1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Вильнюс - первое свидание: путешествие по историческому сердцу
Познакомьтесь с Вильнюсом через его средневековые улочки, величественные памятники и таинственные легенды. Экскурсия, которая оставит незабываемые впечатления
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
€80 за всё до 10 чел.
Мини-группа
2 часа
Увлекательная экскурсия по Вильнюсу: архитектура и искусство
Узнайте Вильнюс с новой стороны: от исторических памятников до творческих уголков. Прогулка для тех, кто хочет увидеть всё самое интересное
Начало: У колокольни Кафедрального католического собора
Расписание: ежедневно в 15:15
Завтра в 15:15
10 июня в 15:15
€20 за человека
Индивидуальная
3 часа
Влюбиться в Вильнюс за три часа: Путешествие по историческому сердцу
Погрузитесь в атмосферу средневековья, исследуя исторический центр Вильнюса и его живописные дворики в компании опытного гида
Начало: У ворот Острой брамы
Завтра в 09:30
11 июня в 16:00
€80 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Исторический центр Вильнюса: путешествие сквозь века
Погрузитесь в атмосферу средневекового Вильнюса, исследуя его узкие улочки, исторические здания и культурные сокровища
Начало: Кафедральный собор Вильнюса
Сегодня в 15:30
Завтра в 10:00
€80 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Вечерняя прогулка по Средневековому Вильнюсу: мистика и история
Погрузитесь в атмосферу средневековья в вечернем Вильнюсе. Исследуйте тайны и легенды, скрытые в темных уголках старого города
Начало: у ворот Острой брамы
Завтра в 08:30
11 июня в 16:00
€67 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
6 часов
Вильнюс и Тракай: историческое путешествие по древним столицам
Погрузитесь в атмосферу средневековья, посетив Вильнюс и Тракай. Узнайте истории городов, насладитесь архитектурой и кулинарией
Сегодня в 15:30
11 июня в 10:00
€190 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Зимняя сказка Вильнюса: погружение в рождественские традиции и легенды
Проведите незабываемое время, исследуя рождественский Вильнюс: от средневековых улочек до волшебного городка с ароматами корицы
Начало: У памятника королю Миндаугасу
Сегодня в 15:30
Завтра в 10:00
€130 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Знакомьтесь, Вильнюс: путешествие по историческим местам и кварталам
Погрузитесь в атмосферу Вильнюса, пройдя по его знаковым местам и узких улочках, где каждый камень дышит историей
Завтра в 15:00
10 июня в 09:00
€77 за всё до 25 чел.
Индивидуальная
2 часа
Вильнюс: путешествие в мир сказок и легенд для всей семьи
Погрузитесь в мир волшебства Вильнюса: от памятника Айболиту до башни Гедиминаса, где каждый уголок расскажет свою историю
Начало: Святые ворота Aušros vartai
10 июня в 09:00
15 июня в 09:00
€65 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Самобытный творческий Ужупис
Раскрыть богемную сторону Вильнюса в компании официального посла самопровозглашенной республики
Начало: Aušros vartai
18 июня в 10:00
19 июня в 10:00
€70 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Чудеса и легенды Вильнюса: Пешеходная экскурсия по древнему городу
Узнайте тайны Вильнюса, найдите клад иезуитов, плитку желаний и почувствуйте магию столицы Литвы с местным гидом
Начало: На Кафедральной площади
10 июня в 09:00
11 июня в 10:00
€75 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4 часа
Литва в истории Европы, или Загадки Старого Вильнюса
Погрузитесь в историю Вильнюса и Литвы, осматривая ключевые достопримечательности города на авто-пешей экскурсии. Узнайте интересные факты и тайны
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
€120 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Добро пожаловать в Вильнюс: путешествие по историческому сердцу и арт-кварталу
Пройдитесь по улочкам и дворикам Вильнюса, где каждый камень хранит истории прошлого. Откройте для себя мир легенд и красоты в компании знающего гида
Начало: У памятника князю Гедиминасу
10 июня в 09:00
11 июня в 14:00
€65 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
6 часов
Замки Вильнюса и Тракая: путешествие в древнюю Литву
Откройте для себя мир литовской истории и культуры, посетив знаменитые замки Вильнюса и Тракая в одной экскурсии
Начало: Отель Вильнюса
Сегодня в 15:30
Завтра в 10:00
