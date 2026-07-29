10 отзывов оставили туристы

Путешествие по Вильнюсу перенесет вас на 700 лет назад и обратно в XXI век. Откройте для себя, как история и современность сочетаются в этом удивительном городе
Экскурсия по Вильнюсу позволит ощутить дух времени, прогуливаясь по его древним улочкам. Посетители увидят Кафедральную площадь, Ратушу и Святые ворота с чудотворной иконой. Узнаете, как город менялся, и какие легенды окружают костелы Святой Анны и Бернардинцев. Также откроются тайны бывшего еврейского квартала и уникальные истории о местных жителях. Это уникальная возможность понять, чем жил Вильнюс в разные эпохи
Лучшее время для посещения Вильнюса - с мая по сентябрь, когда погода теплая и приятная для прогулок. В это время город оживает, и можно насладиться всеми его красотами. Октябрь и апрель также подходят для посещения, но стоит учитывать возможные дожди. Зимой, с ноября по март, Вильнюс приобретает особую атмосферу, но холодная погода может ограничить комфортные прогулки.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Кафедральная площадь
Ратуша
Святые ворота
Костел Святой Анны
Костел Бернардинцев
Костел Святых Иоаннов
Описание экскурсии
«Визитные карточки» Вильнюса
Вы увидите все главные достопримечательности исторического центра Вильнюса: Кафедральную площадь, Ратушу, Святые ворота с чудотворной иконой Остробрамской Богоматери, один из старейших в Европе университетов и овеянные легендами костелы Святой Анны, Бернардинцев и Святых Иоаннов. Погуляете по бывшему еврейскому кварталу, превращенному в годы Второй Мировой войны в гетто, и отыщете связанную с Пушкиным церковь.
Вильнюс изнутри
Я расскажу о Вильнюсе самое интересное: как он менялся на протяжении истории, какой местный врач стал прообразом доктора Айболита, почему в Старом городе такие кривые улочки и так много костелов и церквей. А еще помогу отыскать дворец генерал-губернатора и место, где сходятся монастыри трех конфессий: католический, православный и греко-католический.
Организационные детали
По желанию во время экскурсии можно сделать перерыв на чашечку кофе. Еда и напитки оплачиваются дополнительно.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Кафедральной площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Индира — ваш гид в Вильнюсе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 102 туристов
Здравствуйте, меня зовут Индира. Гуляя по родному городу, я горжусь тем, что родилась и живу именно здесь. Вильнюс не перестает удивлять красотой и таинственностью не только путешественников, но и нас, коренных жителей. Проведение экскурсий — мое многолетнее увлечение, подкрепленное лицензией профессионального гида. С удовольствием поделюсь с вами знаниями о Вильнюсе и помогу влюбиться в этот прекрасный город!
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 15 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Светлана
Нам очень понравилась экскурсия с Индирой. Мы были первый раз в Вильнюсе, много узнали, много увидели. Город живописный и интересный. Спасибо Индира!
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А
Александр
Индира - прекрасный экскурсовод.
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Александр
Экскурсия получилась очень интересной. Гид рассказывала нетолько об исторических эпизодах, но и о городских легендах и байках, что сделало экскурсию более яркой и интересной. Индира обращала наше внимание на некоторые читать дальшеуменьшить
мелочи, которые позволяют более подробно узнать о истории города. Длительность экскурсии и маршрут были выбраны оптимально для первого знакомства с городом. По тому, как живо и ярко гид вела рассказ, было видно, что она действительно увлекается историей города и ей нравится делиться своими знаниями с экскурсантами. Экскурсия мне и моей жене очень понравилась. Мы с радостью готовы её порекомендовать.
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Iryna
Индира прекрасный экскурсовод, очень интересно и информативно рассказала нам историю Вильнюса и даже больше- по нашему запросу углубилась в историю культ деятелей родом из Беларуси и очень увлекательно рассказала и читать дальшеуменьшить
показала уникальные места, связанные с ними, и закаулки города. Видно, что человек живет этим делом, любит свое место и всегда готов ответить на любые, даже самые любопытные вопросы участников. Всей группе очень понравилось и мы определенно рекомендуем Индиру как классного экскурсовода!:)
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И
Ирина
Нам все понравилось. Индира приятная женщина, быстро вышла на связь, подсказала кафе для завтрака, тк мы в Вильнюсе впервые. Увидели много красивых улочек и зданий в старом городе, узнали много интересных исторических фактов. Погода, хотя и была холодной, но путешествие во времени очень даже состоялось. Всем рекомендую Индиру, она выросла в Вильнюсе и по-настоящему любит этот город.
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Т
Татьяна
Как прекрасно увидеть и раскрыть для себя город через призму человека, родившегося в нем. Вся любовь к родному городу была передана нам. Спасибо за деликатность в не простых политических темах, когда люди оказываются по разным сторонам.
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