жене очень понравилась. Мы с радостью готовы её порекомендовать.

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Вильнюс — прошлое и настоящееВильнюс — прошлое и настоящееВильнюс — прошлое и настоящее
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