€227 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Ужупис, или Республика в республике
Прогулка по одному из старейших районов города - цветущему и богемному вильнюсскому Монмартру
Завтра в 12:00
10 июня в 12:00
€120 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Экскурсия в Тракай - резиденция литовских князей
Тракай - древняя столица Литвы, окруженная озерами. Узнайте историю замка и караимов, посетите музей и парк
Начало: От отеля
Сегодня в 15:30
Завтра в 10:00
€167 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Вильнюс - любовь с первого взгляда: путешествие по историческому сердцу
Погрузитесь в атмосферу средневекового Вильнюса, исследуя его кривые улочки, исторические памятники и архитектурные шедевры
Начало: У колокольни на Кафедральной площади
11 июня в 11:00
12 июня в 11:00
от €33 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Вильнюс - путешествие во времени
Насыщенная обзорная экскурсия по Старому городу с профессиональным гидом
Начало: На Кафедральной площади
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
€70 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
4 часа
Вильнюс: путешествие по столице последнего языческого государства
Погрузитесь в историю Вильнюса, где древние языческие традиции и христианство сплелись в уникальное культурное наследие
Сегодня в 16:00
11 июня в 10:00
€120 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Вильнюс, Тракай, Каунас: путешествие по историческим столицам Литвы
Познайте душу Литвы через истории и архитектуру Вильнюса, Тракая и Каунаса в одной увлекательной экскурсии
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
€360 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Трансфер из аэропорта и экспресс-экскурсия по Старому Вильнюсу
Встреча в аэропорту Вильнюса, трансфер и увлекательная экскурсия по Старому городу. Узнайте историю и получите полезные советы от местного жителя
Начало: В аэропорту Вильнюса
10 июня в 11:00
11 июня в 08:00
€119 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
3 часа
Вильнюс: путешествие сквозь время - от прошлого к настоящему
Погрузитесь в атмосферу Вильнюса, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Экскурсия, которая оставит незабываемые впечатления
Начало: У Кафедрального собора
Завтра в 12:00
10 июня в 08:00
€80 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Велосипедная экскурсия по Вильнюсу: от Кафедральной площади до Ужуписа
Откройте для себя красоту Вильнюса, катаясь на велосипеде по его улицам и паркам. Экскурсия для тех, кто хочет увидеть больше
18 июня в 10:00
19 июня в 10:00
€80 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Уютный Тракай: замок, караимы и средневековая история
Городок Тракай славится пасторальными пейзажами и старинным замком. Прогулка по улочкам, знакомство с караимами и их кухней, посещение замка
Начало: На автовокзале города Тракай
15 июня в 10:00
18 июня в 10:00
€77 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
13 часов
Вся Литва за два дня. От Вильнюса до Паланги
Вильнюс - Тракай - Каунас - Клайпеда - Паланга - Нида - Вильнюс
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
€760 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Погружение в историю Тракая: экскурсия по замкам и озерам
Путешествие в Тракай, бывшую столицу Великого княжества Литовского, подарит вам незабываемые впечатления. Узнайте о славных битвах и легендах
Начало: в центре Тракая
11 июня в 09:30
12 июня в 09:30
€110 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Знакомство с Вильнюсом: история, культура и знаковые места
Погрузитесь в уникальную атмосферу Вильнюса, узнайте его историю и культуру во время индивидуальной экскурсии
Начало: На Кафедральной площади
1 авг в 10:00
2 авг в 10:00
от €25 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
5 часов
Из Вильнюса - в старинный Тракай
Узнать историю бывшей столицы Литовского княжества и увидеть ее самые интересные места
11 июня в 09:30
12 июня в 09:30
€150 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Удивительные истории Старого города Вильнюса: путешествие в прошлое
Погрузитесь в атмосферу Вильнюса, где каждый уголок хранит свою уникальную историю. Откройте для себя город, где мифы оживают
Начало: Экскурсия начинается от отеля, где остановились ту...
