1 чел.
По популярности
4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Вильнюс - северный Иерусалим
По еврейским страницам истории Литвы и ее столицы
«В основном это были евреи-ашкенази, по религиозным причинам гонимые с обжитых мест»
16 июля в 10:00
17 июля в 10:00
€120 за всё до 4 чел.
2 часа
Групповая
до 20 чел.
Добро пожаловать в Вильнюс: Ежедневная групповая экскурсия
Вас ждет захватывающее путешествие по улочкам Старого города Вильнюса, полное истории и искусства
Начало: Gedimino g. 1
«На синем маршруте мы пройдёмся по Замковой улице, посмотрим арт-квартал Республику Ужупис, Бернардинский монастырь, Костёл Святой Анны и другие интересные места и достопримечательности города»
Расписание: Ежедневно, только в 15:15
16 июля в 15:00
17 июля в 15:00
€20 за человека
3 часа
Индивидуальная
Прогулка по Старому Вильнюсу: индивидуальная экскурсия
Начало: Отель Панорама, Seinu 14
«Гуляя по Старому городу, мы увидим здание Президентуры, Вильнюский университет, Кафедральный собор - это главные символы Вильнюса»
Расписание: По договоренности с гидом
Завтра в 09:00
16 июля в 09:00
€100 за всё до 38 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- VVictor18 мая 2024Отличная экскурсия! Очень рекомендуем всем кто хочет познакомится и полюбить Вильнус. Лена лучшая экскурсовод! Так интересно и увлекательно! Приедим еще!
- VVictor17 мая 2024Отличный экскурсовод, 2 часа любви к Вильнюсу!
- ЮЮрий8 марта 2024Спасибо большое, Гинтарас, за экскурсию! Было очень интересно и нам по-настоящему повезло найти Вас!
- ТТатьяна9 января 202430.12.2023 группа из 4- туристов посетила экскурсию «Вильнюс -северный Иерусалим». Экскурсия проходила под дождем, но общего впечатления не испортила, экскурсоводом
- CCernavskiy12 июля 2023Прогулка по Старому ВильнюсуДобрый день. Прогулка по старому Вильнусу прошла очень интересно узнали очень много увидели. Больше спасибо большое нашему экскурсоводу всё было просто Супер 🇱🇹💕💕💕🇺🇦
- ННаталия10 апреля 2023Прогулка по Старому ВильнюсуПровели чудесный день с прекрасным человеком узнали очень много о Вильнюсе и о культуре Литвы в целом. Рекомендую 🇱🇹🇱🇹🇱🇹
- ЕЕлена4 октября 2022Путешествие с Гинтарасом по Вильнюсу превзошло все наши лучшие ожидания. Это была неспешная прогулка по прекрасному городу с замечательным и
- ИИнга17 ноября 2019Город в городе или ВУВидмантас (наш экскурсовод) был безусловно очень интересен. Мы посмотрели подземелья Кафедрального собора и Колокольню, очень подробно и любопытно. Кроме того, он дал нам советы про интересные места в Вильнюсе, уточнил их время работы, все подробно отметил на карте.
Ответы на вопросы от путешественников по Вильнюсу в категории «Святые места»
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Сколько стоит экскурсия по Вильнюсу в июле 2024
Сейчас в Вильнюсе в категории "Святые места" можно забронировать 3 экскурсии от 20 до 120. Туристы уже оставили гидам 59 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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