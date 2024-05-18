V Victor Добро пожаловать в Вильнюс - ежедневная групповая экскурсия Отличная экскурсия! Очень рекомендуем всем кто хочет познакомится и полюбить Вильнус. Лена лучшая экскурсовод! Так интересно и увлекательно! Приедим еще!

V Victor Добро пожаловать в Вильнюс - ежедневная групповая экскурсия Отличный экскурсовод, 2 часа любви к Вильнюсу!

Ю Юрий Вильнюс - северный Иерусалим Спасибо большое, Гинтарас, за экскурсию! Было очень интересно и нам по-настоящему повезло найти Вас!

Т Татьяна Вильнюс - северный Иерусалим читать дальше остались довольны, летом планируем посетить Тракай и Каунас! Приезжали в Вильнюс из разных стран, экскурсия была выбрана не случайно, израильтян и немцев еврейского происхождения знания экскурсовода впечатлили. Спасибо большое. 30.12.2023 группа из 4- туристов посетила экскурсию «Вильнюс -северный Иерусалим». Экскурсия проходила под дождем, но общего впечатления не испортила, экскурсоводом

C Cernavskiy Прогулка по Старому Вильнюсу Добрый день. Прогулка по старому Вильнусу прошла очень интересно узнали очень много увидели. Больше спасибо большое нашему экскурсоводу всё было просто Супер 🇱🇹💕💕💕🇺🇦

Н Наталия Прогулка по Старому Вильнюсу Провели чудесный день с прекрасным человеком узнали очень много о Вильнюсе и о культуре Литвы в целом. Рекомендую 🇱🇹🇱🇹🇱🇹

Е Елена Вильнюс - северный Иерусалим читать дальше знающим рассказчиком. Да, именно прогулка. Единственное, что нам не удалось - погода. Но ни дождь, ни ветер не испортили нам ни настроение, ни прогулку. Спасибо, Гинтарас. Надеемся, что будем приезжать еще и обязательно встретимся и погуляем с Вами. Путешествие с Гинтарасом по Вильнюсу превзошло все наши лучшие ожидания. Это была неспешная прогулка по прекрасному городу с замечательным и