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От яйца до собаки

5
11 отзывов
Vilnius I.
Vilnius I. – Гид из Вильнюса
От яйца до собаки
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • €75 за экскурсию

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От яйца до собаки
От яйца до собаки

Что вы увидите

  • впечатляющие панорамы города
  • городские граффити
Индивидуальная пешеходная экскурсия ⛳ этот раз предложим покинуть старые городские стены и пуститься в красочное путешествие по XIX веку. Маршрут устроен таким образом, чтобы по пути увидеть не только впечатляющие панорамы города. Нас ждут краткосрочные произведения искусства — самые удивительные городские граффити и истории 📖 разных веков и сегодняшнего дня, смешанные со сказками Макса Фрая.
В начале путешествия прихватим чашечку горячего кофе и через бывшие городские ворота выскользнем в другой Вильнюс.
Что входит
  • услуги гида
Что не входит
  • личные расходы
Начало и место завершения
🚩 По договоренности
От яйца до собаки
От яйца до собаки
От яйца до собаки

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Vilnius I.
Vilnius I.
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11 отзывов оставили туристы

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