Индивидуальная пешеходная экскурсия ⛳ этот раз предложим покинуть старые городские стены и пуститься в красочное путешествие по XIX веку. Маршрут устроен таким образом, чтобы по пути увидеть не только впечатляющие панорамы города. Нас ждут краткосрочные произведения искусства — самые удивительные городские граффити и истории 📖 разных веков и сегодняшнего дня, смешанные со сказками Макса Фрая.
В начале путешествия прихватим чашечку горячего кофе и через бывшие городские ворота выскользнем в другой Вильнюс.
Что входит
услуги гида
Что не входит
личные расходы
Начало и место завершения
🚩 По договоренности
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.