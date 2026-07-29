10 отзывов оставили туристы

Лучшее время для посещения Вильнюса - с мая по сентябрь, когда погода теплая и приятная для прогулок. В это время город оживает, и можно насладиться всеми его красотами. Октябрь и апрель также подходят для посещения, но стоит учитывать возможные дожди. Зимой, с ноября по март, Вильнюс приобретает особую атмосферу, но холодная погода может ограничить комфортные прогулки.

Экскурсия по Вильнюсу позволит ощутить дух времени, прогуливаясь по его древним улочкам. Посетители увидят Кафедральную площадь, Ратушу и Святые ворота с чудотворной иконой. Узнаете, как город менялся, и какие легенды окружают костелы Святой Анны и Бернардинцев. Также откроются тайны бывшего еврейского квартала и уникальные истории о местных жителях. Это уникальная возможность понять, чем жил Вильнюс в разные эпохи

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

«Визитные карточки» Вильнюса

Вы увидите все главные достопримечательности исторического центра Вильнюса: Кафедральную площадь, Ратушу, Святые ворота с чудотворной иконой Остробрамской Богоматери, один из старейших в Европе университетов и овеянные легендами костелы Святой Анны, Бернардинцев и Святых Иоаннов. Погуляете по бывшему еврейскому кварталу, превращенному в годы Второй Мировой войны в гетто, и отыщете связанную с Пушкиным церковь.

Вильнюс изнутри

Я расскажу о Вильнюсе самое интересное: как он менялся на протяжении истории, какой местный врач стал прообразом доктора Айболита, почему в Старом городе такие кривые улочки и так много костелов и церквей. А еще помогу отыскать дворец генерал-губернатора и место, где сходятся монастыри трех конфессий: католический, православный и греко-католический.

Организационные детали

По желанию во время экскурсии можно сделать перерыв на чашечку кофе. Еда и напитки оплачиваются дополнительно.