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€70 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Трансфер в Вильнюсе + погружение в историю и культуру города
Встреча в аэропорту и незабываемая экскурсия по Вильнюсу: от Старого города до современных районов с национальным обедом
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€160 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Незабываемая экскурсия по Старому Вильнюсу для семей с детьми
Приглашаем на уникальную прогулку по Старому Вильнюсу, где каждый уголок расскажет свою историю. Идеально для семей с детьми
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
€114 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Вильнюс - северный Иерусалим
По еврейским страницам истории Литвы и ее столицы
Сегодня в 15:30
11 июня в 10:00
€120 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Истории Старого Вильнюса: Погружение в средневековье и традиции
Познакомьтесь с богатой историей и культурой Вильнюса, пройдя по его старинным улицам и посетив знаковые места
Сегодня в 15:30
Завтра в 10:00
€94 за всё до 4 чел.
Групповая
2 часа
Добро пожаловать в Вильнюс: Ежедневная групповая экскурсия
Вас ждет захватывающее путешествие по улочкам Старого города Вильнюса, полное истории и искусства
Начало: Gedimino g. 1
Расписание: Ежедневно, только в 15:15
10 июня в 15:00
11 июня в 15:00
€20 за человека
Индивидуальная
4 часа
Вильнюс - город барокко
Разобраться во взаимосвязи истории и архитектуры Вильнюса на примере его культовых барочных построек
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
€120 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- IInga2 июня 2024Получили огромные удовольствие от экскурсии, проведённой Еленой. Благодаря её профессионализму и знанию родного города мы влюбились в Вильнюс за три часа и обязательно вернёмся сюда вновь. Наша экскурсия была 1го июня 2024 года. Инга и Юля, Израиль:)
- ИИлья27 мая 2024Экскурсия очень понравилась. Прошли витиеватым маршрутом по старому городу. Узнал много фактов об истории города и его быта. Крайне рекомендую!
- ЕЕкатерина19 мая 2024Отличная экскурсия в сопровождении Людмилы и солнечный, красочный Вильнюс. 2 часа с Людмилой пролетели как 10 минут, маршрут был интересный
- VVictor18 мая 2024Отличная экскурсия! Очень рекомендуем всем кто хочет познакомится и полюбить Вильнус. Лена лучшая экскурсовод! Так интересно и увлекательно! Приедим еще!
- VVictor17 мая 2024Отличный экскурсовод, 2 часа любви к Вильнюсу!
- DDmitrii12 мая 2024Людмила отличный гид, рассказала много интересного про историю города и Литвы. Нам очень понравилось!!!
- ААлла4 мая 2024Очень интересная экскурсия от Лауры. Мы познакомились с Ужуписом,побывали во многих местах - даже в частных двориках Ужуписа. Рекомендую всем,кто хочет подробно ознакомиться с этой республикой
- ААлла4 мая 2024Огромное спасибо Людмиле. Экскурсия была очень интересная, познавательная. Людмила ведет экскурсию с юмором, при этом много информации. Очень жаль,что в Тракайском замке идет ремонт,но это компенсировалось вкуснейшими кераимскими пирожками Рекомендую всем этого гида.
- ТТатьяна3 мая 2024Прекрасная экскурсия, несколько часов пролетели незаметно. Юлиус лёгкий в общении позитивный парень, талантлив не только как рассказчик, но и как
- JJekaterina30 апреля 2024Благодарю Елену за прекрасную экскурсию. Елена сразу расположила к себе, прекрасно владеет материалом и интересно рассказывает.
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