Религиозные экскурсии по святым местам Вильнюса

Найдено 3 экскурсии в категории «Святые места» в Вильнюсе на русском языке, цены от €20. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Вильнюс - северный Иерусалим
Пешая
8 отзывов
4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Вильнюс - северный Иерусалим
По еврейским страницам истории Литвы и ее столицы
«В основном это были евреи-ашкенази, по религиозным причинам гонимые с обжитых мест»
16 июля в 10:00
17 июля в 10:00
120 за всё до 4 чел.
Добро пожаловать в Вильнюс - ежедневная групповая экскурсия
Пешая
38 отзывов
2 часа
Групповая
до 20 чел.
Добро пожаловать в Вильнюс: Ежедневная групповая экскурсия
Вас ждет захватывающее путешествие по улочкам Старого города Вильнюса, полное истории и искусства
Начало: Gedimino g. 1
«На синем маршруте мы пройдёмся по Замковой улице, посмотрим арт-квартал Республику Ужупис, Бернардинский монастырь, Костёл Святой Анны и другие интересные места и достопримечательности города»
Расписание: Ежедневно, только в 15:15
16 июля в 15:00
17 июля в 15:00
20 за человека
Прогулка по Старому Вильнюсу
Пешая
13 отзывов
3 часа
Индивидуальная
Прогулка по Старому Вильнюсу: индивидуальная экскурсия
Начало: Отель Панорама, Seinu 14
«Гуляя по Старому городу, мы увидим здание Президентуры, Вильнюский университет, Кафедральный собор - это главные символы Вильнюса»
Расписание: По договоренности с гидом
Завтра в 09:00
16 июля в 09:00
100 за всё до 38 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • V
    Victor
    18 мая 2024
    Добро пожаловать в Вильнюс - ежедневная групповая экскурсия
    Отличная экскурсия! Очень рекомендуем всем кто хочет познакомится и полюбить Вильнус. Лена лучшая экскурсовод! Так интересно и увлекательно! Приедим еще!
  • V
    Victor
    17 мая 2024
    Добро пожаловать в Вильнюс - ежедневная групповая экскурсия
    Отличный экскурсовод, 2 часа любви к Вильнюсу!
  • Ю
    Юрий
    8 марта 2024
    Вильнюс - северный Иерусалим
    Спасибо большое, Гинтарас, за экскурсию! Было очень интересно и нам по-настоящему повезло найти Вас!
  • Т
    Татьяна
    9 января 2024
    Вильнюс - северный Иерусалим
    30.12.2023 группа из 4- туристов посетила экскурсию «Вильнюс -северный Иерусалим». Экскурсия проходила под дождем, но общего впечатления не испортила, экскурсоводом
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    остались довольны, летом планируем посетить Тракай и Каунас! Приезжали в Вильнюс из разных стран, экскурсия была выбрана не случайно, израильтян и немцев еврейского происхождения знания экскурсовода впечатлили. Спасибо большое.

  • C
    Cernavskiy
    12 июля 2023
    Прогулка по Старому Вильнюсу
    Добрый день. Прогулка по старому Вильнусу прошла очень интересно узнали очень много увидели. Больше спасибо большое нашему экскурсоводу всё было просто Супер 🇱🇹💕💕💕🇺🇦
  • Н
    Наталия
    10 апреля 2023
    Прогулка по Старому Вильнюсу
    Провели чудесный день с прекрасным человеком узнали очень много о Вильнюсе и о культуре Литвы в целом. Рекомендую 🇱🇹🇱🇹🇱🇹
  • Е
    Елена
    4 октября 2022
    Вильнюс - северный Иерусалим
    Путешествие с Гинтарасом по Вильнюсу превзошло все наши лучшие ожидания. Это была неспешная прогулка по прекрасному городу с замечательным и
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    знающим рассказчиком. Да, именно прогулка. Единственное, что нам не удалось - погода. Но ни дождь, ни ветер не испортили нам ни настроение, ни прогулку. Спасибо, Гинтарас. Надеемся, что будем приезжать еще и обязательно встретимся и погуляем с Вами.

  • И
    Инга
    17 ноября 2019
    Город в городе или ВУ
    Видмантас (наш экскурсовод) был безусловно очень интересен. Мы посмотрели подземелья Кафедрального собора и Колокольню, очень подробно и любопытно. Кроме того, он дал нам советы про интересные места в Вильнюсе, уточнил их время работы, все подробно отметил на карте.

Ответы на вопросы от путешественников по Вильнюсу в категории «Святые места»

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В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Вильнюс - северный Иерусалим
  2. Добро пожаловать в Вильнюс - ежедневная групповая экскурсия
  3. Прогулка по Старому Вильнюсу
Какие места ещё посмотреть в Вильнюсе
5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Старый город
  2. Тракай
  3. Ужупис
  4. Вильнюсский университет
  5. Кафедральный собор
Сколько стоит экскурсия по Вильнюсу в июле 2024
Сейчас в Вильнюсе в категории "Святые места" можно забронировать 3 экскурсии от 20 до 120. Туристы уже оставили гидам 59 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Экскурсии на русском языке в Вильнюсе (Литва 🇱🇹) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Святые места», 59 ⭐ отзывов, цены от €20. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Литвы. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь
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