10 отзывов оставили туристы

Что вас ожидает

«Визитные карточки» Вильнюса

Вы увидите все главные достопримечательности исторического центра Вильнюса: Кафедральную площадь, Ратушу, Святые ворота с чудотворной иконой Остробрамской Богоматери, один из старейших в Европе университетов и овеянные легендами костелы Святой Анны, Бернардинцев и Святых Иоаннов. Погуляете по бывшему еврейскому кварталу, превращенному в годы Второй Мировой войны в гетто, и отыщете связанную с Пушкиным церковь.

Вильнюс изнутри

Я расскажу о Вильнюсе самое интересное: как он менялся на протяжении истории, какой местный врач стал прообразом доктора Айболита, почему в Старом городе такие кривые улочки и так много костелов и церквей. А еще помогу отыскать дворец генерал-губернатора и место, где сходятся монастыри трех конфессий: католический, православный и греко-католический.