Индивидуальная пешеходная экскурсия ⛳ этот раз предложим покинуть старые городские стены и пуститься в красочное путешествие по XIX веку. Маршрут устроен таким образом, чтобы по пути увидеть не только впечатляющие панорамы города. Нас ждут краткосрочные произведения искусства — самые удивительные городские граффити и истории 📖 разных веков и сегодняшнего дня, смешанные со сказками Макса Фрая.

В начале путешествия прихватим чашечку горячего кофе и через бывшие городские ворота выскользнем в другой Вильнюс.